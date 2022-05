Rosjanie przewieźli do aresztu śledczego 89 ukraińskich żołnierzy z Azowstalu - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza. Parlament Europejski nałożył na kraje członkowskie UE zobowiązanie do zapełnienia w 80 proc. magazynów gazem. Ma to być kolejny krok w kierunku uniezależnienia Europy od rosyjskiego surowca. Najważniejsze informacje z 86. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Wolfgang Schaeuble (CDU) w wywiadzie dla telewizji ARD przyznał, że on sam i "wszyscy pomylili się" w ocenie Rosji. Skrytykował też byłego kanclerza Gerharda Schroedera za lobbowanie na rzecz Rosji i pracę w rosyjskich spółkach po zakończeniu kadencji kanclerskiej. To nikczemne. (...) Jego zachowanie jest hańbą dla Niemiec - podkreślił. 78-letni Schaeuble, wieloletni poseł i przewodniczący Bundestagu, minister w rządach Helmuta Kohla i Angeli Merkel, zdecydowanie skrytykował postawę byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera - polityka SPD, "przyjaciela Putina i lobbysty rosyjskiego gazu". 05:37 Unia Europejska szuka sposobów na wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskich oligarchów do sfinansowania powojennej odbudowy Ukrainy - powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen w telewizji ZDF. Zaproponowała jednocześnie, by przyszłą pomoc dla Ukrainy powiązać z reformami w tym kraju. Zobacz również: Majątki rosyjskich oligarchów mogą pomóc w odbudowie Ukrainy 05:29 Rubiżne w obwodzie ługańskim po rosyjskiej agresji. 05:24 W Finlandii o 50 proc. więcej osób zostanie przeszkolonych do pracy w straży granicznej. Nowi funkcjonariusze zostaną skierowani głównie na granicę z Rosją oraz do straży przybrzeżnej. Obecnie rocznie kursy kończy ok. 60-70 osób. Od nowego roku kursantów będzie ok. 120. Fiński rząd przygotowuje się na możliwe ataki hybrydowe i wykorzystanie migrantów do celów politycznych. Skierowany do konsultacji projekt nowelizacja prawa o straży granicznej oraz o stanach nadzwyczajnych zakłada przede wszystkim możliwość zamknięcia przejść granicznych w kryzysowej sytuacji. 05:21 Po prawie sześciogodzinnej debacie w czwartek czeska Izba Poselska wyraziła zgodę na przedłużenie przez rząd Petra Fiali obowiązywania stanu wyjątkowego do końca czerwca. Nadzwyczajna regulacja związana z napływem uchodźców z Ukrainy została wprowadzona 4 marca. Zobacz również: Czechy przedłużają stan wyjątkowy. Potrwa do końca czerwca 05:14 Rosyjskie wojska zaminowały ukraińskie pola, by uniemożliwić pracę rolnikom - poinformował kanadyjski minister rozwoju międzynarodowego Harjit Sajjan po spotkaniu ministrów rozwoju krajów G7 z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.



Dodał, że będzie rozmawiać z minister obrony Kanady Anitą Anand w sprawie wysłania na Ukrainę kanadyjskich ekspertów do pomocy w rozminowaniu pól oraz o możliwej pomocy ze strony innych krajów NATO. 05:11 Siły rosyjskie "całkowicie zniszczyły" Donbas, region na wschodzie Ukrainy - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo. Oskarżył Rosjan o prowadzenie bezsensownych bombardowań. W Donbasie okupanci próbują wywierać jeszcze większą presję. Tam jest piekło - i to nie jest przesada - podkreślił Zełenski.