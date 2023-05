Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uda się w niedzielę do Hiroszimy w Japonii aby wziąć udział w szczycie przywódców państw grupy G7 - ujawniło Reutersowi źródło UE, które zastrzegło sobie anonimowość.

Wołodymyr Zełenski / McMay Steve/ABACA / PAP/Abaca

Informacja nie została dotychczas potwierdzona oficjalnie. Wcześniej informację o możliwej wizycie Zełenskiego podał Bloomberg.

Japońskie osobistości oficjalne podawały, że prezydent Ukrainy zamierza zdalnie wziąć udział w obradach szczytu G7.

Szczyt siedmiu najwyżej uprzemysłowionych państw świata potrwa do niedzieli. Jednym z czołowych tematów ma być agresja Rosji na Ukrainę. Uzgodnione mają być nowe, daleko idące, sankcje na Rosję.

Kolejny policzek dla Putina?

Wizyta Zełenskiego w Hiroszimie byłaby kolejnym ciosem dla Władimira Putina. Ostatnie wizyty Zełenskiego w Rzymie, czy Berlinie to sygnał upokarzający dla Moskwy. Putin może sobie tylko marzyć o tym, by być przyjmowany na salonach - tak w poniedziałek w internetowym Radiu RMF24 mówił Jan Piekło.

To część ukraińskiej kontrofensywy, to także sygnały - były ambasador Polski w Ukrainie komentował wizyty, jakie prezydent Ukrainy składał w stolicach Europy Zachodniej. To być może najważniejsza część ukraińskiej kontrofensywy - podkreślał gość Tomasza Terlikowskiego w Radiu RMF24.

To jest sygnał, że ja, prezydent Zełenski, czuję się bezpieczny. I ja ufam swoim żołnierzom, oficerom ze swojej armii i moja obecność w tej chwili w Kijowie nie jest tak istotna, jak moja obecność w tej chwili w Niemczech, we Francji, we Włoszech - uważa Jan Piekło.

Jego zdaniem to także bardzo potężny sygnał wysłany do świata i wysłany również do Moskwy.