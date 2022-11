Stanowisko niemieckiego ministerstwa obrony jest zrozumiałe, było łatwe do przewidzenia - usłyszał nieoficjalnie w Kancelarii Prezydenta RP dziennikarz RMF FM Roch Kowalski. Szefowa niemieckiego MON stwierdziła dziś, że proponowane Polsce baterie rakiet Patriot są do wykorzystania wyłącznie na terenie NATO. Warszawa chciała, by Berlin przekazał je Ukrainie.

Bateria rakiet Patriot / Shutterstock Współpracownicy Andrzeja Dudy nieoficjalnie mówią, że prezydent "rozumie argumenty" niemieckiego ministerstwa obrony, a taką odpowiedź Berlina na propozycją polskiego rządu "łatwo można było przewidzieć". Kancelaria Prezydenta RP już wcześniej wysyłała sygnały, że nagła zmiana stanowiska rządu w sprawie niemieckich Patriotów nawet dla kancelarii jest niezrozumiała. Po wybuchu rakiety w Przewodowie Berlin zaproponował, że przekaże baterie do obrony wschodniej granicy Polski. Propozycje niemieckiej minister obrony W niedzielę, 20 listopada, Christine Lambrecht (SPD) zaproponowała wsparcie dla Polski, obejmujące systemy obrony przeciwlotniczej Patriot i myśliwce Eurofighter, które strzegłyby polskiej przestrzeni powietrznej. Zaoferowaliśmy Polsce wsparcie w ochronie przestrzeni powietrznej naszymi myśliwcami Eurofighter i systemami obrony przeciwlotniczej Patriot - powiedziała kilka dni temu w rozmowie z "Rheinische Post" minister obrony Niemiec Christine Lambrecht. Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak początkowo pozytywnie odniósł się do tej propozycji. Z satysfakcją przyjąłem propozycję niemieckiej minister obrony dot. rozmieszczenia w naszym kraju dodatkowych wyrzutni rakiet Patriot. Podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką zaproponuję, by system stacjonował przy granicy z Ukrainą - napisał w poniedziałek na Twitterze. Mariusz Błaszczak o przekazaniu Patriotów Ukrainie Z kolei w środę Błaszczak poinformował w mediach społecznościowych, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce systemy obrony przeciwlotniczej Patriot zostały przekazane Ukrainie. Po kolejnych atakach rakietowych Rosji zwróciłem się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy - napisał w środę. Dziś w odpowiedzi na słowa Mariusz Błaszczaka niemiecka minister obrony Christine Lambrecht oświadczyła, że oferowane Polsce zestawy obrony przeciwlotniczej Patriot przeznaczone są do użytku na terytorium NATO. Te Patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że mają zostać rozmieszczone na terytorium NATO - powiedziała Lambrecht. Jak dodała, "jakiekolwiek użycie ich poza terytorium NATO wymagałoby wcześniejszych rozmów z NATO i sojusznikami".