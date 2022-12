16:17

Bułgaria po raz pierwszy wyśle pomoc wojskową dla Ukrainy. Bułgarski parlament po burzliwej dyskusji ratyfikował w piątek porozumienie o wysłaniu pomocy wojskowej Ukrainie. Listę ze sprzętem, który ma trafić do Ukrainy parlamentarzyści utajnili.

15:35

Władimir Putin: Nic nie zostanie z kraju, który przeprowadzi atak nuklearny na Rosję. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że "każdy kraj, który odważy się zaatakować Rosję bronią nuklearną, zostanie zmieciony z powierzchni ziemi" - przekazał Reuters.

15:26

Uwolnieni z rosyjskiej niewoli obrońcy Azowstalu, przebywający w Turcji, spotkają się ze swoimi rodzinami na Boże Narodzenie i Nowy Rok - poinformował w piątek szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

"Pracujemy nad tym, aby bliscy dotarli do nich jeszcze przed Nowym Rokiem i świętami Bożego Narodzenia" - powiedział Jermak na briefingu w Kijowie.

15:10

W najbliższą niedzielę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przeprowadzi rozmowę z Władimirem Putinem; planowana jest też rozmowa z Wołodymirem Zełenskim - poinformowała w piątek turecka agencja informacyjna Anadolu. Rozmowy mają dotyczyć korytarza zbożowego.

14:34

Bądźmy odważni i wizjonerscy, pomóżmy Ukrainie dołączyć do struktur NATO i UE. Ukraina i Ukraińcy mentalnie przynależą do świata zachodniego - mówił w piątek, podczas międzynarodowej debaty o wojnie w Ukrainie, marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

W piątek, w Senacie zorganizowano międzynarodową konferencja "Inwazja Rosji na Ukrainę. Powrót geopolityki? Wojna wartości?". Marszałek Senatu otwierając konferencję podkreślił, że wojna w Ukrainie to bestialska, niczym nieuzasadniona inwazja Rosji na niepodległy, wolny kraj. Grodzki mówił, że wojna wybuchła "tylko dlatego, że szaleniec na Kremlu neguje istnienie narodu ukraińskiego".

13:46

Kanada nałożyła sankcje na 33 obecnych lub byłych rosyjskich urzędników wysokiego szczebla oraz na sześć podmiotów prawnych zaangażowanych w "systematyczne łamanie praw człowieka" wobec obywateli rosyjskich, którzy protestowali przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę - poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na kanadyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Od początku zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę Kanada nałożyła sankcje na ponad 1500 osób i podmiotów z Rosji, Ukrainy i Białorusi.

13:30

Decyzją zarządu województwa dolnośląskiego w przyszłorocznym budżecie na działania związane z pomocą Ukrainie zarezerwowane zostaną 23 mln zł.

Jak wyjaśnił wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, zakres wsparcia, podobnie jak do tej pory, będzie ustalany z regionami partnerskimi po stronie ukraińskiej i z konsulem Ukrainy we Wrocławiu.

13:08

Kiedy zwycięża wolność, a tyrania upada, ludzie na całym świecie uśmiechają się tak samo – powiedział prezydent Ukrainy podczas ogłoszenia Człowieka Roku magazynu „Time”. Amerykański tygodnik uhonorował w tym roku Wołodymyra Zełenskiego i „ducha Ukrainy”.

„To duch wolności, który rezonuje w duszach tylu ludzi na całym świecie. Historie bohaterów, którzy walczą o niepodległość – to także wasze historie” – powiedział Zełenski w wystąpieniu, które było transmitowane przez łącze wideo.

11:44

Obywatele Niemiec zaczęli dostawać fałszywe listy, rzekomo w imieniu konsulatu generalnego Ukrainy w Duesseldorfie, z propozycją dołączenia do legionu cudzoziemskiego na Ukrainie - powiadomił rzecznik MSZ w Kijowie, oceniając, że jest to część rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej.

