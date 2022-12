MSZ Ukrainy odnotowało łącznie 18 przypadków gróźb pod adresem swoich dyplomatów - poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. W Chersoniu uruchomiono korytarz wodny do ewakuacji, którym można będzie przedostać się na tereny kontrolowane przez Ukrainę, będzie otwarty do poniedziałku. Na Ukrainę dotarły z Hiszpanii pierwsze rakietowe wyrzutnie przeciwlotnicze Hawk - poinformował ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Najważniejsze wydarzenia związane z 284. dniem wojny w Ukrainie zebraliśmy w naszej relacji z 04.12.2022 r.

Zniszczony w rosyjskim ostrzale budynek mieszkalny z malunkiem Banksy'ego / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

06:30

Zaznaczyła, że taktyka wybrana przez Rosję zamiast eskalacji nuklearnej jest również całkowicie nie do zaakceptowania. "Rosja przeniosła wojnę z pola bitwy na ludność cywilną, do domów, co samo w sobie jest eskalacją absolutnie nie do zaakceptowania" - powiedziała.



"Po tych wszystkich rozmowach o broni jądrowej, które były bardzo niebezpieczne, groźne i nie do zaakceptowania, i kiedy wyjaśniliśmy, jaka będzie cena dla Rosji, wtedy Putin zdecydował się zrobić coś innego. I trzeba teraz żyć z tym ‘innym’" - stwierdziła.



Jej zdaniem Zachód powinien jednak "zachować czujność" wobec wszelkich zagrożeń ze strony Rosji.

06:22

Stanowcze ostrzeżenia innych państw przekonały Putina, że reakcja na użycie broni nuklearnej będzie dla Rosji bezprecedensowa i mocna, co zmusiło Federację Rosyjską do zastosowania obecnej, ale również niedopuszczalnej taktyki prowadzenia wojny - powiedziała w sobotę w Kijowie podsekretarz stanu USA Victoria Nuland.



"Rosja już stała się pariasem, ale daliśmy jasno do zrozumienia, że użycie broni nuklearnej będzie miało reakcję i konsekwencje na niespotykanym poziomie. Nasza reakcja była zjednoczona, a potem Rosja przeszła na zasadniczo inną broń, rozpoczynając ataki na obiekty infrastruktury" - mówiła podsekretarz stanu USA.



06:09

Prezydent Rosji Władimir Putin był zaskoczony taką porażką jego sił zbrojnych na Ukrainie, co może na pewien czas doprowadzić do zawężenia jego celów w kierunku ukraińskim - powiedział na dorocznym Forum Obrony Narodowej w Kalifornii dyrektor wywiadu narodowego USA Avril Haines.



"Naprawdę myślę, że teraz dowiaduje się on coraz więcej o wyzwaniach stojących przed rosyjską armią. Ale nadal nie jest dla nas jasne, czy na tym etapie ma pełne pojęcie o tym, jak niebezpieczne one są" - mówił Haines.



Podkreślił, że rosyjskim żołnierzom brakuje amunicji, sprzętu i innego zaopatrzenia.