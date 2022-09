Wojska ukraińskie prawdopodobnie zbliżają się do okupowanego przez Rosjan Doniecka. Spod rosyjskiej okupacji wyzwolili już m.in. miasto Kupiańsk w obwodzie charkowskim. To już 199. dzień wojny. Najnowsze informacje z rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

22:00

Siły Zbrojne Ukrainy zatrzymają się tam, gdzie kończą się nasze interesy - oświadczył sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow w wywiadzie dla radia Głos Ameryki.

Daniłow stwierdził również, że "gdybyśmy nie przygotowywali się należycie do wojny, rosyjskie czołgi byłyby już w Warszawie, Pradze i Berlinie".

Cytat Mamy dwa i pół tysiąca kilometrów frontu (...) Przypomnę, że na początku wojny cały świat uważał, że po 3-5 dniach nasz kraj przestanie istnieć. Zawsze mówiłem i zawsze powtarzam - wyzwolimy wszystkie nasze terytoria, łącznie z Krymem oraz obwodami ługańskim i donieckim, gdzie teraz stacjonują terroryści. Wszyscy bez wyjątku zostaną zniszczeni, nie mają tu nic do roboty - oznajmił sekretarz RBNiO.

Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego dodał również, że "wojna musi się zakończyć wyzwoleniem wszystkich naszych ziem".

Musimy też zrozumieć, jeżeli Rosja pozostanie taką, jaka jest obecnie, kwestią czasu jest, kiedy zacznie kolejną wojnę. Dlatego naszym zadaniem jest spowodować by Rosja znalazła się w takim położeniu, by nawet nie mogła pomyśleć o kolejnej napaści na swoich sąsiadów - podsumował Ołeksij Daniłow.

21:51

Kolejne nagranie z frontu opublikowane przez niezależny białoruski portal Nexta:

21:47

Wygląda na to, że ukraińscy żołnierze wjechali na teren obwodu ługańskiego - poinformował Visegrad 24.

Nie ma oficjalnych potwierdzeń tych doniesień. Również ukraiński deputowany Ołeksij Honczarenko poinformował, że - według jego źródeł - ukraińskie siły weszły na teren lotniska.

Lotnisko zlokalizowane jest ok. 10 km od Doniecka w Donbasie. Portal 24 Kanał podkreśla, że w latach 2014-2015 ukraińskie siły broniły lotniska przez 242 dni. Zginęło wtedy około 100 ukraińskich walczących, a ponad 300 zostało rannych. Uczestników obrony lotniska przed atakami ze strony wspieranych przez Rosję separatystów określa się jako "cyborgów".

21:33

Cytat Rosyjska armia w tych dniach pokazuje najlepsze co potrafi - pokazuje plecy. I ucieczka to nie jest zły wybór. Na Ukrainie nie ma i nie będzie miejsca dla okupantów - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w sobotę wieczorem na nagraniu.

Potwierdził, że Ukraina ma znów pełną kontrolę nad miastem Bałaklija w obwodzie charkowskim.

21:17

Nexta: Usunięcie rosyjskiej flagi w Wołczańsku.

21:09

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu podsumowujący 199. dzień wojny powiedział, że "od początku września wyzwolono już około 2 tys. kilometrów kwadratowych naszego terenu".

Nie ma miejsca dla okupantów na Ukrainie i nie będzie. Podkreślam jednak raz jeszcze: jeśli ktoś z rosyjskich sił wojskowych lub sił bezpieczeństwa boi się teraz wrócić do Rosji, gwarantujemy traktowanie zgodne z konwencjami genewskimi każdemu, kto zostanie zatrzymany przez naszych żołnierzy - mówił Zełenski.

21:03

Rosyjski ostrzał Charkowa. Jeden z pocisków trafił w teren przedsiębiorstwa, zabijając 43-letniego ochroniarza.

20:55

Zniszczony, przez ukraińską armię, rosyjski czołg.

20:38

Nie należy pisać o każdej miejscowości, która była wcześniej pod tymczasową okupacją, że już została odzyskana. Nie powtarzajcie niesprawdzonych informacji - napisała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar na Telegramie.

