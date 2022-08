W gminie buczańskiej w obwodzie kijowskim na Ukrainie znaleziono i zidentyfikowano ciała 458 osób, które zginęły wskutek rosyjskiej agresji - podały w poniedziałek lokalne władze. Dziesięć osób uznano za zaginione. Mychajło Jeżel, były minister obrony Ukrainy i były dowódca ukraińskiej marynarki wojennej, został oskarżony o zdradę stanu - poinformowało w poniedziałek Państwowe Biuro Śledcze (DBR). Sprawa dotyczy uzgodnienia przez Jeżela w 2010 r. umowy przedłużającej stacjonowanie rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na Krymie. Szef okupacyjnych władz obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy Jewhen Bałycki ogłosił w poniedziałek, że zostanie tam przeprowadzone referendum w sprawie przyłączenia do Rosji - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda za rosyjskimi mediami państwowymi. Informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 08.08.2022 r.

18:30

Rosyjski czołgista został skazany w Ukrainie na 10 lat więzienia za ostrzał budynków mieszkalnych. Oskarżony przyznał się do zarzutów i prosił o wybaczenie "wszystkich dotkniętych tym Ukraińców".

18:17

Działania wroga popiera nie więcej, niż 10 proc. mieszkańców okupowanego Melitopola na południu Ukrainy, dlatego ogłoszenie pseudoreferendum o przyłączeniu do Rosji było propagandową inscenizacją - oświadczył w poniedziałek lojalny wobec Kijowa mer miasta Iwan Fedorow.



18:00

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) rozbiła kontrolowaną przez Kreml grupę dywersyjną, która planowała zabicie ukraińskiego ministra obrony Ołeksija Reznikowa, szefa wywiadu wojskowego tego kraju Kyryły Budanowa, a także niewymienionego z nazwiska "znanego aktywisty" - oznajmiła w poniedziałek SBU na Telegramie.



16:55

15:54

Spośród 458 znalezionych i zidentyfikowanych ofiar 419 osób zostało zabitych przez rosyjskich wojskowych - poinformowała zastępczyni mera Buczy Mychajłyna Skoryk-Szkariwska, cytowana przez portal Suspilne. Wśród zabitych jest 12 osób poniżej 21. roku życia.

15:38

Szef okupacyjnych władz obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy Jewhen Bałycki ogłosił w poniedziałek, że zostanie tam przeprowadzone referendum w sprawie przyłączenia do Rosji - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda za rosyjskimi mediami państwowymi.

15:33

Fińskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że Rosjanie wykorzystują Finlandię jako kraj tranzytowy w celu podróży wakacyjnych do innych państw - podał w poniedziałek publiczny nadawca Yle.



15:22

Większość Ukraińców przybywających na Łotwę ze strony Rosji przywożona jest na granicę autobusami, odprawiamy ich w priorytetowej kolejności - informuje w poniedziałek łotewska straż graniczna.

Nie wiemy, kiedy przyjadą: to, że przyjeżdżają nagle, powoduje nagromadzenie osób przekraczających granicę. Pojawiają się dwa autobusy z rosyjskiej strony i obywatele Ukrainy idą na punkty kontrolne piechotą, mają priorytet, przyjmujemy ich poza kolejką - powiedział przedstawiciel łotewskiej straży granicznej Valdis Jukszs, cytowany przez portal LSM.

14:50

Turecka firma Baykar, producent dronów bojowych znanych jako Bayraktar, będzie wytwarzać te maszyny również na Ukrainie; przed tygodniem rząd w Kijowie zatwierdził i przekazał do parlamentu w celu ratyfikacji ukraińsko-turecką umowę w tej sprawie - poinformował ambasador Ukrainy w Turcji Wasyl Bodnar.



