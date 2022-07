Siły rosyjskie prowadzą zmasowany ostrzał Słowiańska w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Mer Chmielnickiego w zachodniej części Ukrainy poinformował we wtorek wieczorem o uderzeniach rosyjskich pocisków rakietowych w okolicach miasta. Mieszkańcy okupowanych przez siły rosyjskie miejscowości w obwodach zaporoskim i chersońskim na południu Ukrainy są porywani, torturowani, zabijani - pisze BBC Ukraina. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny podziękował Polsce i Czechom za czołgi przekazane jego krajowi do obrony przed rosyjską inwazją. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy ze 132. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia wojenne w Charkowie

21:53

Ukraina może do końca roku zwyciężyć w wojnie z Rosją, jeśli otrzyma wystarczającą ilość wysokiej jakości broni - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow, cytowany przez portal NV.ua.

Bardzo byśmy chcieli, żeby do tego doszło, ale by to osiągnąć, muszą być pewne czynniki - podkreślił Daniłow, komentując słowa brytyjskiego premiera Borisa Johnsona. Szef brytyjskiego rządu, odpowiadając na pytanie o plany ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zakładające zwycięstwo do końca roku, ocenił, że ukraińskie władze mają realistyczny plan, który może zmienić przebieg pełnowymiarowej wojny i o którym poinformowały partnerów.

21:41

O potrzebie zapewnienia obywatelom Ukrainy ochrony przed rosyjskimi atakami rakietowymi mówił prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu we wtorek.

Zapewnienie jeszcze w tym roku bazowej ochrony przed atakami rakietowymi szef państwa nazwał "planem maksimum" dla ukraińskich władz.

21:12

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz razem ze swoją partią socjaldemokratyczną SPD wydaje się być coraz bardziej odosobniony w niesłychanie ostrożnym podejściu do dostaw ciężkiej broni dla Ukrainy, odpierającej rosyjską inwazję – pisze we wtorek portal dziennika „Bild”.

Poprawienia zdolności militarnych Ukrainy poprzez jak najszybsze dostarczenie jej niemieckich transporterów opancerzonych od dawna domagają się współrządzący z SPD Zieloni. Teraz do apelu Zielonych dołączyła trzecia partia wchodząca w skład koalicji rządowej - FDP.



20:51

Ukraińskie władze wzywają mieszkańców obwodu donieckiego do ewakuacji w związku z rosyjskimi atakami. Wojska rosyjskie prowadzą chaotyczne ostrzały, które mają powodować ofiary wśród ludności cywilnej i wywoływać panikę - podkreślił szef władz tego regionu na wschodzie kraju Pawło Kyryłenko.

Gubernator zaznaczył, że w ostatnim tygodniu nie było ani jednego dnia, kiedy siły rosyjskie nie ostrzelały Słowiańska. We wtorek miasto stało się celem kolejnego rosyjskiego ataku, w którym zginęła co najmniej jedna osoba, a kilka zostało rannych. Tego dnia ostrzelano też m.in. Kramatorsk i Bachmut.



20:44

Niedaleko Petersburga znaleziono ciało dyrektora wykonawczego Gazpromu, Jurija Woronowa, z raną postrzałową głowy. To piąta tajemnicza śmierć wysokiej rangi rosyjskich menedżerów powiązanych z Gazpromem w tym roku.

20:16

Komisja Dyscyplinarna Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) odrzuciła odwołanie związków narodowych Rosji i Białorusi od decyzji Komitetu Wykonawczego odsuwającej drużyny z tych krajów od rozgrywek odbywających się pod patronatem IIHF oraz pozbawiającej Rosję prawa organizacji w 2023 roku mistrzostw świata seniorów i juniorów.

20:13

Na okupowanych terenach siły rosyjskie niszczą ukraińskie książki w bibliotekach, z mieszkań wynoszona jest i niszczona ukraińska odzież - powiedział szef władz obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj.

Hajdaj przekazał, że w pobliżu Lisiczańska, przy granicy obwodu, toczą się zacięte walki. Jak dodał, armia rosyjska zaangażowała wiele sił i stale próbuje budować przeprawy, by przerzucać jeszcze więcej sprzętu. "Sprzęt jest przestarzały, ale jest go dużo" - podkreślił.

