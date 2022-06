Siewierodonieck, w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, jest całkowicie pod okupacją sił rosyjskich - oświadczył w sobotę mer miasta Ołeksandr Striuk. Dodał, że cywile mogą wyjechać z miasta jedynie na okupowane przez Rosjan tereny. Wcześniej strona ukraińska podała, że wojsko wycofało się z miasta na lepsze pozycje. Podczas spotkania Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką padła deklaracja przekazania Białorusi systemów Iskander. Nasila się ruch partyzancki na tymczasowo zajętych przez siły rosyjskie terytoriach Ukrainy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w następujący sposób podsumował działania Rosji w ostatnich godzinach: "45 rosyjskich rakiet za noc i dzień przez ostatnią dobę. Obwód żytomierski, lwowski, czernihowski, Mikołajów i wieczorem też uderzenia rakietowe. Różne typy rakiet i różne miejsca ich wystrzelenia. Wszystkie były wystrzelone tylko w jednym celu - pokazać, że Rosja może docisnąć, że rosyjskiej armii coś się może udać". Najnowsze informacje ze 122. dnia wojny na Ukrainie znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia po rosyjskim ataku rakietowym na jednym z osiedli w Mikołajowie / Leszek Szymański / PAP

22:36

45 rosyjskich rakiet za noc i dzień przez ostatnią dobę. Obwód żytomierski, lwowski, czernihowski, Mikołajów i wieczorem też uderzenia rakietowe. Różne typy rakiet i różne miejsca ich wystrzelenia. Wszystkie były wystrzelony tylko w jednym celu - pokazać, że Rosja może docisnąć, że rosyjskiej armii coś się może udać - w ten sposób Wołodymyr Zełenski podsumował działania Rosjan w ciągu ostatniej doby.

Prezydent przypomniał, że rozpoczyna się piąty miesiąc wojny, a Rosję stać tylko na działania na pokaz.

Wszystkie nasze miasta - Siewierodonieck, Donieck, Ługańsk - odbijemy. Nigdy nie zapomnieliśmy o Chersoniu, Melitopolu, Berdiańsku, Energodarze, Mariupolu, wszystkich innych miastach Ukrainy, które będą tylko ukraińskie dzięki naszym bohaterom, dzięki każdemu, kto nie ulega załamaniom emocjonalnym, walczy i wie, że zwycięstwo jest przed nami - zapewnił Zełenski.

22:03

Szef obwodu donieckiego, na wschodzie Ukrainy, Pawło Kyryłenko poinformował w sobotę, że tego dnia w miejscowościach regionu trzy osoby zginęły w wyniku ostrzałów rosyjskich. Dwie osoby zostały ranne.

"25 czerwca Rosjanie zabili trzech cywilów z Donbasu: w Bachmucie, Nju-Jorku i miejscowości Perwomajske. Dwie kolejne osoby zostały ranne" - napisał Kyryłenko na Telegramie.

21:52

Co najmniej trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego miasta Sarny w obwodzie rówieńskim, na północnym zachodzie Ukrainy - poinformował szef władz regionu Witalij Kowal.

Według niego , dwie rakiety trafiły w budynki cywilne: warsztat samochodowy i jeszcze jeden obiekt naprawy samochodów.

Kowal dodał, że pod gruzami mogą być ludzie i trwa tam akcja ratownicza. Atak rakietowy nastąpił prawdopodobnie z terytorium Białorusi.

21:46

Z innego okupowanego miasta południowej Ukrainy, Melitopola, co dzień Rosjanie wysyłają od 30 do 50 aut ze zbożem - podała agencja Ukrinform. Jak dodaje, kolejne zbiory albo będą rolnikom odbierane, albo kupowane po cenie 80 USD za tonę. O takiej narzuconej przez Rosjan cenie - poniżej kosztów własnych - mówił niedawno lojalny wobec władz w Kijowie mer Melitopola Iwan Fedorow.