Zwróciła uwagę, że w sieciach społecznościowych rozpowszechnia się wiele informacji o rzekomo wyzwolonych miejscowościach, które nie są zgodne z prawdą.

Wśród jakoby "wyzwolonych" miejscowości w waszych postach znaleźć można miejscowości takie, które tylko częściowo są kontrolowane przez Siły Zbrojne Ukrainy, takie, w których trwają walki, a nawet takie, których nie planujemy wyzwolić w najbliższych dniach - przekazała wiceminister.

Podkreśliła, że o wyzwoleniu danej miejscowości można mówić jedynie wówczas, jeżeli jest ona pod pełną kontrolą wojska, a organy władzy państwowej przedsięwzięły środki w celu ustabilizowania sytuacji.

Cytat Znaczy to, że jeżeli nasze wojska weszły do miejscowości, nie oznacza to automatycznie, że my ją kontrolujemy. Dalej mogą się jeszcze toczyć walki - dodała, podając przykład wyzwolonego miasta Bałaklija, nad którym w sobotę żołnierze ukraińscy ostatecznie przejęli kontrolę i podnieśli flagę.

20:11

Ukraińskie siły zbrojne prawdopodobnie wkroczyły na teren lotniska w Doniecku.

19:50

Wyzwalanie przez siły ukraińskie miejscowości w obwodzie chersońskim i charkowskim szokuje stronę rosyjską i osłabia jej pewność bezkarności - uważa doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, cytowany w sobotę przez RBK-Ukraina.

W końcu rosyjska "specjalna operacja wojskowa" wraca do ogłoszonego na początku celu (...) - rosyjska armia aktywnie wyzwala ukraińskie terytoria od swojej obecności - ironizował Podolak. Zaznaczył, że siły rosyjskie pozostawiają po sobie na tych terytoriach "tradycyjne ślady 'ruskiego miru'", takie jak zniszczone wsie czy rozgrabione domy.

Podolak dodał, że oczekuje nowej operacji "przerzutu" składu osobowego armii rosyjskiej - "tym razem do miejsc stałej dyslokacji: do Buriacji, Tuwy, na Daleki Wschód".

Wcześniej w sobotę ministerstwo obrony Rosji poinformowało o "przegrupowywaniu" swoich sił z okolic Bałakliji i Iziumu na kierunek doniecki. Jak dodano, decyzję taką podjęto, by osiągnąć cele "operacji specjalnej", jak w Rosji określa się wojnę na Ukrainie. Wcześniej tego dnia ukraińskie siły ogłosiły wejście do Kupiańska w obwodzie charkowskim. Siły ukraińskie wkroczyły też do Iziumu.

19:30

Konsekwencje wojny w Ukrainie dla UE i państw członkowskich oraz jej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, a także kierunki reformy unijnych ram fiskalnych były tematami posiedzenia Rady ECOFIN w Pradze, w której udział wzięła minister finansów Magdalena Rzeczkowska - przekazał resort finansów.

Nieformalne posiedzenie Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) odbyło się w piątek i sobotę w Pradze. Ministerstwo Finansów przekazało, że podczas spotkania ministrowie omówili m.in. konsekwencje gospodarcze i finansowe wojny w Ukrainie dla UE i państw członkowskich, a także kwestie jej wpływu na bezpieczeństwo energetyczne. Dyskutowali też o kierunkach reformy unijnych ram fiskalnych oraz przyszłości podatków bezpośrednich.

Jak przekazano, ministrowie uczestniczący w spotkaniu poparli ostatnie propozycje dotyczące udostępnienia Ukrainie 5 mld euro w formie pomocy makrofinansowej. W środę Komisja Europejska podała, że w imieniu UE zaproponowała dalsze 5 mld euro pożyczek dla Ukrainy jako drugą część pakietu pomocy makrofinansowej w wysokości do 9 mld euro.

19:18

Siły ukraińskie kontynuują odbijanie z rąk wojsk rosyjskich miejscowości w obwodzie charkowskim i na południu kraju - podkreślił w sobotę wieczorem sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Kontynuowane jest wyzwalanie miejscowości tymczasowo zajętych przez rosyjskich okupantów w obwodzie charkowskim i na kierunku rzeki Boh. Ze względu na bezpieczeństwo naszych wojskowych oficjalne informacje podane będą później - napisano w komunikacie.

