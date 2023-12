Kułeba podkreślił, że jest wdzięczny UE za 12. pakiet sankcji. "Pozbawienie rosyjskiej machiny wojennej finansowania to właściwa droga do pokoju i bezpieczeństwa w Europie" - przekazał.

20:38

Zostały nam środki, które wystarczą na jeszcze tylko jeden pakiet uzbrojenia dla Ukrainy - powiedział w poniedziałek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) John Kirby. Jak zapowiedział, pakiet zostanie ogłoszony jeszcze przed końcem roku, ale bez uchwalenia przez Kongres nowej pomocy dla Ukrainy, administracja nie będzie już miała więcej funduszy na uzupełnianie swojego arsenału.

18:44

Siły zbrojne Ukrainy oraz ich głównodowodzący generał Wałerij Załużny cieszą się większym zaufaniem społeczeństwa niż prezydent Wołodymyr Zełenski - wynika z najnowszego sondażu badającego zaufanie do instytucji oraz osób piastujących najwyższe stanowiska w państwie, przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS).

W sondażu, którego wyniki opublikowano w poniedziałek, zaufanie do armii zadeklarowało 96 proc. Ukraińców, natomiast do Załużnego - 88 proc.

Tymczasem zaufanie do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego znacznie spadło w porównaniu z grudniem ubiegłego roku. Wtedy ufało mu 84 proc. respondentów, a obecnie - tylko 62 proc.

Poważny spadek zanotował też rząd. Zaufanie do niego zadeklarowało obecnie 26 proc. badanych, w porównaniu z 52 proc. w roku ubiegłym.



17:26

Rada UE (czyli państwa członkowskie) przyjęła dwunasty pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych wymierzonych w Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę.

Uzgodniony pakiet obejmuje m.in. zakaz bezpośredniego lub pośredniego importu, zakupu lub transferu diamentów z Rosji. Zakaz ten dotyczy diamentów pochodzących z Rosji, diamentów eksportowanych z Rosji, diamentów przewożonych przez Rosję i rosyjskich diamentów przetwarzanych w krajach trzecich.



17:13

Siły zbrojne Ukrainy są zmuszone ograniczać niektóre operacje wojskowe z powodu niewystarczającej liczby pocisków artyleryjskich, przekazywanych przez zachodnich sojuszników - oświadczył generał Ołeksandr Tarnawski, dowódca ukraińskiego zgrupowania operacyjno-strategicznego Tauryda.

Jest problem z amunicją, zwłaszcza postsowiecką - chodzi o (pociski kalibru) 122 mm, 152 mm. Te problemy występują dziś na całej linii frontu. Ilości, jakimi obecnie dysponujemy, są niewystarczające, biorąc pod uwagę nasze potrzeby. Dlatego je redystrybuujemy. Rewidujemy zadania, które przed sobą postawiliśmy, i je okrajamy - powiedział Tarnawski w rozmowie z agencją Reutera.

Dodał, że wojska ukraińskie na froncie południowo-wschodnim przeszły na niektórych odcinkach do defensywy, ale próbują atakować na innych kierunkach.

W ocenie dowódcy z brakiem pocisków borykają się też siły rosyjskie. Tarnawski nie podał jednak szczegółów.



17:09

Pomieszczenie służbowe głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy generała Wałerija Załużnego, w którym znaleziono podsłuch, od dawna nie było używane. Według generała nie mówiono tam o tajemnicach państwowych. Przekazał to dziennikarzom.

Pytany, czy w pokoju tym mogła zostać wypowiedziana tajemnica państwowa, Załużny odparł: "Nie sądzę. Używano go już wcześniej, ale przerwa była dość długa".

17:01

Jest wysoce prawdopodobne, że członkowie rosyjskich jednostek Sztorm-Z wracają do służby bojowej z niewyleczonymi ranami, a nawet po amputacji kończyn - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano na wiarygodne doniesienia, że członkowie Sztorm-Z, donieckich milicji i Grupy Wagnera często otrzymywali minimalną pomoc medyczną lub nie otrzymywali jej wcale. Jest prawdopodobne, że skazańcy - którzy stanowią dużą część jednostek Sztorm-Z - są szczególnie narażeni na złe traktowanie, a jednym z powodów jest to, że więźniom często brakuje dokumentów wymaganych do uzyskania dostępu do szpitali wojskowych.

