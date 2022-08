Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w piątek wieczorem w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych ponownie zażądał zakazu podróżowania dla rosyjskich obywateli. Ukraiński przywódca oświadczył, że po wszystkich zbrodniach, jakie rosyjscy najeźdźcy dokonali na Ukrainie, nie może być innej alternatywy, jak tylko uznanie Rosji za państwo terrorystyczne.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / SERGEY DOLZHENKO / PAP

"To z tej perspektywy należy określić stosunek do obywateli Rosji" - powiedział prezydent i dodał: "Są ludzie (w Rosji - przyp .red.), którzy naprawdę potrzebują ochrony, którzy są prześladowani". Dla takich obywateli rosyjskich istnieją sprawdzone mechanizmy, takie jak prawo azylu, ale to, zaznaczył Zełenski, nie ma nic wspólnego z wakacyjnymi czy służbowymi podróżami Rosjan do Europy.

"Należy zapewnić, aby rosyjscy mordercy i zwolennicy terroryzmu państwowego nie korzystali z wiz Schengen" - dodał prezydent.

Zełeński podziękował Republice Czeskiej, państwom nadbałtyckim i innym państwom europejskim za podniesienie tej kwestii na forum dyskusji w Unii Europejskiej.

Niemcy, a także Komisja UE w Brukseli odrzucają wstrzymanie wiz turystycznych dla Rosjan.