Grupa przygotowująca pobyt żołnierzy z amerykańskiej 82. Dywizji Powietrznodesantowej jest w Polsce - poinformował wieczorem minister obrony Mariusz Błaszczak.

Zdj. zamieszczone na TT przez szefa MON Mariusza Błaszczaka / Twitter

"Trwa przygotowanie do przyjęcia sił głównych Brygadowej Grupy Bojowej z 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA. W Polsce jest już grupa przygotowawcza. Łącznie w ramach przerzutu przybędzie 1700 żołnierzy. To wyraźny sygnał sojuszniczej solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie" - napisał szef MON na Twitterze.

"Przynajmniej 3 samoloty z amerykańskimi żołnierzami i sprzętem wylądowały wieczorem na lotnisku Rzeszów - Jasionka. To grupa przygotowawcza" - informował w nocy korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.



Przed 6 rano polskiego czasu Paweł Żuchowski informował o kolejnym samolocie amerykańskiej armii lecącym do Europy.





Jak doniósł portal Defense One, żołnierze odlecieli bez ciężkiego sprzętu - ze względu na rozlokowane w Europie magazyny uzbrojenia i sprzętu.



W środę Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 2 tys. żołnierzy zostanie wysłanych do Polski i Niemiec, z tego 1700 trafi do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.

W USA w stan podwyższonej gotowości do rozmieszczenia w Europie postawiono 8,5 tys. żołnierzy.



Brali udział niemal we wszystkich interwencjach wojskowych USA od czasu I wojny światowej

Żołnierze, którzy odlecieli do Europy w ramach czasowej amerykańskiej misji wsparcia sojuszników NATO na wschodniej flance, należą do jednej z najbardziej elitarnych i mobilnych jednostek US Army, która brała udział w niemal wszystkich interwencjach wojskowych USA od czasu I wojny światowej.



W środę rzecznik Pentagonu John Kirby podkreślał, że rozmieszczenie wojsk ma mieć charakter tymczasowy, choć nie wyznaczył jasnych kryteriów wycofania żołnierzy.



Będziemy stale oceniać warunki na kontynencie, by zdecydować, jak długo oni powinni tam zostać, ale nie mają tam być na stałe - oświadczył przedstawiciel resortu.



Jednocześnie nie wykluczył kolejnych przesunięć wojskowych w Europie, by wzmocnić wschodnią flankę NATO, sugerując że kolejne wojska mogą trafić do państw bałtyckich oraz na ćwiczenia na kontynencie.

Rzecznik Pentagonu podkreślił, że wysłane wojska nie będą działać na Ukrainie, a jedynie w krajach gdzie już stacjonują amerykańscy żołnierze.





W Polsce stacjonuje rotacyjnie amerykańska brygadowa grupa bojowa przysłana w ramach operacji Atlantic Resolve podjętej na rzecz wzmocnienia europejskich sojuszników po rosyjskiej agresji na Ukrainie.



Reakcja Rosji. "Destrukcyjny krok"

Rozmieszczenie dodatkowych sił USA w Niemczech, Polsce i Rumunii to "krok destrukcyjny", który "wzmacnia napięcie militarne" - oświadczył w środę wiceszef MSZ Rosji Aleksandr Gruszko , komentując decyzję ogłoszoną wcześniej przez Pentagon.



Wiceminister powiedział rosyjskiej agencji Interfax, że decyzja ta jest "nieuzasadniona". Destrukcyjne kroki wzmacniają napięcie militarne i zawężają pole dla decyzji politycznych - oznajmił Gruszko.

Wczoraj rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że decyzja władz Stanów Zjednoczonych o rozmieszczeniu dodatkowych sił zbrojnych w Niemczech, Polsce i Rumunii prowadzi do wzmocnienia napięcia, a nie do deeskalacji.



Jest oczywiste, iż nie są to kroki nastawione na deeskalację, a wręcz przeciwnie, ich działania prowadzą do wzmocnienia napięcia. Tylko tak należy się do tego odnosić - powiedział Pieskow na codziennym briefingu dla prasy.

Zaniepokojenie Rosji jest absolutnie zrozumiałe i uzasadnione. Również absolutnie usprawiedliwione i zrozumiałe są wszelkie kroki, jakie Rosja podejmuje w celu obrony swego bezpieczeństwa i interesów - kontynuował rzecznik Kremla. Pytany o to, jakie są to kroki odparł, iż te, "które uznają za niezbędne" ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo Rosji.



Rzecznik prezydenta Władimira Putina oznajmił, że Moskwa "stale wzywa" Waszyngton do "zaprzestania wzmacniania napięcia na kontynencie europejskim". Oskarżył Stany Zjednoczone, iż mimo to "nadal to czynią".



Chodzi nie po prostu o prowokacyjne oświadczenia, iż wkrótce dojdzie do wojny, wszyscy zapłacą straszną cenę, itd. Chodzi o skierowanie właśnie żołnierzy amerykańskich do krajów europejskich w pobliżu naszych granic - powiedział Pieskow.