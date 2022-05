Na terenie kombinatu metalurgicznego Azowstal w oblężonym przez siły rosyjskie Mariupolu, na południu Ukrainy, przebywa ponad 40 ciężko rannych żołnierzy – poinformowała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk.

Zdjęcia satelitarne fabryki Azowstal / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Tam jest teraz ponad 40 ciężko rannych, leżących i potrzebują oni ratunku. Władze ukraińskie zwróciły się do Rosji z żądaniem podjęcia decyzji i wydania nam tych ludzi, którzy są kombatantami i zgodnie z konwencjami genewskimi powinni zostać przekazani Ukrainie - oznajmiła Wereszczuk.