20:08

MSZ Francji poinformowało, że drugi francuski ochotnik zginął w walce na Ukrainie. Potwierdzono w ten sposób poniedziałkowe doniesienia radia RTL. "Dostaliśmy smutną wiadomość o tej śmierci - napisało w komunikacie biuro prasowe resortu spraw zagranicznych. - Składamy kondolencje jego rodzinie, z którą odpowiednie służby (...) są w kontakcie".

W poniedziałek o śmierci francuskiego ochotnika poinformowało radio RTL. "Zmarł w wyniku obrażeń 25 czerwca w obwodzie charkowskim. Miał 20 lat i 1 marca wstąpił do Międzynarodowego Legionu na Ukrainie" - podała stacja na Twitterze. "Poważnie ranny, w śpiączce, Adrien D. był leczony w szpitalu polowym w obwodzie charkowskim" - dodało radio na swojej stronie internetowej.

Na początku czerwca MSZ w Paryżu poinformował, że pierwszy francuski ochotnik zginął w walce na Ukrainie. Według RTL był to Wilfried Bleriot, "zabity 1 czerwca, którego pogrzeb odbył się we Francji 30 czerwca".

Zdaniem stacji obecnie na Ukrainie walczy około 50 Francuzów.

19:56

Mer Chmielnickiego w zachodniej części Ukrainy poinformował wieczorem o uderzeniach rosyjskich pocisków rakietowych w okolicach miasta. Wcześniej na terytorium całej Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

"Są trafienia w rejonie chmielnickim" - powiadomił mer Ołeksandr Symczyszyn na Telegramie. Wcześniej o odgłosach wybuchów w obwodzie chmielnickim informowali internauci. Na terytorium całego kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

19:36

Radni Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Warszawy chcą, by aleję przy ambasadzie Rosji w stolicy nazwać "Aleją Ofiar Rosyjskiej Agresji" - poinformował na Twitterze radny Filip Frąckowiak. Wniosek w tej sprawie skierowali do biur geodezji i kultury.

18:56

Siły rosyjskie na kierunku donieckim koncentrują główne wysiłki na przejęciu kontroli nad drogą prowadzącą z Bachmutu do Lisiczańska - poinformował wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Armia rosyjska kontynuuje rakietowe uderzenia w wojskowe i cywilne obiekty na Ukrainie - pisze sztab.

Zaznacza, że na kierunku wołyńskim i poleskim nie są obserwowane oznaki formowania sił ofensywnych przeciwnika. Aktualne jest jednak ryzyko rakietowych i lotniczych uderzeń z terytorium Białorusi - dodano. Sztab podał, że w białoruskich siłach zbrojnych prowadzona jest kontrola systemu dowodzenia i ostrzegania. Na kierunku charkowskim ukraińskie siły odparły szturm przeciwnika w pobliżu miejscowości Sosniwka, a na słowiańskim - w okolicy Krasnopola.



Na kierunku bachmuckim przy wsparciu artylerii i lotnictwa wojsko rosyjskie prowadziło działania szturmowe w okolicy miejscowości Spirne i Werszyna, trwają walki. Na kierunku donieckim główne wysiłki Rosjanie koncentrują na przejęciu kontroli nad drogą Bachmut-Lisiczańsk i próbach przejęcia Biłohoriwki.

18:52

Siły rosyjskie stosują taktykę spalonej ziemi, prowadzą wojnę haniebnie, jak zwykli terroryści - oświadczył szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Zaapelował o dostawy większej ilości systemów HIMARS i uznanie Rosji za kraj sponsorujący terroryzm.

Jermak opublikował na Telegramie nagranie ze Słowiańska w obwodzie donieckim, który we wtorek znów stał się celem zmasowanego ostrzału rosyjskiego. Zginęła co najmniej jedna osoba, siedem zostało rannych. Przeciwnik zaatakował od razu kilka dzielnic, uderzając w cele cywilne.

18:44

Siergiej Szojgu nadal wierzy, że wojna w Ukrainie zakończy się pełnym wykonaniem wszystkich zadań postawionych przez Władimira Putina. Podczas telekonferencji mówił również o sprawach priorytetowych dla Rosji.

