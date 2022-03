Wersja elektroniczna - on-line wniosku o świadczenie za udzielenie schronienia uchodźcom jest przygotowywan. Na razie stosowana będzie papierowa wersja tego wniosku - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

Uchodźcy z Ukrainy na Dworcu Warszawa Wschodnia/ Zdj. ilustracyjne / Rafał Guz / PAP

Maciej Wąsik został zapytany przez dziennikarzy o elektroniczną formę składania wniosku. Powiedział, że tuż przed spotkaniem z dziennikarzami rozmawiał z sekretarzem stanu w KPRM Januszem Cieszyńskim - pełnomocnikiem rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. Rozmowa dotyczyła właśnie uruchomienia wniosku on-line.



Na razie przygotowany jest papierowy wniosek w tej sprawie, ale Ministerstwo Cyfryzacji będzie nad tym wnioskiem on-line pracowało - zapewnił Wąsik.



Zaznaczył, że pieniądze dla osób, które będą składać wnioski pojawią się na ich kontach nie później, niż 30 dni od złożenia, bo tak mówi rozporządzenie.



Myślę, że będzie to dużo, dużo szybciej - zaznaczył.



Wyjaśnił, że każda gmina będzie miała możliwość weryfikacji prawdziwości składanych wniosków.



Tam będą dwie klauzule poświadczenia nieprawdy - to wniosek o pieniądze, więc trzeba go podpisać z pełną odpowiedzialnością. Druga rzecz, to zapewnienie, że osoba składająca wniosek nie wynajmuje za pieniądze mieszkania uchodźcom z Ukrainy i równolegle występuje o te pieniądze - powiedział wiceminister