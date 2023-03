„Całe dowództwo opowiada się za wzmocnieniem wschodniego odcinka frontu, w tym oblężonego miasta Bachmut, i zadaniu wrogowi maksymalnych strat” - powiedział we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo. Ukraiński rząd zdecydował o dymisji szefów trzech obwodów: ługańskiego, odeskiego i chmielnickiego. Nie podano przyczyn takiej decyzji. Ukraina odrzuciła rosyjską propozycję przedłużenia umowy zbożowej o 60 dni. Kijów chce, by obowiązywała 120 dni. Środa 15.03.2023 r. to 385. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje o rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Pozostałości ostrzału artyleryjskiego na ulicy w Chersonia / Alena Solomonova / PAP/EPA 05:50 Temat dostaw amunicji dla Ukrainy przez Unię Europejską jest omawiany na trzech poziomach: szybkiej rekompensaty dla krajów członkowskich z Funduszu na rzecz Pokoju, wspólnych zakupów oraz zapewnienia dostaw w perspektywie średnio- i długoterminowej - powiedział w rozmowie z Radiem Swaboda przedstawiciel Ukrainy przy UE Wsiewołod Czencsow. 05:30 W ciągu minionej doby wojska ukraińskie uderzyły w trzy rejony koncentracji wojsk rosyjskich, trzy punkty dowodzenia i stanowisko obrony przeciwlotniczej - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Nicole Makarewicz