Traktujemy rozsyłanie fałszywych listów jako element kampanii dezinformacji wroga, której celem jest zdyskredytowanie ukraińskiej dyplomacji i zaszkodzenie poparciu dla Ukrainy ze strony Niemiec i ich obywateli - oświadczył rzecznik Ołeh Nikołenko na Facebooku.

Według informacji przekazanej przez Nikołenkę listy zawierają propozycję wstąpienie do legionu cudzoziemskiego na Ukrainie za "wynagrodzenie pieniężne".

Te listy to oszustwo. Żadnych takich wiadomości ukraińska placówka nie rozsyłała - zaznaczył rzecznik MSZ. Jak dodał, konsulat Ukrainy zgłosił już sprawę niemieckiej policji w celu wszczęcia postępowania.

11:00

W ciągu minionej doby siły rosyjskie 68 razy ostrzelały obwód chersoński na południu Ukrainy; rannych zostało osiem osób - powiadomiły lokalne władze. Rosjanie atakują nie tylko na froncie, ale także w innych regionach - w sumie ostrzały miały miejsce w ośmiu obwodach.

W obwodzie chersońskim przeciwnik prowadził ostrzał z artylerii, wyrzutni wieloprowadnicowych, czołgów i moździerzy, atakując cele cywilne, osiedla, domy, bloki mieszkalne; osiem osób jest rannych - powiadomił szef władz obwodu Jarosław Januszewycz.

10:25

Wchodzące w skład MSW Estonii Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO) przypomniało, że dokumentowanie ruchów sił zbrojnych i przekazywanie wrażliwych informacji Rosji i Białorusi jest karalne. Osoby podające się za walczący na Ukrainie oddział rosyjskiej armii zachęcały wcześniej do tego estońskich obywateli - napisano na Twitterze KAPO.

09:50

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował w opublikowanym wywiadzie dla "Wall Street Journal", by świat nie bał się rozpadu Rosji. Jeśli koła historii zaczną się obracać, nikt tego nie powstrzyma - stwierdził szef ukraińskiej dyplomacji.

Nie uważam, że świat się rozpadnie, jeśli Rosja się rozpadnie. To ludzie w Rosji sprawią, że ich kraj się rozpadnie, tak jak to się stało z Imperium Rosyjskim w 1917 roku - powiedział Kułeba i przypomniał, że choć zachodni sojusznicy zgadzają się, że należy zapobiec militarnej klęsce Ukrainy, to nie wszyscy popierają cel, jakim jest całkowite jej zwycięstwo.

Wynika to - zdaniem Kułeby - z obawy, że taki rozwój wypadków mógłby zdestabilizować uzbrojone w broń jądrową państwo rosyjskie i potencjalnie doprowadzić do jego rozpadu. Wydarzenia takie mogłyby w konsekwencji prowadzić do nowych konfliktów, co miałoby nieprzewidywalne konsekwencje dla reszty świata.

09:00

Od czasu rosyjskiej inwazji 24 lutego na Ukrainę Amerykanie wysłali do Kijowa pomoc w zakresie bezpieczeństwa o wartości około 19,1 mld dolarów. W czwartek ustawodawcy na Kapitolu opowiedzieli się za przekazaniem w przyszłym roku Ukrainie co najmniej 800 mln dolarów dodatkowej wojskowej pomocy.

08:20

Pierwsze od trzech tygodni doniesienia o rosyjskich atakach na Ukrainę przy użyciu irańskich dronów sugerują, że Rosji skończyły się ich zapasy, ale otrzymała już nową dostawę - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

Dodano, że 6 grudnia ukraiński Sztab Generalny poinformował o zestrzeleniu 17 UAV, w tym 14 Shahed-136, a 7 grudnia ukraińscy urzędnicy poinformowali o użyciu dostarczonych przez Iran jednokierunkowych dronów w atakach na obwody zaporski i dniepropietrowski. Ostatnie wcześniej zgłoszone zestrzelenie irańskich Shahed-136 na Ukrainie miało miejsce 17 listopada.