Jak dodano, choć zmniejsza to presję na przeciążony wojskowy system medyczny, brak odpowiedniej opieki medycznej na miejscu działań wojennych przenosi ciężar administracyjny i medyczny z powrotem na jednostki macierzyste żołnierzy.

13:23

Nasze wojska borykają się z niedoborem pocisków artyleryjskich - poinformował dowódca ukraińskiego zgrupowania operacyjno-strategicznego Tauryda, generał Ołeksandr Tarnawski.

Generał powiedział agencji Reutera, że żołnierze ukraińscy są zmęczeni, ale mają nadzieję na zwycięstwo w wojnie z Rosją.

13:22

Siły Zbrojne Ukrainy rozsyłają w mediach społecznościowych komunikaty w języku hiszpańskim, zachęcając do udziału w wojnie obronnej przeciwko Rosji. Po zaciągnięciu się do Legionu Międzynarodowego ochotnicy mają otrzymywać około 3 tys. euro miesięcznego żołdu - podają hiszpańskie media.

Z ustaleń madryckiego dziennika “El Pais" wynika, że po stronie Ukrainy walczą Hiszpanie, a także obywatele takich państw języka hiszpańskiego jak Peru, Argentyna, Wenezuela i Kolumbia. Stołeczna gazeta przypomniała, że dotychczas potwierdzono śmierć na wojnie jednego obywatela Hiszpanii, 26-latka pochodzącego z Katalonii.



12:52

Kraje NATO mogłyby dziś uzbroić Ukrainę ze swoich istniejących zapasów, gdyby chciały - pisze rosyjski opozycjonista i były szachowy mistrz świata Garri Kasparow w artykule opublikowanym przez portal niemieckiego dziennika "Welt". Zauważa także m.in., że "administracja (prezydenta USA Joe) Bidena obawia się porażki Putina bardziej niż zniszczenia Ukrainy. Europa odmawia uznania rzeczywistości: wojna już tu jest".

Każdego dnia aktywiści protestują w obronie Gazy, ale kto maszeruje w obronie Ukrainy? W ciągu ostatnich dwóch lat Putin dokonał niezliczonych masakr w rodzaju tej z 7 października - czytamy w artykule.

11:48

Rosyjskie władze okupacyjne na wschodzie i południu Ukrainy zamierzają zmusić do przyjęcia obywatelstwa Rosji 85 proc. ukraińskich mieszkańców tych terytoriów - oświadczyła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Plany okupantów związane są z rosyjskimi wyborami prezydenckimi, które zaplanowano na marzec.

09:50

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła dochodzenie w sprawie wykrycia urządzenia podsłuchowego w pomieszczeniu użytkowanym przez głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy generała Wałerija Załużnego - poinformowała SBU na swojej stronie internetowej.

Jednocześnie wyjaśniono, że urządzenie nie zostało znalezione bezpośrednio w gabinecie dowódcy ukraińskiej armii - jak wcześniej informowano - lecz w jednym z pomieszczeń, które mogą być wykorzystywane przez niego do pracy w przyszłości.

09:47

Wojna Rosji przeciw Ukrainie nasiliła seksualną i inną przemoc wobec ukraińskich kobiet, ale tylko część z nich decyduje się o tym mówić. Ofiarom pomagają wyspecjalizowane organizacje - pisze portal Kyiv Independent.

09:45

29 ataków lotniczych, w tym 5 z użyciem dronów uderzeniowych, przeprowadziły ostatniej doby siły rosyjskie na wojskowe i cywilne cele na Ukrainie - poinformowało ukraińskie wojsko.

"W wyniku rosyjskich ataków terrorystycznych są, niestety, zabici i ranni wśród ludności cywilnej. Zrujnowane i uszkodzone zostały domu prywatne i inna infrastruktura cywilna" - przekazano w komunikacie na Facebooku.

Siły obrony powietrznej Ukrainy poinformowały o rosyjskim ataku z użyciem dronów uderzeniowych produkcji irańskiej Shahed. Pięć takich maszyn wystartowało ostatniej nocy z Primorsko-Achtarska na terytorium Rosji.

Wszystkie drony zostały zestrzelone w obwodach mikołajowskim, dniepropietrowskim, winnickim i chmielnickim - podano w komunikacie.