Ukraina to jeden z największych światowych eksporterów zboża, wysyłanego głównie drogą morską. 30 maja ukraiński wiceminister rolnictwa Taras Wysocki poinformował, że najeźdźcy nielegalnie wyeksportowali z okupowanych terenów blisko 500 tys. ton zboża. Miliony ton ukraińskiego zboża nie mogą być wysłane poprzez porty na wybrzeżu Morza Czarnego, bo są one blokowane przez rosyjskie okręty.

21:44

Przedstawiciele ukraińskich władz okupowanego przez wojska rosyjskie Berdiańska poinformowali w sobotę, że do portu w tym mieście nad Morzem Azowskim wpłynął statek, który prawdopodobnie zabierze zapasy ukraińskiego zboża. Towarzyszą mu rosyjskie okręty wojenne.

"Do Berdiańska wpłynął masowiec. Nasze miasto prawdopodobnie straci ostatnie zapasy zboża" - oświadczyła rada miejska Berdiańska, cytowana przez agencję Ukrinform.

Mieszkańcy Berdiańska mówią o czterech towarzyszących statkowi rosyjskich okrętach wojennych.

21:42

Po wideorozmowie burmistrz Berlina Franziski Giffey z osobą, która podawała się za mera Kijowa Witalija Kliczkę, ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk oświadczył, że "żadne deep fake'i ani inne sztuczki Rosjan nie mogą zachwiać zaufaniem między Ukrainą a Niemcami".

Giffey odbyła w piątek wideokonferencję z rzekomym merem Kijowa.

"Przebieg rozmowy i temat wywołały nieufność po stronie berlińskiej. Rozmowa została przerwana" - poinformowała później Kancelaria Senatu (rządu) Berlina. "Nic nie wskazywało na to, że wideokonferencja nie jest prowadzona z prawdziwą osobą. Wygląda na to, że to deep fake" - dodano.

21:26

Miejscowość Sarny po rosyjskim ostrzale.

20:43

Łukaszenka powiedział Putinowi, że sankcje nałożone przez Litwę na Kaliningrad są jak wypowiedzenie wojny.

20:31

Stolica Apostolska nie otrzymała dotąd odpowiedzi na złożoną propozycję poszukiwania rozwiązania konfliktu na Ukrainie - powiedział watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w sobotę. Podkreślił, że papież Franciszek mówiąc o tej wojnie używa mocnych słów.

Następnie stwierdził: "Wojna na Ukrainie to bardzo bolesna rzeczywistość, przejaw świata, w którym coraz mniej się rozumie".

Hierarcha przypomniał głoszoną przez papieża ideę braterstwa oraz jego apele do wspólnoty międzynarodowej o poczucie odpowiedzialności.

20:20

Agenci wywiadu Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie donieckim wykryli wrogi konwój sześciu Uraganów MLRS, wozy ładujące, cysterny z paliwem, ciężarówki, wozy kierowania ogniem, transportery opancerzone (transport opancerzony) i BWP (bojowy wóz piechoty).

20:05

Rosjanie potwierdzili zdobycie pełnej kontroli nad Siewierodonieckiem, podaje Reuters za rosyjską agencją Interfax.



20:01

Szef władz obwodu rówieńskiego, na północnym zachodzie Ukrainy, Witalij Kowal poinformował o ataku rakietowym, prawdopodobnie z terytorium Białorusi, na obiekty infrastruktury cywilnej w regionie. Pociski spadły również w sąsiednim obwodzie wołyńskim.

Agencja Interfax Ukraina poinformowała, że pociski spadły w Sarnach w obwodzie rówieńskim oraz w Kowlu. Według tych doniesień w Sarnach są ranni.

19:28

Wojska rosyjskie ostrzelały w sobotę budynki instytutu naukowego w Charkowie, na terenie którego znajduje się badawcza instalacja jądrowa Źródło Neutronów - poinformował ukraiński państwowy inspektorat nadzoru jądrowego. Po ataku nie odnotowano wzrostu promieniowania.

W ostrzale ucierpiała m.in. zewnętrzna ściana jednego z budynków i kanały wentylacyjne. Poziom promieniowania w pomieszczeniach, gdzie znajduje się instalacja nie odbiega od normy. Pracownicy instytutu badają uszkodzenia, ale w tych pracach przeszkodą jest ryzyko kolejnych ostrzałów.