18:23

Rosja zwiększyła swoje zgrupowanie okrętów na Morzu Czarnym, obecnie jest na nich 40 pocisków rakietowych Kalibr - powiadomił Serhij Bratczuk, rzecznik administracji obwodu odeskiego na południu Ukrainy. "Obecnie w akwenie (Morza Czarnego) znajdują się cztery okręty nawodne i dwa podwodne. W sumie jest na nich 40 rakiet Kalibr" - poinformował Bratczuk w serwisie Telegram.

18:05

Rosja eksportuje swoje barbarzyństwo nawet w kosmos - oświadczył rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko, komentując pokazanie przez rosyjskich kosmonautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej flagi samozwańczej republiki w Donbasie.

"Rosyjscy kosmonauci pokazali na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej flagę, pod którą rosyjscy żołnierze zabijają kobiety i dzieci w Donbasie i zamieniają całe ukraińskie miasta w pył. Rosja eksportuje swoje barbarzyństwo nawet w kosmos - do strefy pokoju" - napisał Nikołenko na Twitterze.

17:48

Mieszkańcy okupowanych przez siły rosyjskie miejscowości w obwodach zaporoskim i chersońskim na południu Ukrainy są porywani, torturowani, zabijani - pisze BBC Ukraina. Obrońcy praw człowieka określają sytuację na południu kraju jako "chersońska Bucza".



Rosjanie na okupowanych terytoriach najczęściej uprowadzają mężczyzn, a przyczyną "zatrzymania" może być jakiekolwiek doświadczenie pracy w strukturach siłowych, np. w policji, ale też w ochronie supermarketu - pisze BBC. Mieszkanka Chersonia opowiedziała portalowi, że kilka razy z okna widziała, jak w pole wywożone są ciała. Wyciągano je z samochodu, niesiono trochę dalej od drogi i wyrzucano.

17:28

Pokrycie kosztu pobytu 20 osób starszych i niepełnosprawnych w prywatnym domu seniora za ponad 600 tys. zł i sfinansowanie usług pralniczych dla ośrodków pobytu za ponad 120 tys. zł - to niektóre z dotychczasowych działań fundacji aktora Seana Penna na rzecz uchodźców w Krakowie.

Fundacja CORE Response, współzałożona i kierowana przez dwukrotnego laureata Oskara aktora Seana Penna, od marca wspiera Kraków w pomaganiu uchodźcom w różnych obszarach życia. To efekt porozumienia ws. współpracy podpisanego przez Seana Penna i prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego.

17:04

Władze okupacyjne sprowadzają rosyjski personel do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - podała Ukrainska Prawda, powołując się na portal Sprotyw, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii. Przyczyną ma być odmowa współpracy ze strony ukraińskiego personelu.

Powołując się na dane wywiadu, Sprotyw informuje, że władze okupacyjne, kontrolujące Zaporoską Elektrownię Atomową, są zmuszone do sprowadzania do niej rosyjskiego personelu - pracowników Rosenergoatomu.

16:30

Granicząca z ostrzeliwanym od miesięcy przez wojska rosyjskie obwodem mikołajowskim Odessa jest gotowa do walki. Punkty kontrolne są ustawione we wszystkich kluczowych dla miasta miejscach. Do większości zabytków nie ma dostępu. Przejść mogą jedynie mieszkańcy okolicznych budynków. Jednak strategicznym miejscem jest wybrzeże, które przygotowane jest na ewentualny atak Rosjan.

Alarmy przeciwlotnicze słychać w Odessie częściej niż na zachodzie czy północy Ukrainy. Miasto stale narażone jest na ataki rakietowe. Od dłuższego czasu udaje się je zasadniczo udaremniać, ale pojedyncze rosyjskie rakiety trafiają w miejscowości w obwodzie odeskim. Ostatni ostrzał miał miejsce w oddalonej od Odessy o 80 km miejscowości Serhijiwka. 1 lipca rosyjskie pociski trafiły w blok mieszkalny i ośrodek wypoczynkowy zabijając 21 osób i raniąc 36.

16:11

Według ukraińskich mediów, płonie rosyjski skład amunicji w Doniecku. Zginęły dwie osoby. Okupanci w "Centrum Kamaz" przetrzymują podczas wojny amunicję.

