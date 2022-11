Pentagon ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy warty 400 mln dolarów, który będzie zawierał 45 czołgów T-72 zmodernizowanych w Czechach. Dodatkowo odnowienie 45 czołgów opłaci Holandia. Będzie to pierwszy amerykański pakiet obejmujący czołgi. Z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa przybył doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Rosyjska redakcja BBC podała, że na wojnie w Ukrainie zginęło już co najmniej 115 żołnierzy zmobilizowanych do armii rosyjskiej na mocy ukazu Putina. „Będzie więcej przeszkolonych rekrutów, będzie więcej strat także po stronie Ukrainy” - oceniał w internetowym radiu RMF24 Maciej Milczanowski, ekspert ds. wojskowych i politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Piątek jest 254. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najnowsze informacje zbieramy w naszej relacji z 04.11.2022 r.

Na zdjęciu z 01.11.2022 zestrzelony rosyjski samobieżny uchwyt artyleryjski w pobliżu niedawno wyzwolonego miasta Wołczańsk w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

22:15

Ziemia między miastami Swatowe i Kreminna w Donbasie jest usłana ciałami rosyjskich żołnierzy - napisał na Twitterze Serhij Hajdaj, gubernator obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy.

Jak dodał, za każdym razem podczas ataków Rosjanie wysyłają swoich żołnierzy na "rekonesans", którego nie mogą przetrwać. "Umierają, idą następni, i znowu i znowu" - czytamy.

22:05

Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii odbyli w piątek pierwszą rozmowę telefoniczną. Jak wynika z komunikatu biura prasowego Rishiego Sunaka, głównym tematem rozmowy z Mateuszem Morawieckim była kwestia dalszego wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Politycy zgodzili się co do potrzeby wysyłania Władimirowi Putinowi "ciągłego silnego sygnału", że zastraszanie nie będzie działać.

21:52

Zełenski stwierdził, że prawdziwa wielkość strat Rosji jest ukrywana przed rosyjskim społeczeństwem. Zwrócił też uwagę, że w Rosji - mimo zapewnień władz - trwa mobilizacja na wojnę.

Tak samo - kontynuował prezydent - "kłamliwe jest wszystko, co (Rosjanie) opowiadają niektórym zagranicznym liderom o swojej rzekomej gotowości do negocjacji". "Jeśli ktoś myśli o negocjacjach, nie szuka sposobu na oszukane wszystkich wokół, by wysłać kolejne dziesiątki czy setki tysięcy ludzi na rzeź - zarówno zmobilizowanych, jak i jakichś tam najemników" - podkreślił Zełenski.

21:33

Rosja straciła już na Ukrainie więcej żołnierzy i amunicji, niż w dwóch wojnach czeczeńskich razem wziętych - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Szef ukraińskiego państwa podkreślił na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, że najbardziej zacięte walki przez cały tydzień toczyły się wokół miast Bachmut i Sołedar w Donbasie. "Utrzymujemy nasze pozycje" - zapewnił.

21:25

Policja w Mołdawii, sąsiadującej z Ukrainą najechaną przez Rosję, zatrzymała ośmiu członków prorosyjskiej partii Sor pod zarzutem otrzymywania pieniędzy od zorganizowanej grupy przestępczej - podał kiszyniowski portal Stiri, powołując się na źródła w prokuraturze generalnej.

19:39

Po zbliżających się wyborach środka kadencji w USA amerykańskie wsparcie dla Ukrainy pozostanie niezachwiane - zapewnił w Kijowie doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, który przybył tam z niezapowiedzianą wizytą.

Jak podaje Bloomberg, Sullivan spotkał się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i szefem jego biura Andrijem Jermakiem.

18:40

Na wojnie w Ukrainie zginęło już co najmniej 115 żołnierzy zmobilizowanych do armii rosyjskiej na mocy ukazu Putina - wynika z przedstawionych szacunków niezależnego rosyjskiego portalu Mediazona i rosyjskiej redakcji BBC.

Sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy podał, że rosyjskie straty na wojnie wynoszą według stanu z piątku 74 840 żołnierzy.

18:12

W wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji miejscowości Wysokopilla w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy znaleziono ciała trzech cywilów ze śladami nienaturalnej śmierci; ofiary najprawdopodobniej zostały rozstrzelane - podało biuro prokuratura generalnego Ukrainy.

17:26

Nie mamy potwierdzonych informacji o tym, że Iran już dostarczył rakiety do Rosji; wiemy natomiast, że zawarto wszelkie uzgodnienia w tej sprawie - podkreślił Andrij Jusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

"Jest potwierdzone, że może zostać dostarczona partia ponad tysiąca jednostek (sprzętu). To nie tylko rakiety, tam jest różne uzbrojenie. Teraz mówimy o najbliższej partii - to 200 dronów, które już zmierzają do Rosji. To jest sprawdzona informacja" - dodał.