19:10

Sztab powiadomił, że jednostki sił zbrojnych Białorusi na zasadzie rotacji ochraniają granicę z Ukrainą w obwodach brzeskim i homelskim. Utrzymuje się zagrożenie atakami lotniczymi z terytorium Białorusi.

Na kierunku południowobużańskim siły rosyjskie ostrzelały pozycje wojsk ukraińskich m.in. z moździerzy oraz artylerii lufowej wzdłuż linii frontu.

W akwenach Morza Czarnego i Morza Azowskiego siły rosyjskie utrzymują w gotowości okręty z 16 pociskami manewrującymi Kalibr.

19:03

Na kierunku lisiczańskim siły rosyjskie ostrzeliwały okolice kilku miejscowości, w tym Wowczojariwki i Łoskutiwki. Natomiast na kierunku słowiańskim wojska ukraińskie udaremniły próbę rosyjskiego natarcia w okolicach wsi Bohorodyczne oraz szturm na Mazaniwkę w obwodzie donieckim. Z powodzeniem odparto też wszystkie działania ofensywne Rosjan w okolicach miejscowości Pokrowske, Nju-Jork i Marjinka.

Na kierunku charkowskim siły rosyjskie ostrzelały pozycje wojsk ukraińskich oraz obiekty infrastruktury. Na kierunku donieckim najeźdźcy koncentrowali się na utrzymaniu zdobytych pozycji oraz przegrupowaniu sił.

18:58

Wojska rosyjskie umocniły się w okolicach Siewierodoniecka i trzech innych miejscowości w obwodzie ługańskim po wycofaniu się stamtąd sił ukraińskich - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

18:47

Rosja dostarczy Białorusi pociski rakietowy Iskander-M. Takie wiadomości przekazał Władimir Putin przywódcy Białorusi Aleksandrowi Łukaszence.

Nastąpi to w ciągu kilku miesięcy - dodał Putin, cytowany przez agencję Reutera.

18:18

Ukraina odzyska swoje terytoria tylko drogą militarną, nie ma sensu czekać, aż potencjał wojskowy Rosji po prostu wygaśnie - powiedział generał Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Nie powinniśmy czekać na cud, na to, że zmęczą się, stracą chęć do walki. Odzyskamy nasze terytoria tylko w wyniku kontrofensywy - oświadczył Budanow w wywiadzie dla agencji Reutera. Szef wywiadu przekonywał też, że Rosja prowadzi ukrytą mobilizację, by wzmocnić swoje wojska na Ukrainie i że nie ma sensu czekać, aż jej potencjał po prostu wygaśnie.

17:46

Rosyjscy żołnierze starają się odnieść lekkie obrażenia, by opuścić obwód chersoński, gdzie trwa natarcie sił ukraińskich - poinformowało w sobotę ukraińskie dowództwo operacyjne Południe w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Zdemoralizowane wojsko szuka sposobów uzasadnienia swego powrotu do domu.(...) Nie kopią okopów, tylko zagłębienia do pół metra, kładą się w nich na plecach, wystawiają nogi i czekają na lekkie obrażenia - twierdzi dowództwo.

17:29

Pytany o ewentualność dostarczenia mieszkańcom leków, wody pitnej czy żywności, Striuk odparł, że na razie przekazywanie pomocy humanitarnej od strony terenów kontrolowanych przez siły ukraińskie nie jest możliwe ze względu na przebieg linii frontu. Podkreślił jednak, że w szpitalu w mieście zgromadzono wcześniej odpowiednią ilość leków i na razie jest tam minimalny zapas.

17:24

Siewierodonieck, w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, jest całkowicie pod okupacją sił rosyjskich - oświadczył w sobotę mer miasta Ołeksandr Striuk, lojalny wobec władz w Kijowie.

Striuk powiedział, że na razie mieszkańcy nie mają możliwości wyjazdu na tereny kontrolowane przez siły ukraińskie, a jedynie na obszary okupowane.