16:10

Spadek PKB Ukrainy w 2022 roku będzie nie mniejszy niż 35 proc. - oświadczył premier tego kraju Denys Szmyhal podczas konferencji w Lugano w Szwajcarii. Zaznaczył, że pomimo trwającej wojny z Rosją Ukrainie "udało się przeprowadzić w miarę udaną kampanię siewną, wznowić logistykę przez granice zachodnie". Ukraińską gospodarkę czeka jednak duży spadek.

16:09

Brytyjski premier Boris Johnson rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, m.in. o pomocy wojskowej, odbudowie Ukrainy, sposobach na wywiezienie zablokowanego zboża i losie schwytanych przez Rosjan Brytyjczyków. "Premier powiedział, że świat jest z Ukrainą i wierzy, że wojsko prezydenta Zełenskiego może odzyskać terytorium niedawno zdobyte przez siły Putina" - napisano w komunikacie wydanym przez Downing Street.

16:00

Ukraiński reżyser i były więzień Kremla Ołeh Sencow opuścił linię frontu, by wziąć ślub. Artysta poinformował o uroczystości we wtorek na Facebooku. Żoną Sencowa została działaczka społeczna i prawniczka Weronika Wełcz.

Jak pisze portal Ukrainska Prawda, pierwsza żona Sencowa, Ałła, pozostała na Krymie. Kobieta uznała aneksję półwyspu przez Rosję.

15:29

Rosja twierdzi, że prowadzi świętą wojnę, ale w rzeczywistości nic nie jest dla niej święte, a religia stała się uboczną ofiarą rozpętanego przez Moskwę konfliktu - oświadczyła szefowa brytyjskiej dyplomacji Liz Truss, otwierając konferencję o wolności religii i przekonań.

We wtorek w Londynie rozpoczęła się dwudniowa Międzynarodowa Ministerialna Konferencja na rzecz Wolności Religii lub Przekonań, mająca na celu obronę prawa do praktykowania religii, które w wielu miejscach na świecie jest naruszane. "Wolność wierzenia, modlenia się i wypełniania aktów kultu, a także niewierzenia jest podstawową ludzką wolnością i była nią od zarania dziejów. Społeczeństwa, które pozwalają swoim obywatelom wybrać, w co wierzą, są lepsze, silniejsze i ostatecznie cieszą się większą pomyślnością. To podstawowe prawo jest ujęte w pierwszej klauzuli Magna Carta i artykule 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka" - powiedziała w wygłoszonym przemówieniu Liz Truss.

15:16

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wwziął udział online w konferencji gospodarczej w Atenach, skrytykował greckich armatorów za transportowanie rosyjskiej ropy mimo sankcji nałożonych na Moskwę przez UE i USA. "To sprzeczne z interesami Europy, Grecji i Ukrainy" - zwrócił uwagę Zełenski. Podkreślił, że armatorzy z Grecji przewożą rosyjski surowiec w okresie, w którym Kreml wykorzystuje ropę i gaz "jako broń przeciw Europie".

15:07

Rosyjscy więźniowie są werbowani do wyjazdu do Donbasu na Ukrainie w ramach najemniczej firmy wojskowej, tzw. grupy Wagnera - pisze niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii, powołując się na bliskich osadzonych.

Tzw. grupa Wagnera werbuje więźniów do wyjazdu do Donbasu w charakterze "ochotników" - relacjonuje serwis, powołując się na bliskich osadzonych w koloniach karnych nr 7 (Jabłoniewka) i 6 (Obuchowo) w Petersburgu. Więźniom mówi się, by "szli w awangardzie i pomagali wykrywać nazistów" - czytamy. Początkowo więźniom przekazano, że z Donbasu wróci ok. 20 proc. z nich, później - że "prawie nikt nie wróci" - opowiada bliski jednego z osadzonych.

14:46

Japonia przekazała 17 mln dolarów Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) na pomoc Ukrainie w eksporcie zboża i przechowywaniu jego zapasów - poinformowała ta oenzetowska agencja.

Fundusze mogą także pomóc Ukrainie, czwartemu co do wielkości eksporterowi zbóż na świecie, przechować produkty z lipcowych i sierpniowych zbiorów w rękawach foliowych i kontenerach modułowych - przekazała FAO, cytowana przez agencję Reutera.