"Drony Bayraktar odgrywają bardzo ważną rolę (w wojnie z Rosją) i stały się legendarnym symbolem naszego oporu. (...) Szef firmy Baykar utworzył na Ukrainie filię tego przedsiębiorstwa, a spółka-córka została już właścicielem działki, na której powstanie zakład. Opracowano też dokumentację projektową fabryki. Ta koncepcja zostanie zrealizowana do końca, ponieważ wybudowanie zakładu na Ukrainie było niemalże osobistym zobowiązaniem kierownictwa Baykara" - relacjonował Bodnar w rozmowie z portalem RBK-Ukraina.





14:25

Rosyjski czołgista Michaił Kulikow został skazany na 10 lat pozbawienia wolności za ostrzelanie w lutym budynku mieszkalnego w Czernihowie; podczas procesu sądowego wojskowy przeprosił naród ukraiński za działania najeźdźców - poinformował portal Suspilne. Kulikow i jego dowódca trafili do ukraińskiej niewoli już 26 lutego, czyli w trzecim dniu inwazji Rosji na sąsiedni kraj. Jak przekazano w uzasadnieniu wyroku, żołnierz otrzymał rozkaz, by wystrzelić w kierunku wielopiętrowego budynku mieszkalnego w Czernihowie. W wyniku ataku nikt nie zginął.

14:00

Polska stanowczo potępia agresję Rosji wymierzoną w ukraińskie instalacje nuklearne - poinformowało MSZ. Resort podkreślił, że rosyjskie działania są jawnym złamaniem zasad bezpieczeństwa jądrowego i Rosja poiwnna natychmiast zakończyć okupację Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Wojska rosyjskie w piątek dwukrotnie ostrzelały teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Jak powiadomił ukraiński koncern Enerhoatom, doszło do uszkodzenia stacji azotowo-tlenowej, co grozi wyciekiem wodoru i uwolnieniem do atmosfery substancji promieniotwórczych. Jeden z bloków energetycznych jest odłączony od systemu. Koncern przekazał w sobotę, że trwa likwidacja skutków ostrzałów. W sobotę wieczorem Enerhoatom poinformował, że wojska rosyjskie po raz kolejny ostrzelały miasto Enerhodar i teren elektrowni.



13:30

Warto było zamknąć miasto i przeprowadzić w weekend w Mikołajowie operację przeciwko kolaborantom; w rezultacie tych działań zatrzymano pięć poszukiwanych osób, a także rozbito grupę współpracującą z wrogiem - poinformował szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim. Jak dodał, znaleziono również urządzenia wykorzystywane do rozpowszechniania kremlowskiej dezinformacji oraz wszczęto około 20 postępowań karnych przeciwko osobom działającym na rzecz najeźdźcy.



"Jak widzicie, nikt nikogo nie rozstrzeliwał. Nikt (też) nie napadł na Basztankę czy Mikołajów. Pracujemy dalej" - napisał gubernator.



13:01

W niedzielnym ataku rakietowym na obwód winnicki Rosjanie użyli swoich najnowocześniejszych pocisków Ch-47M Kindżał. Dotąd ostrzeliwali tymi rakietami tylko najważniejsze dla nich cele - zakomunikowało dowództwo siły powietrznych Ukrainy.

"To najnowocześniejszy typ rakiet w rosyjskim uzbrojeniu. Po wprowadzeniu do służby w 2018 roku wyprodukowano ich zaledwie kilkadziesiąt" - głosi oświadczenie armii ukraińskiej na Facebooku. Dowództwo sił powietrznych opisuje Ch-47M jako hipersoniczne pociski przenoszone przez samoloty MiG-31, Tu-22M3 i Tu-160.

Dowództwo sił powietrznych przyznało, że armia ukraińska nie dysponuje zasobami obrony przeciwlotniczej, które mogłyby skutecznie przeciwstawiać się Kindżałom.

12:38

Na okupowanych terenach obwodu chersońskiego na południu Ukrainy rosyjscy najeźdźcy obiecują mieszkańcom nagrodę w wysokości 10 tys. rubli (około 770 zł) za udział w nielegalnym referendum, które miałoby usankcjonować przyłączenie tych obszarów do Rosji - powiadomiły lojalne wobec Kijowa władze regionu.