Mieszkańcy częściowo opuszczają tereny zakładów Azot, są z nimi nagrywane propagandowe filmiki. Ci ludzie przeżyli w ukryciu, w piwnicach prawie trzy miesiące i potrzebują medycznej i psychologicznej pomocy - zaznaczył mer. Zakłady chemiczne Azot były ostatnim punktem ukraińskiego oporu w mieście.

16:50

Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej patriarcha Cyryl, który upadł podczas nabożeństwa, wyjaśnił, że poślizgnął się na posadzce świątyni, bo "gdy pada na nią woda, nawet święcona, działają prawa fizyki". Zapewnił, że upadek nie miał żadnych następstw.

To, że dziś upadłem, niczego nie oznacza. Po prostu - wspaniała posadzka, można się w niej przeglądać (...), ale gdy pada na nią woda, nawet święcona, działają prawa fizyki - powiedział patriarcha. Zapewnił, że obyło się "bez żadnych skutków".

Wypowiedź tę przekazano w sobotę krótko po tym, jak w internecie pojawiło się nagranie z poświęcenia świątyni w Noworosyjsku. Widać na nim, jak patriarcha idzie trzy kroki naprzód i nagle pada na plecy. Później podano, że Cyryl kontynuuje udział w nabożeństwie.

16:38

W najbliższych latach Mołdawia powinna ograniczyć eksport płodów rolnych - powiedziała prezydent tego kraju Maia Sandu, cytowana w sobotę przez kiszyniowską telewizją Prime TV. Zaznaczyła, że działania te są wymuszone kryzysem wywołanym przez rosyjską inwazję na Ukrainę.

Prezydent oświadczyła, że w związku z czwartkowym zatwierdzeniem przez Radę Europejską statusu kandydatów do UE dla Mołdawii i Ukrainy oba kraje zamierzają ze sobą współpracować. Potwierdziła, że w najbliższym czasie uda się do Kijowa, aby poruszyć z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim szereg kwestii dotyczących współdziałania mołdawsko-ukraińskiego.



16:25

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę znacząco wzrosło w Czechach zainteresowanie służbą w wojsku - poinformowała w sobotę minister obrony tego kraju Jana Czernochova. Jej zdaniem kilka razy więcej osób niż w zwykle zgłasza się do jednostek czynnej rezerwy.

W dniu Wojsk Lądowych minister zapowiedziała też dalszą pomoc dla Ukrainy.



16:11

Siły rosyjskie uruchomiły w okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporoskim, na południu Ukrainy, sztab przygotowujący organizację pseudoreferendum w sprawie przynależności tego miasta - poinformował lojalny wobec władz w Kijowie mer Melitopola Iwan Fedorow.

Fedorow zaznaczył, że to, co okupanci nazywają referendum, nie można określić w ten sposób. Możemy powiedzieć, że najwyżej 5 proc. mieszkańców na tymczasowo okupowanych terenach popiera Rosję. A 95 proc. tych, którzy tam pozostali, z całą pewnością jest przeciwnych. Nie wspominając o tych, którzy opuścili tymczasowo okupowane miasta - zaznaczył mer.

16:02

Wojska ukraińskie nadal prowadzą ataki przeciwko siłom rosyjskim okupującym Wyspę Węży na Morzu Czarnym - poinformowała w telewizji państwowej Natalia Humeniuk, rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe Sił Zbrojnych Ukrainy.

Mamy też informację o udanym ataku na skupisko sprzętu i siły żywej przeciwnika. Ustalamy szczegóły i później podamy informację - powiedziała Humeniuk.

O atakach w rejonie Wyspy Węży armia ukraińska informuje od około tygodnia. Zapewniała, że trafiony został rosyjski holownik transportujący żołnierzy na wyspę. Później informowano o uderzeniach m.in. na stację radarową i rosyjski system przeciwlotniczy na wyspie.

15:43

Pomniki zniszczone w Czernichowie po rosyjskim ostrzale.