Siły przeciwnika koncentrują wysiłki na ustanowieniu pełnej kontroli nad obwodem donieckim, utrzymaniem zajętych terytoriów i przeszkodzeniu w ofensywie ukraińskich wojsk - dodano.

W ciągu doby armia rosyjska przeprowadziła dziewięć rakietowych i 10 lotniczych uderzeń w wojskowe i cywilne obiekty Ukrainy - poinformowano.

19:03

Rosyjska rakieta spadła w sobotni wieczór na Charków zabijając co najmniej jedną osobę i uszkadzając kilka domów - podała agencja Reutera.

18:57

Jak napisał na Twitterze korespondent Christopher Miller "siły ukraińskie wepchnęły (żołnierzy rosyjskich) na ponad 70 km w głąb terytorium okupowanego przez Rosję i odbiły ukraińskie ziemie".

A do końca dnia prawdopodobnie będzie więcej wyzwolonych miast. Kiedy ostatni raz wojska rosyjskie dokonały takiego postępu? Jestem pewien, że to było na początku ostatniej inwazji - napisał Miller.

18:45

Kijów Independent: Rosja twierdzi, że wycofała się z części obwodu charkowskiego, żeby wzmocnić swoje działania w obwodzie donieckim.

18:34

Zdjęcie zostało wykonane prawdopodobnie w Izium w obwodzie charkowskim:

18:20

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał przez telefon z przywódcą Francji Emmanuelem Macronem m.in. o zakazie wiz dla obywateli Rosji i sytuacji w kontrolowanej przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Rozmawiałem z Emmanuelem Macronem przez telefon. Poinformowałem go o przebiegu działań bojowych. Poruszyłem kwestię zakazu wiz dla Rosjan - napisał Zełenski na Twitterze.

Jak dodał, "dużo czasu poświęcono kryzysowi w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej". Nasze stanowisko (jest następujące): jedynym sposobem obrony Europy przed katastrofą jądrową jest demilitaryzacja obiektu - podkreślił szef państwa ukraińskiego.

18:13

W rejonie miasta Kercz rozprzestrzenia się silny pożar. Płoną pola, ogrody, domy i budynki gospodarcze na powierzchni około stu hektarów.

17:59

Kijów Independent: Wojska ukraińskie walczą z siłami rosyjskimi na obrzeżach miasta Łyman w obwodzie donieckim.

Ołeksandr Żurawlow, burmistrz okupowanego przez Rosję Łyman, powiedział telewizji Suspilne, że w mieście nie podniesiono jeszcze ukraińskiej flagi.

17:52

Reuters: Popierane przez Rosjan władze regionu charkowskiego zostały ewakuowane.

17:43

W Iziumie są nasze Siły Zbrojne Ukrainy. Nie można powiedzieć, że operacja wojskowa, mająca na celu wyzwolenie Iziumu, jest zakończona, ale nasi wojskowi działają. (...) To prawdziwe święto - dzień wyzwolenia naszego miasta. 10 września to dzień wyzwolenia Iziumu spod raszystowskiej okupacji - powiedział zastępca mera Izium, cytowany przez portal NV.

Dowódca batalionu Swoboda Petro Kuzyk przekazał, że rosyjskie wojska wycofały się z Iziumu pod naciskiem ukraińskiej armii.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia wyzwolenia Iziumu ze strony sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

17:34

18 czerwca Aleksander Sidiakin, przedstawiciel partii Putina "Jedna Rosja", ogłosił rozpoczęcie wydawania rosyjskich paszportów w Kupiańsku słowami "Rosja jest tu na zawsze". Dziś Kupiańsk został wyzwolony.

17:20

Lokalna działaczka i urzędniczka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z Lisiczańska .

17:14

Rejon Izium.

17:09

W celu osiągnięcia założeń operacji specjalnej zakładającej wyzwolenie Donbasu, rosyjskie wojska są przegrupowywane w rejonie Bałakliji i iIzium - powiedział rzecznik rosyjskiego MON gen. Igor Konaszenkow cytowany przez agencję Reutera.