17:19

Pentagon ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy warty 400 mln dolarów, który będzie zawierał 45 czołgów T-72 zmodernizowanych w Czechach. Dodatkowo odnowienie 45 czołgów opłaci Holandia. Będzie to pierwszy amerykański pakiet obejmujący czołgi.

Jak powiedziała zastępczyni rzecznika Pentagonu Sabrina Singh, że będą to "najbardziej zaawansowane techniczne" czołgi na polu bitwy na Ukrainie. Zapowiedziała, że część z nich zostanie dostarczona w grudniu, zaś reszta w przyszłym roku.

16:43

"Rosja walczy z 'umierającym światem' o ziemię dla niej świętą i żyjących na niej ludzi. Jej bronią jest prawda" - przekazał wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. W swoim najnowszym wpisie na Telegramie pisze także o "szczekających psach z zachodniej hodowli". Dodał, że "Rosja nie potrzebuje obcych terytoriów".

15:51

Będzie więcej przeszkolonych rekrutów, będzie więcej strat także po stronie Ukrainy - oceniał w internetowym radiu RMF24 Maciej Milczanowski, ekspert ds. wojskowych i politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Władimir Putin ogłosił, że w ramach częściowej mobilizacji do armii wcielono 318 tysięcy osób: Niestety ta ilość powoduje, że Władimir Putin będzie mógł kolejne "mięso armatnie" na te wojnę pchać. A to "mięso armatnie" niestety powoduje straty po obu stronach (...) Tak czy inaczej będą to jednostki zorganizowane, które będą coraz bardziej kontrolowane przez Moskwę. W większości nie będą wpychane na front, tylko jakieś szkolenie przejdą.

13:31

Po wyzwoleniu Jampilu w obwodzie donieckim Ukrainy odkryto, że stacjonujący w tej miejscowości rosyjscy żołnierze zjedli wiele zwierząt w miejscowym zoo, między innymi bizona, kangura, wilki, osły i strusie - poinformował ukraiński portal espreso.tv.

13:27

Z Marjinki w obwodzie donieckim ewakuowano wszystkich cywilów - podała ukraińska policja. W mieście, które znajduje się pod ciągłym rosyjskim ostrzałem, nie ocalał ani jeden budynek mieszkalny - poinformowano.

Funkcjonariusze wezwali do ewakuacji mieszkańców pobliskiej Krasnohoriwki, która wchodzi w skład do gminy miejskiej Marjinka. Wciąż pozostaje tam około 800 cywilów.

Władze Ukrainy od sierpnia ewakuują ludność cywilną z obwodu donieckiego, gdzie trwają najcięższe walki. Wyjaśniano m.in., że w obliczu ciągłych ostrzałów nie ma możliwości naprawiania tamtejszej infrastruktury, dlatego mieszkańcy tych terenów pozostaną w czasie nadchodzącej zimy bez ogrzewania.

13:10

12:59

Przestrzegam uchodźców, którzy chcą teraz przyjechać do Irlandii, że nasz kraj może nie być w stanie zapewnić im godnych warunków - poinformowała ambasador Irlandii w Kijowie Therese Healy w artykule opublikowanym w piątek w serwisie eurointegration.com, należącym do portalu Ukrainska Prawda.

"Irlandia zdecydowanie solidaryzuje się z Ukrainą i ją popiera" - napisała irlandzka ambasador. "Spełniamy obowiązek, jakim jest pomoc Ukraińcom, którzy zostali przesiedleni z powodu tej strasznej wojny. Oprócz pomocy świadczonej za pośrednictwem UE, Irlandia przekazała Ukrainie i jej sąsiadom 20 mln euro pomocy humanitarnej. (...) Tymczasowo nie ma obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy udających się do Irlandii" - powiadomiła Healy.

12:26

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak rozmawiał w piątek rano z polskim premierem Mateuszem Morawieckim. Sunak powiedział, że "przywództwo Polski w Europie po inwazji na Ukrainę się wyróżniło i podkreślił bliskie dostrojenie się między Wielką Brytanią a Polską w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego i wielu innych kwestii. Omawiając sytuację na Białorusi, premier stwierdził, że Wielka Brytania uważnie obserwuje rozwój sytuacji i stoi po stronie Polski w obliczu ciągłej rosyjskiej agresji" - napisano w komunikacie wydanym przez Downing Street.

12:12

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył w Pekinie, że poprosił przywódcę Chin Xi Jinpinga, by wykorzystał "swój wpływ" na Rosję, aby ta przerwała "agresywną wojnę" przeciwko Ukrainie - przekazała agencja AFP.