12:20

"Rosja osiągnie swoje cele w Ukrainie na własnych warunkach" - powiedział były prezydent i obecny wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. Według niego Zachód ma długoterminowy plan zniszczenia Rosji.

12:12

Ukraiński koncern Enerhoatom zaapelował o zdemilitaryzowanie terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy i o to, by znalazły się tam siły pokojowe. Koncern oskarżył wojska rosyjskie o groźbę zniszczenia elektrowni.

10:49

"Rosja konsekwentnie nie rezygnuje z podboju Ukrainy. Może to zająć lata. Troszeczkę przypomina to sytuację XVII-wieczną, kiedy to carskie imperium podbijało i Ukrainę, i później Chanat Krymski. Te wojny trwały latami" - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch na antenie Polsatu.

"Myślę, że takie jest nastawienie elit rosyjskich. Dobrze, nie podbijemy teraz w tej kampanii całej Ukrainy, to będziemy mielić ją po kawałku" - dodał.

10:30

Mieszkaniec Charkowa, na północnym wschodzie Ukrainy, zginął w poniedziałek rano w wyniku ostrzału tego miasta przeprowadzonego przez wojska rosyjskie - poinformował mer Charkowa Ihor Terechow.

"Potwierdziła się informacja o jednym zabitym. Cywil; po prostu wyszedł z domu i dostał się pod ostrzał" - napisał Terechow na Telegramie.

09:48

Ponad 12 tys. osób wyjechało w niedzielę z Polski na Ukrainę przez przejścia graniczne w województwie lubelskim. W przeciwnym kierunku granicę przekroczyło ponad 10 tys. osób.

09:30

Pięciu mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy zginęło w niedzielę w wyniku ostrzałów rosyjskich, 17 osób zostało rannych - przekazał w komunikacie na Telegramie szef administracji obwodowej Pawło Kyryłenko. O czterech ofiarach śmiertelnych informowała wcześniej Prokuratura Generalna Ukrainy.

Według Kyryłenki dwie osoby zginęły w Sołedarze, a po jednej w Bachmucie, Marjince i Selidowem.

Gubernator podkreślił, że obecnie niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby ofiar w okupowanych przez wojska rosyjskie Mariupolu i Wołnowasze.

09:02

Kolejne dwa statki, transportujące soję warzywną i kukurydzę, wypłynęły dziś z Ukrainy - poinformowało tureckie ministerstwo obrony. Z czarnomorskich portów ukraińskich wyruszyło od zeszłego tygodnia łącznie 10 statków przewożących produkty rolne.

08:38

Rosja najprawdopodobniej rozmieszcza wzdłuż swych linii obronnych w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, miny przeciwpiechotne, w tym pochodzące z sowieckich zapasów PFM-1 i PFM-1S, które stanowią duże zagrożenie dla ludności cywilnej - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:30

W obwodzie orenburskim w Rosji powstaje 72. samodzielna brygada zmotoryzowana, prawdopodobnie w niej będą służyć ochotnicy werbowani ostatnio w obwodzie penzeńskim na wojnę z Ukrainą - wskazuje w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

07:49

Siły ukraińskie wykryły i unieszkodliwiły grupy dywersyjno-zwiadowcze w rejonie atakowanego przez wojska rosyjskie Bachmutu i pobliskich miejscowości w obwodzie donieckim - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie.

Z komunikatu sztabu wynika, że na kilku kierunkach frontu w Donbasie (kierunki: Słowiańska, Kramatorska, Awdijiwki) nie milkną ostrzały prowadzone przez siły rosyjskie z użyciem lotnictwa, artylerii lufowej i rakietowej.

Wciąż ostrzeliwane są też miejscowości w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy. Rosjanie ostrzeliwują też infrastrukturę wojskową i cywilną na południu Ukrainy, w obwodzie zaporoskim.

07:09

"Ponad 100 rosyjskich żołnierzy zginęło w wyniku ataku sił ukraińskich z użyciem amerykańskich systemów rakietowych HIMARS w nocy w okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu, na południu Ukrainy" - poinformował Iwan Fedorow, mer miasta lojalny wobec władz w Kijowie.