16:57

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał dziś z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem o "demilitaryzacji" zaporoskiej elektrowni atomowej - podaje Reuters.

16:45

Siły ukraińskie są na obrzeżach okupowanego przez wojska rosyjskie Lisiczańska w obwodzie ługańskim w Donbasie - poinformował szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj.

Ukraińskie wojska są na obrzeżach Lisiczańska - przekazał portalowi Suspilne Hajdaj, nie podając więcej szczegółów.

Wcześniej w mediach społecznościowych napisał: "Lisiczańsk... wspaniałe ukraińskie miasto. Och, ile pracy będzie przy odbudowie...".

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 3 lipca zakomunikował, że po zaciętych walkach ukraińskie siły opuściły zajmowane pozycje w Lisiczańsku.

16:38

Manifestacja w Odessie krewnych jeńców wojennych z Azowstalu. Na demonstrację, która ma zwrócić uwagę ONZ i Czerwonego Krzyża na brutalne traktowanie jeńców przez Rosję, przybyli ich krewni z całej Ukrainy.

16:21

Agencja Reutera podaje, że Rosja przegrupowuje siły blisko ukraińskich miast Bałaklija i Izium.



16:14

W jednej z wiosek, wyzwolonych z rąk wojsk rosyjskich w obwodzie charkowskim, znaleziono dwa ciała cywilów ze śladami tortur i ranami postrzałowymi - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy.

Wieś Hrakowe w pobliżu miasta Czuhujiw siły ukraińskie wyzwoliły 7 września. Miejscowy mieszkaniec poinformował wówczas policję, że rosyjscy żołnierze zmusili go do zakopania zwłok dwóch mężczyzn - czytamy w komunikacie prokuratury.

Telegram

W piątek policja znalazła dwa ciała z ranami postrzałowymi w okolicy potylicy. Na zwłokach były ślady tortur.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że ofiary zostały zabite przez rosyjskich wojskowych w marcu podczas okupacji wsi. Ciała skierowano na ekspertyzę sądową, a w sprawie wszczęto śledztwo

16:03

Reporter z "Kijów Independent" Illia Ponomarenko poinformował, że "ukraińskie wojsko podobno atakuje Rosjan w Lisiczańsku".

15:56

Ukraiński premier Denys Szmyhal zabrał dziś głos w sprawie ewentualnego eksportu węgla do Polski.

Obecnie razem z Unią Europejską przygotowujemy się do przejścia najtrudniejszej zimy od wielu lat. Wczoraj wspólny plan działań w tym kierunku omówiliśmy z premierem Polski Mateuszem Morawieckim - napisał premier Ukrainy w komunikatorze Telegram.

Jak dodał, Ukraina jest gotowa, by rozpatrzeć możliwość wprowadzenia kwot eksportowych węgla do Polski. Chodzi o 100 tys. ton we wrześniu, które teraz są krytycznie potrzebne naszym polskim partnerom - przekazał.

Szmyhal zaznaczył, że zapasy węgla w ukraińskich składach wynoszą prawie 2 mln ton - 2,5 razy więcej niż w tym samym czasie rok temu.

Poinformował też o trwających pracach na linii energetycznej pomiędzy Chmielnicką Elektrownią Atomową i Rzeszowem. Planowaliśmy zakończyć przed 14 grudnia, ale dzięki przyspieszeniu prac możemy zakończyć (je) tydzień wcześniej. To pozwoli eksportować do Polski dodatkowo do 1000 MW - dodał.

15:44

Ukraińskie wojsko rozpoczęło oczyszczanie wyzwolonych terytoriów - podaje Nexta.

15:31

Budynek rady miejskiej w Kupiańsku:

15:16

Ukraiński MON opublikował na Twitterze poruszające nagranie śpiewających żołnierzy ukraińskich. Przed bitwą - czytamy w opisie filmu.

15:11

O postępie wojsk ukraińskich na różnych odcinkach frontu południowego, "od dwóch do kilkudziesięciu kilometrów", poinformowała rzeczniczka Sił Obrony Południa Ukrainy Natalia Humeniuk.