15:27

Naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny powiedział w sobotę, że wyrzutnie rakiet M142 HIMARS, przekazane przez USA w ramach pomocy wojskowej dla Ukrainy, już są używane w walkach na froncie i pomagają bronić kraju przed rosyjską inwazją.

Zdaniem wiceminister obrony Ukrainy Hanny Malar wojsko rosyjskie wystrzeliwuje w ciągu doby 10 razy więcej pocisków niż siły ukraińskie.

15:20

Siły rosyjskie wystrzeliwują podczas walk na froncie do tysiąca pocisków na godzinę - poinformował w sobotę minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji ICTV.

Według ministra żołnierze rosyjscy wystrzeliwują tyle pocisków, gdyż usiłują wywrzeć presję psychologiczną na ukraińskich wojskowych. "Niestety mają obecnie nieograniczone zasoby" - dodał Reznikow.

15:01

Wzruszające wideo żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Trzy szczenięta, które przygarnęli żołnierze, chronią i zakrywają kotkę z nowonarodzonymi kociętami.

14:53

Podlaskie firmy i amerykańskie miasto Hoboken zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy znalazły się w gronie laureatów honorowych wyróżnień "Urbi Meritus" - zasłużonych miastu Białystok. Przyznano je w tym roku po raz pierwszy za zasługi dla społeczności miasta.

14:47

Żołnierze ukraińscy opuścili pozycje w Siewierodoniecku, na wschodzie Ukrainy. W zakładach chemicznych Azot w tym mieście pozostali tylko cywile - poinformował mer Siewierodoniecka Ołeksandr Striuk. Zapewnił, że żołnierze wycofali się na lepiej przygotowane pozycje.

"Sytuacja jest dość trudna" - powiedział Striuk o Siewierodoniecku położonym w obwodzie ługańskim. Jak relacjonował, ludzie, którzy pozostawali na terenie zakładów Azot "znajdują się w schronach" i pozostaną tam "do zakończenia działań bojowych".

Striuk podkreślił, że wojsk ukraińskich w Siewierodoniecku nie udało się okrążyć. "Miasto nie zostało zablokowane" - powiedział. Żołnierze - według niego - "odeszli na lepiej umocnione pozycje".

14:41

Według Ukraińców, Rosjanie stracili dotychczas 34,7 tys. żołnierzy, 217 samolotów, 184 helikoptery i 1511 czołgów.

14:29

Rynek Azowski w Mariupolu zamienił się w złomowisko samochodów.

13:44

"Wpisy osób cywilnych w mediach społecznościowych przyczyniły się do tego, że Siły Zbrojne Ukrainy nie dokończyły zadań w Siewierodoniecku" - oświadczyła wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.

"Nie można publicznie ogłaszać, że Siły Zbrojne Ukrainy weszły do jakiejś miejscowości albo wyszły z niej zanim nie ogłosi tego ukraiński sztab generalny" - podkreśla wiceminister. Zaznacza, że rozpowszechnianie takich informacji szkodzi Siłom Zbrojnym Ukrainy.

13:20

"Z powodu wojny na Ukrainie pokój i bezpieczeństwo, jakimi Holandia cieszyła się od II wojny światowej, nie mogą być już traktowane jako coś oczywistego" - powiedział holenderski premier Mark Rutte w swoim wystąpieniu z okazji Dnia Weteranów.

"Wolność musi być pielęgnowana i jeżeli to konieczne, trzeba o nią walczyć, czasami płacąc nawet najwyższą cenę" - mówił szef niderlandzkiego rządu podczas uroczystości, które odbyły się w Koninklijke Schouwburg, teatrze położonym w centrum Hagi.

"Odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę, żyjemy w innej rzeczywistości" - mówił Rutte. Według niego zagrożona jest wolność całego narodu ukraińskiego, "a wraz z nią wolność wszystkich Europejczyków".

13:08

"Ukraina wspiera Mołdawię w obliczu kolejnych gróźb ze strony władz Rosji" - ogłosił szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. Moskwa groziła obu krajom negatywnymi konsekwencjami w związku z uzyskaniem przez nie statusu kandydatów do UE.

