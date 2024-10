Sejmowa komisja śledcza ds. wyborów kopertowych przyjęła raport końcowy ze swoich prac. Wynika z niego, że skieruje do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego i Michała Dworczyka.

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki / Szymon Pulcyn / PAP

Raport wskazuje Jarosława Kaczyńskiego jako osobę, która miała podjąć decyzję o przeprowadzeniu w 2020 r. wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. To prezes PiS miał mieć realny wpływ na innych polityków Zjednoczonej Prawicy, by doprowadzić do organizacji tych wyborów.

Później przewodnicząca komisji Magdalena Sroka zaczęła wymieniać osoby, wobec których zostaną złożone zawiadomienia do prokuratury. Chodzi m.in. o Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka i oczywiście Jarosława Kaczyńskiego.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Szczucki miał wątpliwości, czy komisja śledcza ma uprawnienia do składania zawiadomień do prokuratury:



Sejmowa komisja śledcza nie jest instytucją, o jakiej mówi się w artykule 304, paragraf 2 Kodeksu postepowania karnego. Jest tylko organem instytucji. To Sejm jest organem, który mógłby kierować zawiadomienie do prokuratury. Konkretnie: kierownik instytucji, czyli marszałek Sejmu - uzasadniał Szczucki.



Ale Magdalena Sroka szybko mu odpowiedziała: Nie podzielam pana wątpliwości, omówione to zostało z ekspertami komisji. Pomijam już fakt praktyki innych komisji.



Teraz w komisji trwa gorąca wymiana zdań między jej członkami.

Wybory prezydenckie w 2020 roku

Wybory prezydenckie, zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu z lutego 2020 r., miały odbyć się 10 maja 2020 r. w formule głosowania korespondencyjnego z powodu epidemii Covid-19.

7 maja Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała jednak, że ponieważ obowiązująca regulacja prawna pozbawiła PKW instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków, głosowanie 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca (I tura), a głosy oddawano w lokalach wyborczych.