14:31

Siły rosyjskie prowadzą zmasowany ostrzał Słowiańska w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował mer miasta Wadym Lach.

"Słowiańsk! Zmasowany ostrzał miasta! (...) Wszyscy mają pozostać w schronach. Dodatkowe informacje podamy później" - napisał mer w mediach społecznościowyc. Ostrzelano centrum i osiedle Północne. Korespondent Radia Swoboda relacjonuje, że rosyjskie wojska ostrzelały od razu kilka osiedli, powodując liczne pożary. Zginęła co najmniej jedna osoba.

14:26

Miejska plaża w Odessie w Ukrainie została częściowo udostępniona mieszkańcom. Odeskie plaże były do tej pory zaminowane, a wstęp na nie zabroniony. Teraz wydzielono i ogrodzono kilka stref bezpiecznych dla plażowiczów, jednak dostęp do morza dalej jest zamknięty. Od 24 lutego trwa inwazja Rosji na Ukrainę.

14:14

Około 200 Rosjan zginęło w niedawnym ataku sił ukraińskich na bazę wojsk rosyjskich w okupowanym Melitopolu, a ponad 300 zostało rannych - powiedział Iwan Fedorow, mer miasta lojalny wobec władz w Kijowie.

Urzędnik, którego cytuje agencja UNIAN, powiedział, że nie są to dane oficjalne, niemniej "dość wiarygodne". Jak poinformował, podczas ataku zniszczone zostały koszary, magazyny paliwa i smarów oraz magazyny amunicji.

13:51

Nie ma obecnie podstawy prawnej, by wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa na rzecz odbudowy Ukrainy - oświadczył prezydent Szwajcarii Ignazio Cassis w Lugano na zakończenie międzynarodowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy.

"Prawo własności jest podstawowym prawem człowieka, które może być naruszone, ale tylko jeśli mamy podstawę prawną. Obecnie w większości krajów europejskich możemy zamrozić aktywa, by dociekać ich pochodzenia, musimy jednak być bardzo ostrożni przy dawaniu państwu zbyt dużej władzy nad indywidualną własnością" - powiedział Cassis na konferencji prasowej.

13:49

Rosja przegrywa i zostanie pokonana, jeśli NATO utrzyma swoją determinację - napisał ambasador RP w Wielkiej Brytanii Piotr Wilczek w artykule opublikowanym na portalu dziennika "The Daily Telegraph".

"Brutalny atak Rosji zakłócił pokój w Europie, zaostrzył kryzys energetyczny, zagroził wybuchem globalnego kryzysu żywnościowego i wstrząsnął opartym na zasadach porządkiem międzynarodowym. Imperialne ambicje i okrutne decyzje rosyjskiego prezydenta przypominają nam, że nie możemy brać naszej wolności za pewnik. Stoimy w obliczu krytycznego czasu dla naszego bezpieczeństwa i musimy stanąć solidarnie z Ukrainą i ze sobą nawzajem, aby powstrzymać eskalację najgorszego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej" - napisał ambasador Wilczek.

13:23

Australijski rząd ogłosił, że znosi cła na towary importowane z Ukrainy, co ma być jednym ze środków podjętych w ramach pakietu pomocy ogłoszonego przez premiera Anthony'ego Albanese podczas jego wizyty w Kijowie - napisano w oświadczeniu australijskiego ministerstwa handlu i turystyki.

Nowe przepisy weszły w życie w poniedziałek. Jak przekazano, działanie Canberry naśladuje podobne decyzje podjęte przez jej "międzynarodowych partnerów, Unię Europejską i Zjednoczone Królestwo".

13:13

Rząd Rosji nakazał wstrzymanie wszelkiej działalności Agencji Żydowskiej w tym kraju - poinformował dziennik "The Jerusalem Post". To dramatyczna decyzja, która może uniemożliwić przeniesienie się do Izraela tysiącom rosyjskich Żydów - komentuje gazeta. Decyzja rosyjskich władz została przekazana Agencji Żydowskiej w piśmie dostarczonym jej w tym tygodniu - przekazał dziennik.