"Stoimy wspólnie z ludźmi i rządem przyjaznej Mołdawii w obliczu ponownych gróźb z Moskwy. Wszystkim, co pozostało Rosji, jest wypluwanie gróźb wobec innych krajów po dziesięcioleciach nieudanej polityki opartej na agresji, przymusie i braku szacunku. To tylko pokazuje słabość Rosji" - napisał Kułeba na Twitterze.

12:51

"Siły rosyjskie zaczęły znów wykorzystywać zestawy Iskander z terytorium Białorusi. Po raz pierwszy zastosowały też przeciwko Ukrainie bombowce z przestrzeni powietrznej tego kraju" - podkreśla dowództwo ukraińskich sił powietrznych.

12:31

70-letnia dziennikarka i wolontariuszka z Chersonia została pobita przez rosyjskie okupacyjne siły, bo nie chciała oddać ukraińskiego paszportu - pisze agencja Ukrinform.

Kobieta w ciężkim stanie dostała się ewakuacyjnym pociągiem do Lwowa. Tam została hospitalizowana. Badanie wykazało złamanie kręgosłupa i urazy głowy. 70-latka częściowo straciła słuch i nie mogła poruszać się samodzielnie.

12:26

"Wyrzutnie rakiet M142 HIMARS, przekazane przez USA w ramach pomocy wojskowej dla Ukrainy, już uczestniczą w walkach na froncie i pomagają bronić kraju przed rosyjską inwazją" - ogłosił naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny.

Dowódca sił zbrojnych Ukrainy podziękował Amerykanom za przekazanie broni i zaznaczył, że dla Ukrainy "celem jest zwycięstwo" - przekazała agencja Ukrinform.

11:36

Przeprowadzone z terytorium Białorusi ostrzały ukraińskiego terytorium to wielka prowokacja Rosji mająca na celu dalsze wciągnięcie Białorusi w wojnę przeciwko Ukrainie - oświadczył wywiad wojskowy Ukrainy.

11:12

"W Europie trzeba zwiększyć własną produkcję zboża w związku z wojną w Ukrainie, w związku z rosyjską agresją na ten kraj" - powiedział w Toruniu unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Ocenił, że dzięki polskim rolnikom niezagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe Polski.

10:22

Rząd Kanady uzyskał prawo konfiskaty i przejmowania rosyjskich aktywów. Odpowiednie przepisy znalazły się we wchodzących właśnie w życie przepisach okołobudżetowych.

10:21

"W zajętym przez siły rosyjskie Mariupolu na południowym-wschodzie Ukrainy brakuje żywności, ludzie stoją po jedzenie w bardzo długich kolejkach" - informuje w sobotę doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko.

"Sytuacja humanitarna gwałtownie się pogarsza. Oprócz kryzysu z wodą pitną szybko pogorszyła się sytuacja z jedzeniem" - napisał Andriuszczenko w komunikatorze Telegram.

Jak dodał, wynika to częściowo ze zmniejszenia pomocy humanitarnej i częściowo z powrotów do miasta mieszkańców z okolicznych miejscowości, dokąd w ogóle nie trafia pomoc humanitarna.

"Rezultat: ogromne tysięczne kolejki", jedzenia brakuje - przekazał doradca mera.

10:20

"Rosjanie wystrzelili w sobotę rano dziesiątki rakiet w ukraińskie terytorium" - poinformował szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. "Musimy wzmacniać nasze siły zbrojne" - zaapelował.

"Dziesiątki rakiet wystrzelili Rosjanie w nasze terytoriom rano. Nadal wykorzystują terytorium Białorusi, mają wiele rakiet, łącznie ze starymi, przestarzałymi technologicznie" - napisał Jermak w komunikatorze Telegram.

10:19

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że obawia się, iż ze względu na gospodarcze konsekwencje wojny dla Europy Ukraina może być poddawana naciskom, aby zawarła z Rosją układ pokojowy, który nie leży w jej interesie.