Powiedziałem (chińskiemu - przyp. red.) prezydentowi, że ważne jest, aby Chiny skorzystały ze swojego wpływu na Rosję (...) To dotyczy potrzeby szanowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych, którą wszyscy podpisaliśmy, w tym suwerenności i integralności terytorialnej, które są ważne również dla Chin - powiedział Scholz, który składa w piątek jednodniową wizytę w Pekinie.

12:09

Przywódca Chin Xi Jinping wezwał w piątek na spotkaniu z odwiedzającym Pekin kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem do "pokojowego rozwiązania kryzysu" na Ukrainie oraz do wspólnego sprzeciwu wobec użycia broni jądrowej i grożenia nią - podała chińska agencja Xinhua.

Xi oświadczył, że "w obecnych warunkach społeczność międzynarodowa powinna wspólnie popierać wszelkie wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego (...) stworzenia warunków do wznowienia negocjacji i razem sprzeciwiać się użyciu i groźbom użycia broni jądrowej" - przekazała Xinhua.

11:41

Rzecznik ukraińskiego Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewatyj ocenił w piątek, że najtrudniejsza sytuacja na froncie wschodnim, który pozostaje epicentrum wojny, panuje obecnie w rejonie Wuhłedaru, gdzie wojska rosyjskie próbują otoczyć siły ukraińskie.

Od kilku dni trwają walki w rejonie miejscowości Pawliwka. Sytuacja jest trudna, trwają boje pozycyjne (...). Nasze oddziały trzymają się tam i nie pozwalają przejść wrogowi, tak jak na całej linii frontu. Jednak tam właśnie na razie trwa najzacieklejsza i najbardziej intensywna wojna - powiedział rzecznik, cytowany przez portal ZN.UA. Pawliwka leży na południe od Wuhłedaru.

10:55

Wojska rosyjskie ostrzeliwały w nocy rakietami S-300 miejscowości wokół Zaporoża oraz Mikołajów, ważny port na południu Ukrainy. W obwodzie lwowskim ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła irański dron.

Jak poinformował szef obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch, w wyniku ostrzałów uszkodzona została instalacja gazowa i wybuchł pożar, który już ugaszono. Według wstępnych danych nie ma ofiar.

10:51

Dziewięciu cywilów zginęło w ciągu ostatniej doby na Ukrainie w ostrzałach prowadzonych przez wojska rosyjskie, wszyscy byli mieszkańcami obwodu donieckiego - podał w piątek Kyryło Tymoszenko, wiceszef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Tymoszenko dodał, że 14 osób zostało rannych w obwodzie donieckim. W komunikacie na Telegramie wiceszef biura prezydenta zastrzegł, że są to dane o sytuacji na piątek rano. Wcześniej tego dnia władze obwodu donieckiego poinformowały, że ofiary śmiertelne spowodował w szczególności ostrzał Bachmutu - miasta ostrzeliwanego od miesięcy - i miasta Pokrowsk. W Pokrowsku w ostrzale uszkodzona została szkoła i co najmniej 22 inne budynki.

09:36

Kraje zachodnie muszą zmniejszyć swoją zależność od Chin, ale nie mogą umieszczać Pekinu w tej samej kategorii, co Moskwę - powiedziała w piątek wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych Josep Borrell.

Jest jasne, że Chiny konsolidują nową erę swojej polityki zewnętrznej, a także wewnętrznej, że stają się znacznie bardziej asertywne - powiedział dziennikarzom Borrell przed spotkaniem z ministrami spraw zagranicznych państw G7 w niemieckim Muenster.



09:34

Bułgarski parlament zdecydował o wysłaniu pomocy wojskowej do Ukrainy. W poprzednim rządzie zaprzyjaźniona z Rosją koalicja socjalistyczna zablokowała taką decyzję.

09:07

Na świecie "jesteśmy świadkami dramatycznie infantylnego scenariusza: w ogrodzie ludzkości, zamiast troszczyć się o całość, igra się z ogniem, z pociskami i bombami, z bronią" - powiedział papież Franciszek w piątek w Bahrajnie, w drugim dniu wizyty w tym kraju.

Wygłosił przemówienie na zakończenie forum dialogu "Wschód i Zachód na rzecz Ludzkiej Koegzystencji". Papież zaapelował o zakończenie wojny na Ukrainie i podjęcie negocjacji pokojowych.

08:49

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,497 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 5,689 mln - poinformowała w piątek Straż Graniczna.

"Od 24.02 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 7,497 mln osób, a wczoraj tj. 3.11 - 24,4tys." - przekazała w piątek na Twitterze Straż Graniczna.