Przedstawiciele Agencji potwierdzili, że otrzymali pismo, ale nie chcieli wypowiadać się na temat ewentualnej odpowiedzi. Prace nad reakcją trwają w biurze Agencji w Jerozolimie i są konsultowane z izraelskim ministerstwem spraw zagranicznych i kancelarią premiera - dodano.

13:05

Nie można wykluczać, że władze Rosji traktują Ukrainę jako przyczółek do atakowania kolejnych krajów sąsiednich - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski podczas obrad okrągłego stołu tygodnika "The Economist".

"Nikt nie może wykluczyć tego, że władze Rosji planują inwazję na terytorium kolejnego sąsiada" - powiedział Zełenski. Ocenił, że odpowiedzią na zagrożenia ze strony Rosji, które pojawiły się po 2014 roku, powinno się stać jeszcze większe zjednoczenie Europy i skuteczne gwarancje bezpieczeństwa.

12:54

Planujemy osiągnąć cud gospodarczy w trakcie i po zakończeniu wojny z Rosją; agresor musi zapłacić za niesprowokowany atak - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal na zakończenie międzynarodowej konferencji w Lugano w Szwajcarii poświęconej odbudowie Ukrainy.

Szmyhal powtórzył również, że głównym źródłem finansowania powojennej odbudowy Ukrainy powinny być środki skonfiskowane Rosji i rosyjskim oligarchom. Według ukraińskich wyliczeń zamrożono 300-500 mld dolarów rosyjskiego majątku.

12:49

Uczestnicy międzynarodowej konferencji w szwajcarskim Lugano, poświęconej odbudowie Ukrainy, na zakończenie spotkania nakreślili siedem zasad odbudowy tego kraju, który ucierpiał w wyniku rosyjskiej inwazji. Chodzi m.in. o koncentrację na reformach wewnętrznych, poszanowanie prawa, zrównoważony rozwój i demokratyczny udział społeczeństwa ukraińskiego.

11:47

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny podziękował Polsce i Czechom za czołgi przekazane jego krajowi do obrony przed rosyjską inwazją. "Wsparcie bratnich narodów polskiego i czeskiego jest dla nas najcenniejsze" - napisał na Facebooku.

"Dzięki waszym czołgom walczymy z naszym wspólnym wieloletnim wrogiem. Walczymy o Ukrainę, Czechy, Polskę. O każdy metr naszej słowiańskiej ziemi" - przekazał Załużny w komunikacie napisanym po ukraińsku, polsku i czesku.

"Jesteśmy wdzięczni Polakom i Czechom za waszą pomoc i wsparcie dla naszego wojska oraz naszych obywateli, którzy znaleźli spokój w waszych krajach, nie bojąc się rosyjskich bomb i rakiet. Jesteśmy razem. Wasze czołgi to pomoc prawdziwych braci!" - dodał naczelny dowódca ukraińskiej armii.

11:06

Z okupowanego przez wojska rosyjskie Mariupola wywieziono plac zabaw, by zamontować go w Doniecku będącym pod władzą separatystów. Demontowana i wywożona jest też kostka brukowa - poinformował Petro Andriuszczenko, doradca ukraińskiego mera miasta.

10:50

Życie nie jest dane po to, by wykonywać zbrodnicze rozkazy reżimu Putina. Ratujcie swoje życie i przyszłość, odmówcie brania udziału w krwawej wojnie Putina! Złóżcie broń w imię swojej bezpiecznej i pokojowej przyszłości! - napisał na Telegramie szef władz obwodu odeskiego na południu Ukrainy Maksym Marczenko, apelując do rosyjskich żołnierzy, by złożyli broń i nie brali udziału w zbrodniach przeciwko ludzkości.

Marczenko napisał, że żołnierze, którzy obawiają się, że będą ścigani przez rosyjskie władze, otrzymają "ochronę ONZ". To nie jest poddanie się! To demonstracja waszej odmowy brania udziału w zbrodni przeciwko ludzkości - dodał.

10:15

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 36 350 żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

08:55

Zajęcie przez wojska rosyjskie Lisiczańska na wschodzie Ukrainy pociągnęło za sobą znaczne straty Rosjan i nie przesądza o losach wojny. Siły ukraińskie liczą na kontrofensywę na południu kraju - podała stacja Sky News, cytując ukraińskich urzędników.