Nasze wojska na różnych odcinkach południowej linii frontu przesunęły się (naprzód) od dwóch do kilkudziesięciu kilometrów. Wkrótce na pewno poinformujemy o tych miejscowościach, które z radością witają naszych żołnierzy - powiedziała Humeniuk, cytowana przez agencję Ukrinform.

W ciągu minionej doby siły ukraińskie zlikwidowały tam 70 żołnierzy przeciwnika, dziewięć czołgów, dwie haubice dużego kalibru, z których "ciągle ostrzeliwano rejon nikopolski".

15:03

Jak podaje Reuters, Ukraina negocjuje transzę pożyczki w kwocie 1,5 miliarda dolarów z Eksportowo-Importowego Banku Stanów Zjednoczonych, żeby kupić gaz.

14:51

Ministerstwo Obrony Narodowej Ukrainy podało na Twitterze, że miasto Bałaklija w obwodzie charkowskim zostało wyzwolone przez wojska ukraińskie.

Dowódca Ukraińskich Wojsk Lądowych Bohater Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski przewodzi ukraińskiej ofensywie na tym odcinku. W centrum miasta wywieszono flagę ukraińską - informuje ukraiński MON.

14:39

Platforma Liveuamap opublikowała informację potwierdzającą wyzwolenie Kupiańska spod okupacji rosyjskiej. Wciąż czekamy na oficjalne potwierdzenie tego komunikatu.

14:32

Na Twitterze opublikowano nagranie prawdopodobnie z wjazdu ukraińskich sił zbrojnych do Kupiańska:

14:25

W odbitej z rąk rosyjskich sił Bałakliji na północnym wschodzie Ukrainy oficjalnie podniesiono ukraińską flagę państwową - poinformował w sobotę szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Bałaklija to Ukraina! Dzisiaj razem z wojskowymi na czele z dowódcą Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandrem Syrskim podnieśliśmy ukraińską flagę. Chłopaki i dziewczyny z Sił Zbrojnych - tworzycie dziś nową historię wolnej Ukrainy, jesteśmy dumni - napisał gubernator w komunikatorze Telegram.

W czwartek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o odzyskaniu przez siły ukraińskie Bałakliji.

Liczące przed rosyjską inwazją około 27 tys. mieszkańców miasto znajduje się w połowie drogi pomiędzy Charkowem oraz Kramatorskiem, Słowiańskiem i Bachmutem w obwodzie donieckim. Bałaklija była okupowana przez wojska rosyjskie od początku marca.

14:09

Niezależny białoruski portal Nexta: Baza rosyjskich najeźdźców w regionie charkowskim nie przetrwała spotkania z HIMARS-em.

13:53

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock zapewniła w sobotę, że wsparcie Berlina dla Ukrainy nie osłabnie i będzie ono obejmować pomoc wojskową, finansową i humanitarną. Baerbock przybyła w sobotę z wizytą do Kijowa, drugą od początku inwazji rosyjskiej.

Zauważyła, że rosyjski prezydent Władimir Putin liczy, że Berlin "zmęczy się współczuciem dla cierpień Ukrainy" i zapewniła: “ten plan nie może zadziałać i nie zadziała".

Szefowa dyplomacji Niemiec ma spotkać się w Kijowie ze swym ukraińskim odpowiednikiem Dmytrem Kułebą. Jednym celów jej wizyty jest zaproponowanie pomocy Ukrainie w rozminowywaniu kraju.

13:50

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała zdjęcia z Kupiańska. Podkreślono, że miasto “było i zawsze będzie ukraińskie".

Wyzwolimy naszą ziemię do ostatniego centymetra. Idziemy dalej - napisano w komunikacie w sobotę.

Telegram

13:42

Wojska ukraińskie odnoszą sukcesy na wschodzie kraju wyzwalając nowe miasta i wsie. Ich męstwo w połączeniu ze wsparciem wojskowym Zachodu przynosi oszałamiające rezultaty. Nadzwyczaj ważne jest kontynuowanie dostaw broni na Ukrainę - napisał rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko.

