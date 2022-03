Co sekundę jedno dziecko z Ukrainy staje się uchodźcą - przekazał Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF). Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę kraj ten musiało opuścić ok. 1,5 mln dzieci - podał rzecznik organizacji James Elder.

Uchodźcy z Ukrainy na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Hrebennem / Wojtek Jargiło / PAP

"Odkąd rozpoczęła się wojna, liczba dzieci zmuszonych do ucieczki z Ukrainy osiągnęła niewyobrażalne 1,5 mln. To tak, jakby co minutę 55 z nich musiało stamtąd uciekać, (czyli) blisko jedno dziecko co sekundę!" - napisał na Twitterze rzecznik UNICEF.

Wcześniej prokuratura generalna Ukrainy poinformowała, że w wyniku konfliktu wywołanego przez Rosję zginęło dotąd 97 dzieci, a codziennie pod ostrzałami ginie co najmniej pięcioro.



Tego samego dnia Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) informowała, że łączna liczba uchodźców z Ukrainy przekroczyła już 3 mln.

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych 1,83 mln osób uciekających z Ukrainy do Polski.

Według UNHCR ponad 300 tys. Ukraińców jest w krajach Europy Zachodniej.