08:48

Rosyjskie wojska na Ukrainie prawdopodobnie zaczęły rozmieszczać oddziały, których zadaniem jest strzelanie do własnych dezerterów oraz zmuszanie żołnierzy do prowadzenia ofensywy - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony. "Jednostki te grożą strzelaniem do własnych wycofujących się żołnierzy i były stosowane w poprzednich konfliktach przez siły rosyjskie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

07:50

Dzień Jedności Narodowej, propagandowe święto opakowane w element wymierzony w UE, Zachód i Polskę ma motywować Rosjan do walki za ojczyznę, jednak, mimo propagandy, sceptycyzm rośnie i Rosjanie nie chcą ginąć za imperialny projekt Putina - uważa b. ambasador na Ukrainie Jan Piekło.

Dzień Jedności Narodowej to państwowe rosyjskie święto obchodzone 4 listopada. Upamiętnia rocznicę wyzwolenia Moskwy spod polskich rządów w 1612 roku siłami pospolitego ruszenia, na którego czele stanęli kupiec Kuźma Minin i książę Dymitr Pożarski.

07:46

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przeprowadziła kolejną, drugą rotację swoich ekspertów w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie - poinformował dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Co najmniej czterech ekspertów przybyło do siłowni, by zmienić czterech specjalistów, którzy przebywali tam od miesiąca. Jest to druga rotacja od czasu wizyty Grossiego w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej 1 września. Będzie to więc trzeci zespół ekspertów MAEA pracujących w elektrowni w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.



07:40

Ukraiński pisarz i dziennikarz Stanisław Asiejew opowiadał w konsulacie RP w Nowym Jorku o torturach i prześladowaniach, jakim został poddany, gdy był w niewoli rosyjskich okupantów. Mówił też o funduszu stworzonym w celu pociągnięcia do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych.

Asiejew wyjaśniał, że stosowane wobec niego tortury nie były chaotyczne, lecz opierały się na systemie powstałym jeszcze w czasach sowieckich. Zaczął je opisywać jeszcze wówczas, kiedy był więziony. Jak mówił, było to dla niego rodzajem psychoterapii, pozwalając uwolnić się od negatywnych emocji i przeżyć mogących prowadzić do depresji.



07:05

Wojska rosyjskie w okupowanych obwodach: ługańskim i chersońskim na wschodzie i południu Ukrainy kontynuują działania "filtracyjne" wśród ludności, uprowadzając i wywożąc ludzi w nieznanym kierunku - podał w piątek sztab generalny armii ukraińskiej.

06:58

Rosyjski ambasador Rosji w Londynie Andrei Kelin ostrzegł Wielką Brytanię, że jest "zbyt głęboko" zaangażowana w wojnę w Ukrainie. Oskarżył ją o kierowanie atakiem na okręty wojenne Putina, co spowodowało znaczne straty Moskwy na Morzu Czarnym.

6:42

Władimir Putin nakazał jednorazową wypłatę dla żołnierzy kontraktowych i tych, którzy zostali zmobilizowani do walki w Ukrainie. Rozkazał dekretem, by żołnierzom kontraktowym i zmobilizowanym wypłacono po 195 tys. rubli.

6:04

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz z pierwszą wizytą w Chinach. Ta podróż wywołuje kontrowersje na Zachodzie, w tym w samych Niemczech, zwłaszcza, że dochodzi do niej krótko po zjeździe Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i w czasie wojny na Ukrainie, której Pekin nie potępił. Podsyciła dyskusję na temat uzależnienia niemieckiej gospodarki od ChRL i jedności Zachodu wobec tego kraju. Rodzi również porównania do nieudanej niemieckiej polityki wobec Rosji.

5:10

Urzędnicy amerykańscy od kilku miesięcy badają użycie zachodnich broni przez Ukrainę i jak dotąd nie znaleźli żadnych oznak, że jest ona przekierowywana do innych krajów, powiedział rzecznik Pentagonu generał brygady Patrick Ryder - informuje portal Europejska Prawda. Ponadto, według Rydera, sama Ukraina śledzi "drogę pomocy w zakresie bezpieczeństwa od przygranicznych centrów logistycznych na linię frontu" i "dostarcza raporty o kosztach i uszkodzeniach, aby odnotowywać straty".

05:06

Około 4,5 miliona Ukraińców, ponad 10 proc. przedwojennej populacji kraju, w czwartek wieczorem jest tymczasowo pozbawionych prądu z powodu rosyjskich ataków, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo. To, że Rosja uciekała się do terroru wobec sektora energetycznego, pokazuje jej słabość : nie mogą pokonać Ukrainy na polu bitwy i dlatego próbują w ten sposób złamać nasz naród - mówił Zełenski.

05:04

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Pokrowsk w obwodzie donieckim. Jak przekazał wiceszef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko, wystrzelono tam sześć pocisków. Trzy z nich trafiły w szkołę, jeden - w osiedle o niskiej zabudowie. Władze ustalają skutki ostrzałów.