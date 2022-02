Unia Europejska z podziwem mówi o ofiarności i solidarności Polaków z uchodźcami z Ukrainy. "Jestem dumna z tego jak europejscy obywatele pokazują solidarność z ukraińskimi uchodźcami" - powiedziała komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W Brukseli trwa nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych UE.

Komisja Europejska zaproponuje aktywowanie dyrektywy przyznającej na terenie UE czasową ochronę uchodźcom. Dzięki tej dyrektywie, ukraińscy obywatele będą mieli przez co najmniej rok - praktycznie takie same prawa jak obywatele UE .

Otrzymają we wszystkich krajach UE prawo do pracy, zasiłki socjalne i opieki medyczną. Nie oznacza to jednak przymusowej relokacji, czyli obowiązkowego rozdziału uchodźców w krajach UE. Na razie żaden z krajów nie poprosił o relokacje. Komisarz Johansson poinformowała, że na terenie UE jest już ponad 300 tysięcy uchodźców z Ukrainy.