Zestrzeliliśmy pocisk manewrujący wystrzelony w kierunku Kijowa z terytorium Białorusi - poinformował naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny.

Zdj. ilustracyjne / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / PAP/EPA

Siły powietrzne sił zbrojnych Ukrainy kilka minut temu zestrzeliły pocisk manewrujący, wystrzelony w kierunku stolicy Ukrainy z terytorium Białorusi przez bombowiec Tu-22 - napisał w niedzielę rano na Facebooku gen. Załużny.

To kolejna zbrodnia wojenna Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej - oświadczył.

To nie pierwszy pocisk wystrzelony z terytorium Białorusi w kierunku Kijowa. Przypomnijmy, że choć białoruskie wojska oficjalnie nie biorą udziału w inwazji, to Rosjanie atakują także z terenów tego państwa. Do niedawna odbywały się tam rosyjsko-białoruskie ćwiczenia.

W czwartek rosyjskie wojska rozpoczęły inwazję na Ukrainę. Władimir Putin przekonuje, że działania są "samoobroną" i mają na celu "demilitaryzację oraz denazyfikację" Ukrainy. Zachód w odpowiedzi nakłada sankcje i planuje kolejne ograniczenia na rosyjską gospodarkę oraz polityków.