13:29

Oddziały Rosgwardii, stacjonujące w Bałakliji nie otrzymały wsparcia lotnictwa, nie były też w stanie współpracować z artylerią - relacjonują analitycy projektu Conflict Intelligence Team, odtwarzając przebieg udanego ukraińskiego szturmu na Bałakliję w oparciu o rosyjskie blogi wojskowe

W momencie ukraińskiego ataku w mieście nie było już wojska i sił separatystów, a zostały tam tylko dwie kompanie Rosgwardii - podają analitycy CIT, powołując się na prorosyjskie blogi wojskowe.

Według tej relacji mająca przewagę ukraińska obrona powietrzna uniemożliwiła działania rosyjskiego lotnictwa.

12:20

Tzw. wiceminister informacji samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Danił Bezsonow potwierdził, że Rosjanie opuścili miasto Izium w obwodzie charkowskim.

Tak, opuścili Izium, a także kilka innych osad na kierunku charkowskim. Oczywiście to źle. Oczywiście to wynik błędów naczelnego dowództwa - podkreślił.

Stwierdził, że nie należy szukać ukrytych motywów i podejrzewać kogokolwiek o zdradę. Po prostu walczymy najlepiej, jak potrafimy (...). Gdzieś lepiej, gdzieś gorzej - stwierdził Bezsonow.

Telegram

12:14

W Dnieprze ukraińskie służby zatrzymały agentkę FSB, która przekazywała Rosjanom informacje o "strategicznym przedsiębiorstwie przemysłu obronnego", w którym pracowała. Informowała także o lokalizacji ukraińskiego wojska.

12:11

Przejęcie kontroli nad Kupiańskiem oznacza nie tylko odcięcie Iziumu, ale i bardzo duże ograniczenie dla całej logistyki, która północną drogą docierała do rosyjskich wojsk w Donbasie - dodaje w rozmowie z PAP Mariusz Cielma, redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej".

11:46

Szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow oficjalnie ogłosił odbicie miasta Bałaklija. Na swoim kanale w aplikacji Telegram zamieścił film na tle podniesionej flagi Ukrainy.

Telegram

11:27

Na anglojęzycznym koncie na Twitterze byłego właściciela Jukosu Michaiła Chodorkowskiego opublikowano rzekome pismo Ministerstwa Finansów o odszkodowaniach wypłaconych rodzinom rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli na froncie w Ukrainie.

Według pisma, na stan z 28 sierpnia wypłacono 361,4 mld rubli. Skoro za każdego żołnierza wypłaca się 7,4 mln rubli odszkodowania, oznaczałoby to, że na froncie zginęło 48 759 wojskowych.

Autentyczność tego dokumentu nie została w żaden sposób zweryfikowana.

11:18

Trwają walki na obrzeżach miasta Łyman - informują prorosyjskie kanały na Telegramie.

11:10

Po kontrnatarciu sił ukraińskich 202. pułk rosyjskiej armii wycofywał się z Bałakliji w obwodzie charkowskim na piechotę, połowa ludzi znalazła się w niewoli - mówi jeden z Rosjan w rozmowie telefonicznej przechwyconej przez ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Z rozmowy, opublikowanej w sobotę, wynika, że wojskowy, który dzwoni do żony, oczekuje, iż jego oddział będzie wycofywany. Opowiada on, że "siedzi na walizkach". Skarży się następnie, że "pod Bałakliją 202. pułk odszedł do Ługańska, a połowa znalazła się w niewoli". Wyjaśnia, że uciekający szli na piechotę. Między Bałakliją i Ługańskiem jest ponad 270 km.

Portal Ukraińska Prawda, który opublikował rozmowę, wyjaśnia, że rozmówca to wojskowy z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, powołanej przez prorosyjskich separatystów.

09:48

Okupacyjna administracja prowadzi "ewakuację" ludności cywilnej z miasta Izium - podaje agencja TASS, powołując się na słowa przedstawiciela rosyjskich okupantów Witalija Ganczewa.

Oprócz tego mieszkańcom miejscowości Wełykyj Burłuk zaoferowano wyjazd "do bezpieczniejszych osiedli" typu miejskiego.

Mieszkańcy obwodu charkowskiego są wywożeni do Rosji i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej.

