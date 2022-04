Ukraina należy do Europy. Tutaj rozpoczyna się wasza droga w stronę Unii Europejskiej - powiedziała w piątek w Kijowie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jednocześnie wręczyła prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu dokumenty niezbędne do nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / FREDRIK SANDBERG / PAP/EPA Ta procedura zazwyczaj zajmuje lata, ale w związku z wyjątkowymi okolicznościami, z rosyjską agresją na Ukrainę, zobowiązaliśmy się do tego, że przeprowadzimy ją w kilka tygodni - podkreśliła von der Leyen. Szefowa KE przekazała Zełenskiemu dokumenty, które strona ukraińska musi wypełnić, by Komisja mogła formalnie przedstawić Radzie Europejskiej opinię dotyczącą uznania Ukrainy za państwo kandydujące do UE. "Obiecuję ci Wołodymyrze, że będziemy dobrze się opiekować uchodźcami" Obiecuję ci Wołodymyrze, że będziemy dobrze się opiekować uchodźcami z Ukrainy, aż będą oni mogli bezpiecznie wrócić do domu. Ukraińcy na to zasługują - mówiła szefowa KE. Dodała także, że Unia Europejska przekaże dodatkowo miliard euro na pomoc Ukrainie. Naród ukraiński niesie w imieniu nas wszystkich pochodnię wolności, UE stoi przy Ukraińcach, wasza walka jest naszą walką - mówiła von der Leyen na konferencji prasowej po spotkaniu z Zełenskim. Ukraiński prezydent podkreślił, że potrzebne są kolejne europejskie sankcje na Rosję, które byłyby jeszcze bardziej dotkliwe dla tego kraju niż przyjęte już ograniczenia. "Ujrzeliśmy okrutną twarz armii Putina" / t.me/Denys_Smyhal / HANDOUT / PAP/EPA Wcześniej, podczas wizyty w Buczy, delegacja UE zobaczyła groby wykopane dla zabitych przez rosyjskie wojsko mieszkańców miasta. Tu wydarzyło się coś niewyobrażalnego. Ujrzeliśmy okrutną twarz armii Putina - powiedziała w Buczy dziennikarzom von der Leyen. "Zwracam się do Ukraińców: Europa jest po waszej stronie, wasza walka jest naszą walką. Było dla mnie ważne, by rozpocząć moją wizytę w Buczy, bo tutaj zostało roztrzaskane nasze człowieczeństwo" - napisała na Twitterze von der Leyen. Do wpisu dołączyła zdjęcie ze swojej wizyty na miejscu ekshumacji pozostawionych w masowych grobach ciał osób, które zostały zabite podczas rosyjskiej okupacji miasta.