"Zbyt wiele krajów mówi, że jest to europejska wojna, która jest niepotrzebna (...), więc presja będzie rosła, aby zachęcić Ukraińców - być może wymusić - do zawarcia niekorzystnego pokoju" - powiedział Johnson dziennikarzom w stolicy Rwandy, Kigali, gdzie bierze udział w szczycie Wspólnoty Narodów.

Jak dodał, konsekwencje tego, że prezydent Rosji Władimir Putin będzie mógł dopiąć swego na Ukrainie, będą zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego i doprowadzą do "długotrwałej katastrofy gospodarczej".

09:41

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 34,7 tys. żołnierzy, w tym około 170 w ciągu ostatniej doby - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Minionej doby Rosja straciła też cztery czołgi, osiem pojazdów opancerzonych, pięć systemów artylerii, samolot, śmigłowiec i cztery drony - napisano w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

09:17

W miejscowość Desna w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy dziś wystrzelono z terytorium Białorusi 20 pocisków - poinformowało ukraińskie dowództwo operacyjne Północ.

09:05

Od początku czerwca rosyjskie naczelne dowództwo prawdopodobnie odsunęło z kluczowych stanowisk operacyjnych kilku generałów, w tym Aleksandra Dwornikowa, który przez pewien czas kierował operacją na Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:49

Siły rosyjskie nad ranem wystrzeliły ok. 30 rakiet w obwód żytomierski - poinformował szef władz tego regionu w środkowej Ukrainie Witalij Buneczko. Według niego jeden żołnierz zginął i jeden został ranny.

08:18

Siły rosyjskie ostrzelały nad ranem obiekt wojskowy w obwodzie lwowskim - poinformował Maksym Kozycki, szef władz tego regionu na zachodzie Ukrainy. Cztery osoby zostały ranne.

"O 4 rano ostrzelany z rakiet został obiekt wojskowy w rejonie (powiecie) jaworowskim" - przekazał gubernator w mediach społecznościowych. Powiat znajduje się w pobliżu granicy z Polską.

Kozycki dodał, że ostrzał przeprowadzono z Morza Czarnego.

08:15

Za wrzutkami na temat złego stanu zdrowia prezydenta Władimira Putina stoi Kreml, dla którego takie pogłoski są korzystne - uważa rosyjski politolog Iwan Preobrażeński, cytowany przez ukraiński portal NV.ua.

"Myślę, że sam Kreml aktywnie podtrzymuje te plotki, nawet je wrzuca, a później zaczynają żyć swoim życiem. Tak jak na początku wrzucili nie wiadomo skąd wziętą kandydaturę (sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji) Nikołaja Patruszewa, a teraz wrzucają, że Patruszew ma oponentów" - powiedział politolog.

08:13

Wojska rosyjskie ponownie ostrzelały w nocy rejon Krzywego Rogu w obwodzie dniepropietrowskim w środkowej Ukrainie. Ranna została 60-letnia kobieta - podała agencja Ukrinform, cytując szefa władz obwodowych Wałentyna Rezniczenkę.

07:44

Siły rosyjskie ostrzelały rano okolice Żytomierza z terytorium Białorusi - poinformował mer tego miasta w środkowej części Ukrainy Serhij Suchomłyn. Według niego wystrzelono 24 rakiety.

07:43

"Ukraińskie samoloty szturmowe i śmigłowce uderzyły w skupiska wojsk rosyjskich na granicy obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy. Wyeliminowano 46 rosyjskich żołnierzy, haubicę i dwa czołgi" - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

"Potwierdzone straty z zeszłej doby wynoszą 46 Rosjan, haubica Hiacynt kalibru 152 mm, dwa czołgi T-72, siedem opancerzonych transporterów" - poinformowało dowództwo Południe.

W komunikacie zaznaczono, że siły ukraińskie zestrzeliły minionej doby również rosyjskiego drona zwiadowczego typu Orłan-10. "Wróg w dalszym ciągu prowadzi zwiad z powietrza w obwodzie mikołajowskim, a nasze dywizje w dalszym ciągu strącają drony Orłan-10" - napisano.