09:42

Według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, od początku ofensywy w obwodzie charkowskim Ukraińcy odbili 2,5 tys. kilometrów kwadratowych terytorium.

09:41

Administracja okupacyjna działająca na przejętych przez Rosję terenach obwodu charkowskiego przekonuje, że urzędnicy w Kupiańsku pozostają na miejscu "pomimo nieustannego ostrzału ukraińskich sił zbrojnych".

W komunikacie przesłanym agencji RIA Nowosti dodano natomiast, że "część (urzędników) opuszcza obszar, by towarzyszyć cywilom podczas ewakuacji".

09:35

Wczoraj wieczorem pojawiły się pierwsze doniesienia, że armia ukraińska weszła do miasta Izium w obwodzie charkowskim, przy granicy z obwodem donieckim.

Pojawiają się także doniesienia, że miasto zostało odbite.

09:30

Ukraińcy mieli wejść do Kupiańska w obwodzie charkowskim. Według niektórych doniesień Rosjanie mieli nie stawiać znacznego oporu.

Wczoraj Instytut Badań nad Wojną przekonywał, że Ukraińcy są w stanie zdobyć Kupiańsk w ciągu 72 godzin.

09:21

Ukraińska operacja ofensywna na południu obwodu charkowskiego prawdopodobnie zaskoczyła Rosjan, w jej wyniku siły ukraińskie posunęły się do 50 km i zajęły lub otoczyły kilka miejscowości - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

6 września 2022 roku siły ukraińskie rozpoczęły operacje ofensywne na południu obwodu charkowskiego. Czołowe elementy posunęły się na wąskim froncie do 50 km w głąb wcześniej zajmowanego przez Rosjan terytorium. Siły rosyjskie zostały prawdopodobnie zaskoczone. Sektor ten był tylko lekko obsadzony, a jednostki ukraińskie zdobyły lub otoczyły kilka miejscowości. Siły rosyjskie w okolicach Izium są prawdopodobnie coraz bardziej izolowane. Jednostki ukraińskie zagrażają obecnie miejscowości Kupiańsk; jej zdobycie byłoby znaczącym ciosem dla Rosji, ponieważ leży ona na szlakach zaopatrzeniowych linii frontu w Donbasie. Ponieważ ukraińskie działania trwają również w Chersoniu, rosyjski front obronny jest pod presją zarówno na północnej, jak i południowej flance - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:35

W obwodzie charkowskim w piątek ostrzeliwany był m.in. Charków oraz wyzwolona przez wojska ukraińskie Bałaklija. Tylko w Charkowie 14 osób zostało rannych, wśród nich jest troje dzieci.

08:25

W obwodzie donieckim w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęły dwie osoby, a kolejne pięć zostało rannych - przekazał szef obwodowej administracji Pawło Kyryłenko.

08:20

Ciała dwóch mężczyzn zabitych podczas okupacji rosyjskiej ekshumowano we wsi Hrakowe w obwodzie charkowskim wyzwolonej przez siły ukraińskie - podał portal Suspilne. Miejsce pochówku wskazał mieszkaniec, któremu Rosjanie kazali zakopać ciała.

Mężczyźni zostali zabici jeszcze w marcu. Siły ukraińskie odbiły Hrakowe przed dwoma dniami i wówczas mieszkaniec, któremu Rosjanie kazali pochować ciała wskazał to miejsce policji.

Szef policji obwodu charkowskiego Wołodymyr Tymoszko powiedział, że zabici nie pochodzili z tej wsi. Na ciałach ofiar znaleziono ślady tortur. Mężczyzna, któremu Rosjanie kazali pochować ciała powiedział, że zabici byli młodymi ludźmi.

08:04

Rosyjskie zgrupowanie na południu kraju w okupowanym obwodzie chersońskim zostało wzmocnione oddziałami tzw. kadyrowców z Czeczenii, liczącymi 1300 osób - podał sztab generalny ukraińskiej armii w sobotę.

W ciągu doby, podano, przeciwnik przeprowadził na terytorium Ukrainy 13 ataków rakietowych i 23 lotnicze. Wzdłuż linii frontu od obwodu charkowskiego przez doniecki po zaporoski i chersoński przeciwnik prowadził ostrzały infrastruktury cywilnej i wojskowej.

