Wojska ukraińskie odparły rosyjski atak na Wuhłehirską Elektrownię Cieplną w Switłodarsku w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy – informuje sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Agencja Reutera podaje, że zdaniem wywiadu brytyjskiego Rosja traktuje priorytetowo zajęcie krytycznej infrastruktury, takiej jak elektrownie.

Zaporoska Elektrownia Atomowa - lipiec 2019 r. / Dmytro Smolyenko / PAP/Photoshot

Siły rosyjskie zbliżają się do drugiej co do wielkości ukraińskiej elektrowni w Wuhłehirsku, co jest zarówno elementem planu zajmowania krytycznej infrastruktury, jak i próbą przebicia się przez linię frontu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Rosja traktuje priorytetowo przejęcie krytycznej infrastruktury krajowej, takiej jak elektrownie. Jednak prawdopodobnie próbuje również przebić się pod Wuhłehirskiem, co jest częścią jej wysiłków, aby odzyskać impet na południowym odcinku natarcia w kierunku kluczowych miast Kramatorsk i Słowiańsk - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Szturm i ucieczka

Wojska rosyjskie prowadziły szturm, dążąc do opanowania terytorium Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej. Siły ukraińskie zmusiły je do ucieczki. Walki w rejonie miejscowości Nowołuhanske trwają - powiadomił sztab w porannym komunikacie.

Działania bojowe toczą się w rejonie Iwano-Darjiwki na południowy wschód od Siwerska.

Rosjanie kontynuują ostrzał pozycji ukraińskich i miejscowości wzdłuż linii styczności w Donbаsie, a także na południu kraju oraz na północ i wschód od Charkowa.

Według informacji strony ukraińskiej Rosja ma problemy z utrzymaniem na froncie żołnierzy walczących na podstawie kontraktów krótkoterminowych. Dochodzi do zwolnień, a wojskowi nie chcą przedłużać kontraktów po ich wygaśnięciu.

Atak na elektrownię został wznowiony w minioną sobotę po przegrupowaniu wojsk rosyjskich.

Wyrzutnie rakietowe w elektrowni

W minionym tygodniu szef ukraińskiego Enerhoatomu Petro Kotin, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, podał, że Rosjanie umieścili na terenie okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej ciężki sprzęt, w tym wyrzutnie rakietowe.

Z kolei w poniedziałek rosyjscy okupanci siłą odebrali przepustki dwóm pracownikom Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy i weszli do strefy promieniowania, lekceważąc wszelkie normy i procedury bezpieczeństwa - poinformował na Telegramie ukraiński koncern Enerhoatom.