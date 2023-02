Prezydent Ukrainy podziękował Polsce za wsparcie w walce z rosyjską agresją i podkreślił jej ważną rolę jako inicjatora tzw. koalicji czołgowej. Kanada nałożyła sankcje na rosyjskich propagandystów i podmioty związane z Grupą Wagnera. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley nie spodziewa się szybkiego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. "Już to, że Ukraina tak szybko uzyskała status kraju kandydującego to coś niezwykłego" - powiedziała. Najważniejsze wydarzenia związane z 346. dniem rosyjskiej agresji zbieramy w naszej relacji z 04.02.2023 r.