Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w, że kontrofensywa wojsk ukraińskich przeciwko armii rosyjskiej będzie kontynuowana. Dodał, że wrażenie, iż na froncie, po serii zwycięstw ukraińskich, zapanowała "pewna cisza" jest mylne.Najnowsze informacje dotyczące 208. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 19.09.2022.

Zniszczony most w obwodzie charkowskim / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

05:31

Ostrzał Bachmutu w obwodzie doniecikm.

05:23

Opuszczone pozycje Rosjan.

05:04

Prezydent oświadczył następnie: "Być może niektórym z was może się wydawać, że po serii zwycięstw mamy pewną ciszę. Ale to nie jest cisza. To przygotowanie do następnej serii (nazw wyzwolonych miejscowości) ponieważ Ukraina musi być wolna, cała Ukraina".