Jak podał sztab, ukraińskie siły obrony skutecznie odparły ataki przeciwnika w obwodzie donieckim w pobliżu miejscowości Zajcewe, Weseła Dołyna, Sołedar, Bachmut i Perwomajske.

07:25

Ukraina zażąda od Rosji 300 miliardów dolarów odszkodowania za straty poniesione w wyniku inwazji - ogłosił ukraiński minister sprawiedliwości Denys Maliuska w rozmowie z "Deutsche Welle".

07:11

Zniszczony rosyjski sprzęt w Nowej Kachowce.

07:10

Rosja popełnia błędy w kampanii informacyjnej na temat wojny na Ukrainie, bo opisuje inwazję jako operację prowadzoną bez wysiłku i bez błędów; to sprzyja złej ocenie sytuacji - pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Analitycy wyciągają ten wniosek z reakcji rosyjskich blogerów wojennych na sukcesy ukraińskiego natarcia w rejonie Bałaklii w obwodzie charkowskim. Do tej pory w większości blogerzy "popierali narrację ministerstwa obrony Rosji o tym, że kontrofensywa ukraińska w obwodzie chersońskim jest zupełnie nieudana"- przypomina ISW. Teraz część z nich krytykuje rosyjskie dowództwo za to, że nie przygotowało się do nadciągającej kontrofensywy.

Zmiana w sposobie, jaki blogerzy oceniają postępy rosyjskie na Ukrainie może być częściowo wynikiem błędów w rosyjskiej kampanii informacyjnej podczas wojny - ocenia ISW. Jako jeden z takich błędów wymienia postawę ministerstwa obrony Rosji, które nie radzi sobie z nagłymi operacjami sił ukraińskich. Dzieje się tak dlatego, że resort oparł swą strategię informacyjną na przedstawianiu inwazji "jako operacji łatwej i prowadzonej bezbłędnie". Jak zauważa ISW, sprzyja to brakowi wiedzy na temat faktycznej sytuacji, zarówno w rosyjskiej przestrzeni medialnej, jak i na Kremlu.

06:20

Ukraińskie wojsko na południu wepchnęło rosyjskich najeźdźców w pułapkę. Około 25 batalionów wroga zostało otoczonych - powiedział w nocy z piątku na sobotę doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, cytowany przez agencję Ukrinform.

Arestowycz podkreślił, że "najlepiej zmotywowana piechota najeźdźców" znalazła się w beznadziejnej pułapce.

Pokonujemy przejścia przez rzekę, bardzo skutecznie pokonaliśmy jedno przejście siedmioma pontonami, metodycznie ich wybijamy - powiedział Arestowycz.

Podkreślił, że do utrzymania zdolności bojowej Rosjanie potrzebują 4-5 tys. ton zaopatrzenia, a otrzymują 1,3-1,4 tys.

06:12

Były dowódca armii amerykańskiej w Europie generał Ben Hodges uważa, że Ukraina może odzyskać wszystkie swoje terytoria, w tym Krym, w 2023 roku - pisze w piątek "Newsweek".

Generał zauważył, że pół roku po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na pełną skalę "podobno druga najlepsza armia na świecie jest teraz drugą co do wielkości armią na Ukrainie".

Po tym czasie Rosja nadal kontroluje mniej niż 20 proc. terytorium Ukrainy, a jej zdolność do prowadzenia dalszych działań ofensywnych jest praktycznie wyczerpana - dodał.

06:00

Ukraińskie siły odbiły już z rąk Rosjan ponad 30 miejscowości w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował w piątek wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski.

Nasza armia, wywiad i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy kontynuują aktywne działania na kilku kierunkach operacyjnych. Pomyślnie kontynuują - powiedział prezydent na nagraniu.

W części miejscowości regionu trwają działania, obejmujące kontrole i zabezpieczenia terytorium, stopniowo przejmujemy kontrolę nad kolejnymi miejscowościami, wszędzie przywracamy ukraińską flagę i ochronę dla naszych obywateli - dodał.