08:18

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,551 mln osób - przekazała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 21,2 tys. osób.

08:07

Były przedstawiciel USA ds. Donbasu na rozmowach z Rosją Kurt Volker powiedział mediom ukraińskim, że broń z Zachodu dociera na Ukrainę i już wpływa w pewien sposób na działania bojowe; jednocześnie USA i ich sojusznicy poszukają metod przyspieszenia dostaw.

Faktycznie wiele uzbrojenia zachodniego już jest na Ukrainie: Javelin, Stingery, haubice itd. Ale teraz mówimy o nowych systemach: HIMARS i NASAMS. One jeszcze nie przybyły, ale są w drodze - powiedział Volker. Na pytanie dziennikarza, czy nowy sprzęt może nadejść w lipcu i sierpniu, odpowiedział twierdząco.

Volker przekonywał, że dostawy broni z Zachodu "to proces, który trwa już od pewnego czasu" i że "USA i partnerzy poszukują sposobów, by ten proces przyspieszyć".

07:31

Rosja prawdopodobnie szykuje się do przerwy operacyjnej, by zregenerować część wyczerpanych sił; Ukraińcy coraz częściej atakują tymczasem rosyjską infrastrukturę wojskową głęboko za linią frontu dzięki nowej broni z Zachodu - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Według ekspertów Instytutu po zajęciu Lisiczańska i granic obwodu ługańskiego przez wojska rosyjskie prezydent Władimir Putin nakazał przeprowadzenie pauzy operacyjnej. Siły rosyjskie, które brały udział w walkach o Siewierodonieck i Lisiczańsk, potrzebują najprawdopodobniej istotnej przerwy, ale nie jest jasne, czy armia Rosji pozwoli sobie na dość długi przestój, by zregenerować siły - napisano w raporcie ISW.

07:05

W obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy wznowione zostały działania bojowe, wojska rosyjskie atakują w rejonie miejscowości Spirne i Nowołuhańske - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:17

Rząd Szkocji przeznaczył 65 mln funtów na pomoc wojskową dla Ukrainy, zaś rząd Walii 35 milionów funtów - przekazał brytyjski premier Boris Johnson.

05:16

Ze wsi Atinskie w obwodzie sumskim ewakuowano szkolny ośrodek psychoneurologiczny, który w niedzielę został ostrzelany z moździerzy przez Rosjan - napisał w Telegramie szef obwodowej administracji Dmytro Żywickij, informuje Ukrinform.

Dzisiaj ewakuowano atiński ośrodek psychoneurologiczny z internatem. Od początku wojny proponowaliśmy ewakuację tego obiektu, ale nauczyciele i wychowawcy odmówili. Po zmianie sytuacji z ostrzałem na granicy ponownie podnieśliśmy kwestię ewakuacji obiektu. Zaplanowaliśmy to na początek tego tygodnia - zaznaczył Żywickij.

Dodał, że pracownicy i podopieczni placówki są obecnie bezpieczni. Umieszczono ich w osobnym bloku na terenie podobnej szkoły z internatem. Ranni w wyniku niedzielnego ostrzału są pod opieką lekarzy.

05:10

Toczą się teraz rozmowy z Turcją i ONZ (i) naszymi przedstawicielami, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zboża opuszczającego nasze porty - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Kijowie podczas wspólnej konferencji prasowej z premier Szwecji Magdaleną Andersson.



To bardzo ważna sprawa, że ktoś gwarantuje bezpieczeństwo statków z innych krajów - poza Rosją, której nie ufamy. Dlatego potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa dla tych statków, które przypłyną tutaj, aby załadować żywność - wyjaśnił prezydent Ukrainy.

05:01

Obecnie Rosja ma na Morzu Czarnym trzy okręty i dwie łodzie podwodne, wyposażone łącznie w ponad 30 pocisków Kalibr - poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe".

"W północno-zachodniej części Morza Czarnego znajdują się obecnie trzy nawodne i dwa podwodne okręty wroga gotowe do użycia ponad 30 pocisków Kalibr" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego "Południe".

Jak donosi Ukrinform, Rosja dodatkowo wzmocniła grupę morską na Morzu Czarnym okrętem podwodnym.