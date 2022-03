W Przemyślu Grupa RMF uruchomiła na częstotliwości 98,6 FM Radio RMF Ukraina z informacjami i poradami dla uchodźców czekających w gigantycznych kolejkach na wjazd do Polski.

W Przemyślu wystartowało Radio RMF Ukraina / Michał Dukaczewski / RMF FM

Program nadawany jest w języku ukraińskim i zawiera najpotrzebniejsze informacje i porady na temat procedur podczas wjazdu do Polski oraz o możliwościach uzyskania pomocy od organizacji charytatywnych już w naszym kraju. Na antenie są również podawane wiadomości na temat przepisów i ułatwień, jakie wprowadziła Polska, m.in. na temat opieki zdrowotnej dla uchodźców czy możliwości poszukiwania pracy. Część informacji będzie podawana również w języku angielskim, by dotrzeć z przekazem do osób nieukraińskojęzycznych uciekających przed wojną. Program nie będzie zawierał przekazów reklamowych.

Radio RMF Ukraina udało się uruchomić w ciągu 30 godzin od powstania pomysłu.

Urząd Komunikacji Elektronicznej błyskawicznie dobrał częstotliwość i wydał decyzję na czasową emisję, która została uzgodniona z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jesteśmy też bardzo wdzięczni spółce Emitel, która w ciągu kilku godzin przygotowała stację nadawczą, z której emitowany jest program - mówi Andrzej Mielimonka, prezes spółki Multimedia wchodzącej w skład Grupy RMF.

Program Radia RMF Ukraina przygotowują osoby mówiące biegle po ukraińsku, które do współpracy przy projekcie zaprosiła Grupa RMF. Nadawany jest całą dobę na częstotliwości 98,6 FM z Przemyśla.