"Dziś w nocy nastąpiło uderzenie z użyciem precyzyjnych rakiet HIMARS na punkty tymczasowej dyslokacji wojsk okupacyjnych" - oświadczył Fedorow. Jak dodał, Rosjanie stacjonowali w tymczasowych koszarach w obiektach przemysłowych w różnych częściach Melitopola, miasta w obwodzie zaporoskim.

W komunikacie na Telegramie mer napisał, że w wyniku ostrzału Rosjanie stracili ponad 100 ludzi i znaczną ilość sprzętu wojskowego.

06:53

Stawianie tezy o szerokiej kontrofensywie ukraińskich wojsk przeciwko rosyjskim siłom na południowym odcinku frontu jest ryzykowne; Można raczej mówić o operacjach ofensywnych na ograniczoną skalę, służących pokrzyżowaniu politycznych planów Kremla" - ocenił w rozmowie z PAP ekspert warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich Piotr Żochowski.

06:37

Siły rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na kilka celów wojskowych w obwodzie winnickim, w środkowej Ukrainie. Są poszkodowani - poinformowały ukraińskie siły powietrzne w komunikacie na Telegramie.

Do ataku doszło późnym wieczorem w niedzielę.

Jak informuje portal "Ukrainska Prawda", wieczorem w obwodzie winnickim i głównym mieście, Winnicy, słychać było kilka eksplozji. Dwie z nich nastąpiły przed alarmem przeciwlotniczym.

05:57

Okupanci oferują mieszkańcom okupowanego obwodu chersońskiego 10 tys. rubli za głosowanie w pseudoreferendum - informuje obwodowa administracja państwowa w Chersoniu.

"Okupanci chcą 'kupić' głosy mieszkańców obwodu chersońskiego przed przeprowadzeniem fałszywego referendum. W regionie otwiera się coraz więcej instytucji, w których wszystkim chętnym obiecuje się pomoc finansową w wysokości 10 000 rubli" - przekazano.

05:10

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył, że po dziesięcioleciach powróciło znów zagrożenie wybuchu konfliktu nuklearnego. Wezwał kraje dysponujące taką bronią do zobowiązania, że nie użyją jej jako pierwsze.

Guterres podkreślił, na konferencji prasowej w Tokio, że jakikolwiek atak na elektrownię atomową jest "samobójstwem".

Ustosunkował się w ten sposób do doniesień o powtarzających się rosyjskich ostrzałach artyleryjskich Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, największej elektrowni jądrowej w Europie.

05:03

Prezydent podkreślił, że sytuacja w Donbasie, we wschodniej części kraju, jest nadal bardzo trudna, ale trudna pozostaje też w obwodzie charkowskim i na południu. Powtórzył, że kluczowe znaczenie dla jego kraju ma broń.

Zełenski powiedział, że rozmawiał w niedzielę z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem i poinformował go o sytuacji, w tym o ponownym ostrzale terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

"Nie ma na świecie narodu, który może się czuć bezpieczny, kiedy państwo-terrorysta ostrzeliwuje elektrownię atomową.(...) Już teraz jest potrzebna zasadnicza odpowiedź wspólnoty międzynarodowej na rosyjskie ataki na Zaporoską Elektrownię Atomową, największą w Europie" - oświadczył ukraiński prezydent.

05:00

Mnożą się doniesienia, że rosyjscy okupanci szykują się do pseudoreferendów w zajętych przez siebie rejonach południa Ukrainy, ale nie oddamy im tego, co nasze - oświadczył wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu.

"Pojawia się coraz więcej doniesień, że okupanci szykują się do pseudoreferendów w zajętych przez siebie rejonach południa naszego kraju. Chcę powiedzieć(...), że wszyscy, którzy pomagają okupantom zrealizować ten zamiar, będą odpowiadać przed Ukrainą. Stanowisko naszego państwa pozostaje takie jak dotąd: nie oddamy tego, co nasze" - oznajmił Zełenski na Facebooku.