07:08

Nasila się ruch partyzancki na tymczasowo zajętych przez siły rosyjskie terytoriach Ukrainy - pisze Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosyjska armia próbowała zablokować od południa Lisiczańsk na wschodzie kraju - raportuje.

Sztab podaje, że rosyjskie siły ostrzelały z artylerii pozycje ukraińskiego wojska w obwodzie czernihowskim i sumskim.

06:56

W sprawozdaniu przytoczono opinię anonimowego urzędnika Pentagonu, który ocenił, że siły rosyjskie, nacierające na Siewierodonieck, wykazują już oznaki zmęczenia i zużycia sprzętu oraz niskiego morale, co dodatkowo spowolni operacje ofensywne w Donbasie. Rosjanie próbują zająć Siewierodonieck co najmniej od 13 marca, więc zużywają siły i sprzęt od ponad trzech miesięcy - zaznaczono.

Na zachód od Iziumu w obwodzie charkowskim, na północ od Słowiańska w obwodzie donieckim, Rosjanie bez skutku próbowali prowadzić operacje ofensywne. Według ISW wojsko rosyjskie będzie się starało w pierwszej kolejności odciąć linie zaopatrzenia Lisiczańska, zanim wznowią na pełną skalę ofensywę na Słowiańsk.

06:55

Siły ukraińskie wycofują się z Siewierodoniecka na położone wyżej i dogodniejsze pozycje obronne wokół Lisiczańska, by w dalszym ciągu wyniszczać nacierające wojska rosyjskie - ocenili eksperci amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

W Lisiczańsku Ukraińcy zajmą wyższe pozycje i jeśli Rosjanom nie uda się ich okrążyć ani odizolować, będą mogły przez jakiś czas odpierać rosyjskie ataki. Z kolei rosyjskie wojska zgromadzone w Siewierodoniecku będą musiały przekroczyć rzekę, co wymagać będzie dodatkowego wysiłku i czasu - napisano w nowym raporcie ISW.

06:52

"Wojna Putina na Ukrainie to przede wszystkim studium przypadku porażki naczelnego dowództwa. Trudno jest dowodzić siłami zbrojnymi na rzecz urojenia" - pisze na łamach czasopisma "Foreign Affairs" profesor studiów nad wojną sir Lawrence Freedman.

"Błędy Putina nie były unikalne, były to typowe błędy popełniane przez autokratycznych przywódców, którzy zaczynają wierzyć własnej propagandzie" - przekonuje Freedman.

06:06

Policja na Ukrainie zabezpieczyła najliczniejszy jak dotąd zbiór dzieł sztuki starożytnej, które zostały zrabowane w czasie rosyjskie inwazji na Krym - poinformowała dziennikarzy w Muzeum Historii Ukrainy w Kijowie prokurator generalna Iryna Wenediktowa.



Prokurator Wenediktowa oświadczyła, że władze odzyskały "ponad 6 tys. antyków, w tym miecze, szable, hełmy, amfory i monety".

06:04

W nocy z piątku na sobotę na całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy - poinformowała niemiecka agencja prasowa DPA, cytując informację ukraińskiego portalu 24tv.



Portal informował o eksplozjach w mieście Zaporoże na południowym wschodzie kraju, a także w

mieście Dniepr w środkowej części Ukrainy.

06:03

Prezydent stwierdził, że dziś Ukraińcy koncentrują się na spełnieniu siedmiu wymogów UE, ale jak dodał, nikogo to nie przeraża, ponieważ wcześniej z powodzeniem spełniono setki z nich.



Ukraiński lider przypomniał listę reform, które zostały wprowadzone na Ukrainie i które były częścią procesu umożliwiającego rozpoczęcie procesu akcesyjnego. Zełenski wymienił między innymi prywatyzację, decentralizację, sąd antykorupcyjny, centra usług administracyjnych i wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych on-line.

06:01

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w piątek wieczorem w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych porównał drogę Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej ze zdobyciem Mount Everestu.



"Pokonaliśmy 7000 metrów, więc nie zatrzymamy się - zdobędziemy nasz Everest" - oświadczył Zełenski.