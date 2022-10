Dziennikarze śledczy zidentyfikowali ok. 30 rosyjskich wojskowych inżynierów, naprowadzających rakiety na ukraińskie obiekty cywilne. To przede wszystkim młodzi mężczyźni i kobiety z doświadczeniem w sferze IT - pisze The Insider.

Zniszczona szkoła pod Charkowem / ATEF SAFADI / PAP/EPA Od początku rosyjskiej inwazji pociski manewrujące dalekiego zasięgu niejednokrotnie niszczyły infrastrukturę cywilną, zabijały i raniły ludzi na Ukrainie. Albo te rakiety nie leciały zgodnie z zaprogramowaną wcześniej trajektorią lotu, albo nakierowanie na cel prowadzone było na podstawie nieprawdziwych danych wywiadowczych, albo zniszczenie cywilów było prawdziwym celem Kremla - czytamy. Tak czy inaczej osoby odpowiedzialne za naprowadzanie i wystrzeliwanie tych pocisków to zbrodniarze wojenni, zdający sobie sprawę ze skutków swoich działań. Udało się nam ustalić ich nazwiska i funkcje - podkreśla The Insider, który przeprowadził dziennikarskie śledztwo razem z serwisem Bellingcat i gazetą "Der Spiegel". Do tej pory nie było wiadomo, kto dokładnie naprowadza rakiety na obiekty cywilne, ale udało nam się odkryć tajną jednostkę w składzie Głównego Centrum Obliczeniowego Sił Zbrojnych Rosji, wyznaczającą koordynaty dla pocisków precyzyjnych - podaje The Insider. Dziennikarze zidentyfikowali ok. 30 wojskowych inżynierów, w większości młodych mężczyzn i kobiet z doświadczeniem w branży IT, w tym w programowaniu gier komputerowych. Są tam też osoby z dużym doświadczeniem wojskowym. Według dziennikarzy jednostka składa się z trzech zespołów, a każdy z nich odpowiada za ostrzały jednym typem rakiet: Kalibr, Iskander, Ch-101. Dane dotyczące połączeń telefonicznych, zestawione z ostrzałami, potwierdzają ich powiązanie z zabijaniem cywilów na Ukrainie - czytamy. Zobacz również: Przyjaźnie i romans. Rosyjska agentka przez 10 lat rozpracowywała NATO we Włoszech Funkcjonariusze udają, że o niczym nie wiedzą Kiedy The Insider zadzwonił do zidentyfikowanych wojskowych, potwierdzili, że numery należą do nich, ale kategorycznie zaprzeczali jakoby pracowali w Centrum i mieli związek z ostrzałami. Jeden stwierdził, że jest hydraulikiem, inny - farmerem świń. Jeszcze inny powiedział, że dopiero się uczy programowań w języku Python i w żadnym komputerowym centrum nie pracował. Kiedy dziennikarze pokazali im ich własne zdjęcia w mundurach wojskowych, jeden stwierdził, że widzi fotografię po raz pierwszy w życiu. Jeden z inżynierów, prosząc o anonimowość, zgodził się podzielić z dziennikarzami pewnymi informacjami i zdjęciami pracowników Centrum stojących przed budynkiem ministerstwa obrony Rosji. Zidentyfikowane osoby - jak wynika z dokumentacji, do której dotarły media - mieszkają i pracują w Moskwie pod oficjalnym adresem sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji. Zobacz również: "Striełkow" próbował dostać się na front. Na Krymie zatrzymano byłego lidera separatystów Dowódca odznaczony za walki w Syrii Na czele Centrum stoi gen. Robert Baranow, zaś bezpośrednio inżynierami dowodzi płk Igor Bagniuk, który - jak podają dziennikarze - został odznaczony za udział w walkach w Syrii. Analiza połączeń Baranowa od 24 lutego do końca kwietnia 2022 r. pokazała, że za każdym razem przed wystrzeleniem pocisków manewrujących dzwoniono do niego z tego samego numeru, który - jak ustalono - należy do Bagniuka. The Insider wskazuje np. na sytuację 10 października, gdy Rosjanie przeprowadzili szereg ataków na miasta ukraińskie znajdujące się poza frontem. Zapisy telefoniczne Bagniuka i jego podwładnych wskazują na wzrost aktywności od 2 do 9 października. Dziennikarze wskazują więc, że przygotowania do szerokiego ataku zaczęły się dużo wcześniej i bombardowania z 10 października nie mogły być zwyczajnie odpowiedzią na zniszczenie Mostu Kerczeńskiego na Krymie 8 października. Zobacz również: "Sprzedawcy powietrza". FSB wprowadziła Putina w błąd Handel monetami i kłótnie z prostytutkami w godzinach bombardowań Dziennikarze wskazują także, że strzelanie do ludności cywilnej w Ukrainie stała się dla funkcjonariuszy rutynową sprawą. Bagniuk w momencie przygotowywania ostrzałów regularnie odwiedzał strony, gdzie handluje się monetami - jest bowiem zapalonym numizmatykiem. Z kolei jego współpracownik major Roman Kuroczkin w godzinach pracy targował się z prostytutkami w internecie o ceny ich usług. Oficjalnie funkcje Głównego Centrum Obliczeniowego określane są jako "świadczenie usług IT" i "automatyzacja" sił zbrojnych. Centrum działa od 1963 roku, ale w rosyjskich mediach występuje rzadko. Zobacz również: Zełenski krytykuje Izrael. "To nie czas na wybór"