"Jeśli zostanie to potwierdzone, jest prawdopodobne, że Rosja wznowiła ataki przy użyciu nowo dostarczonych OWA UAV" - wskazał brytyjski resort obrony.

07:40

Kreml nie porzucił swoich głównych celów na Ukrainie, chociaż rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow po raz pierwszy oświadczył, że obecnym celem terytorialnym Rosji jest zajęcie całości okupowanych częściowo czterech obwodów Ukrainy: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego - pisze amerykański ośrodek analityczny.



Rzecznik Władimira Putina mówił również, że celem Rosji nie jest przyłączanie nowych terytoriów.



Jednocześnie Pieskow, jak zwraca uwagę ISW, powtórzył rosyjskie stwierdzenia o dążeniu do "denazyfikacji" i "demilitaryzacji" Ukrainy. "Innymi słowy, cele Kremla pozostają niezmienne" - ocenił think tank.

06:56

Polska Biblioteka Medyczna w Kijowie, która ucierpiała od odłamków rosyjskiej rakiety, potrzebuje wsparcia na remont zniszczonych pomieszczeń. To jedyna taka biblioteka poza granicami Polski i główne źródło wiedzy medycznej w Ukrainie - mówią lekarze.

Polska Biblioteka Medyczna im. prof. Zbigniewa Religi działa od 2010 r. przy Narodowej Bibliotece Nauk Medycznych Ukrainy.

W październiku w budynek, w którym się znajduje, trafiły odłamki wystrzelonej przez Rosję rakiety. Fala uderzeniowa zniszczyła okna i drzwi oraz uszkodziła ściany i dach.

05:55

Trwa amerykańsko-rosyjska wymiana więźniów. Z moskiewskiego lotniska do Los Angeles odleciała obywatelka USA Sarah Krivanek, oskarżona w Rosji o atak na partnera. Jej wyjazd zbiegł się z uwolnieniem przez Rosjan gwiazdy amerykańskiej koszykówki Brittney Griner, która została wymieniona na rosyjskiego handlarza bronią Wiktora Buta.



05:19

Ameryka przygotowuje się do wysłania Ukrainie kolejnego pakietu pomocy wojskowej o wartości 275 mln dolarów. Wzmocni to jej obronę powietrzną, w tym skuteczność walki z dronami.



Jak podał w czwartek Reuters, powołując się na swoje źródła, Pentagon przekaże Ukrainie m.in. rakiety do wyrzutni High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) wyprodukowane przez Lockheed Martin, amunicję 155 mm, pojazdy wojskowe Humvee i generatory.



05:17

USA planują dziś nałożyć nowe sankcje na Rosję i Chiny. Waszyngton chce ukarać Moskwę za wykorzystanie irańskich dronów w wojnie z Ukrainą - poinformowali dwaj amerykańscy urzędnicy cytowani przez Reutersa.

Władze USA chcą też uderzyć w chińskie firmy, które ich zdaniem dokonują nadmiernych połowów i wykorzystują flotę rybacką do zwiększania strefy wpływów Państwa Środka.



05:11

Zełenski w swoim orędziu oskarżył Rosję o celowe pozostawienie min stanowiących śmiertelne zagrożenie dla ludności cywilnej i zapowiedział, że terroryzm minowy będzie jednym z zarzutów wobec Rosji po zakończeniu wojny.



To jest forma rosyjskiego terroru, z którą będziemy mieli do czynienia przez wiele lat - powiedział.



Według prezydenta jest to jeszcze bardziej okrutne niż terror rakietowy, gdyż nie ma systemu przeciwminowego, który mógłby wyeliminować przynajmniej część zagrożenia, jak to się ma w przypadku obrony powietrznej.



Z powodu działań rosyjskiej armii Ukraina jest obecnie jednym z najbardziej zaminowanych krajów na świecie, a proces oczyszczania jej terytorium z materiałów wybuchowych zajmie wiele lat.