Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA 23:47 Kancelaria Prezydenta Ukrainy zdementowała doniesienia dziennika "The Wall Street Journal", jakoby Kijów złagodził swoje stanowisko w sprawie wycofania wojsk rosyjskich jako warunku rozpoczęcia rozmów pokojowych - podaje Kyiv Independent. "WSJ" powołując się na anonimowych urzędników europejskich napisał, że Ukraina nie naciskała na pełne żądanie wycofania się wojsk Putina, kluczowego punktu formuły pokojowej zaprezentowanej na spotkaniu 5 sierpnia w Arabii Saudyjskiej. Podczas spotkania w Kijowie z dziennikarzami 7 sierpnia członkowie ukraińskiej delegacji zaprzeczyli doniesieniom, twierdząc, że Ukraina nie zmieniła swojego stanowiska - pisze Kyiv Independent. Na samym początku spotkania powiedzieliśmy, że siły rosyjskie muszą całkowicie wycofać się z Ukrainy - powiedział Ihor Żółkiew, wiceszef Kancelarii Prezydenta. Szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak za rozsiewanie plotek po spotkaniu w Arabii Saudyjskiej obwinił rosyjską propagandę, mówiąc, że te wypowiedzi są próbą podważenia znaczenia rozmów. Czasami te "anonimowe" źródła mają bardzo oczywiste pochodzenie - powiedział Jermak cytowany przez Kyiv Independent. To spotkanie jest ogromnym ciosem dla Rosji. Nie dziwimy się, że pojawiają się fałszywe informacje, nawet w renomowanych publikacjach - podkreślił jednej z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego. 23:12 Ministerstwo Gospodarki Niemiec zapowiedziało rozszerzenie programu państwowych gwarancji inwestycyjnych dla niemieckich przedsiębiorstw decydujących się na inwestycje na Ukrainie. Rząd RFN będzie pokrywał nie tylko straty majątkowe aż do całkowitej utraty wartości inwestycji, ale także ryzyko konwersji i przeniesienia spłaty odsetek od kredytów inwestycyjnych - informuje Ukraińska Prawda. "Są to długoterminowe pożyczki, z których niemieckie firmy często korzystają oprócz zwykłego udziału kapitałowego w celu finansowania ukraińskich spółek zależnych" - wyjaśnia cytowany komunikat Ministerstwa Gospodarki Niemiec. 22:41 Przebywający od 14 lipca w areszcie przełożony Ławry Peczerskiej, metropolita Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego (UCP PM) Paweł został zwolniony za poręczeniem majątkowym w wysokości 33 mln hrywien (ok. 3,5 mln zł) - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na informacje prokuratury. Kwotę wyznaczoną przez sąd zebrano od ponad tysiąca wiernych - podano w komunikacie. Kaucję wpłacono w całości. Obecnie metropolita przebywać będzie w areszcie domowym, jest zobowiązany do noszenia elektronicznej bransoletki. 22:08 Wieczorem cztery bomby lotnicze spadły na wieś Krugłakiwka w rejonie kupiańskim. Zginęły dwie osoby, a siedem zostało rannych - podały władze obwodu charkowskiego. 21:36 Liczba zabitych w rosyjskich atakach rakietowych na Pokrowsk wzrosła do pięciu osób - podały ukraińskie władze. Pokrowsk został zaatakowany dwa razy. W pierwszym bombardowaniu budynków mieszkalnych zginęło czworo cywilów, a trzy osoby zostały ranne. W to samo miejsce - gdzie trwała już akcja ratownicza - uderzyła druga rakieta. Jak podał na Telegramie minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko, w tym ataku zginęła jedna osoba. Liczba rannych wzrosła do 31. Śmierć poniósł zastępca szefa służby ds. sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie donieckim. Rany odniosło 19 policjantów, pięciu ratowników i dziecko. "Nasi bohaterowie jako pierwsi przybyli na miejsce ostrzału, aby pomóc ludziom" - napisał Kłymenko. Jak zaznaczył, trwa przeszukiwanie gruzów. Jak zaznaczył, trwa przeszukiwanie gruzów. 21:01 Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułęba w rozmowie z amerykańskim sekretarze stanu Antonym Blinkenem ponownie wezwał do dostarczenia Ukrainie amunicji rakietowej dalekiego zasięgu ATACMS. 20:53 Po planowanej naprawie do sieci energetycznej Ukrainy podłączono w poniedziałek ponownie jeden z bloków Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej w pobliżu Jużnoukraińska w obwodzie mikołajowskim na południu kraju. Siłowania znajduje się na kontrolowanych przez Kijów terenach obwodu mikołajowskiego. Na zachodzie kraju znajdują się elektrownie Chmielnicka i Rówieńska; czwarta i największa ukraińska siłownia jądrowa - Zaporoska Elektrownia Atomowa - jest okupowana przez wojska rosyjskie. 20:22 Siły rosyjskie przypuściły w poniedziałek dwa ataki rakietowe na miasto Pokrowsk w obwodzie donieckim Ukrainy; są ofiary śmiertelne - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Telegramie. Telegram "Dwa ataki rakietowe. Trafiono w zwykły budynek mieszkalny. Niestety są ofiary. Na miejscu są ratownicy i wszystkie niezbędne służby. Trwa ratowanie ludzi" - napisał Zełenski. Szef kancelarii prezydenta Andrij Jermak przekazał, że zginęły co najmniej dwie osoby, a cztery zostały ranne. 19:15 Osiemnastu ukraińskich zawodowych dyplomatów nie wróciło do kraju od rozpoczęcia wojny Rosji przeciw Ukrainie - poinformowało w poniedziałek ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Odsetek tych, którzy nie wrócili, w rzeczywistości wynosi 1 proc." - podało ukraińskie MSZ, odnosząc się do publikacji tygodnika "Dzerkało Tyżnia", że z zagranicy nie wróciło 40-60 proc. pracowników ukraińskich placówek dyplomatycznych. 18:51 Producent czołgów Abrams oddał ostatnie z 31 zakupionych dla Ukrainy pojazdów, które zostaną przekazane Kijowowi wczesną jesienią - poinformował w poniedziałek asystent sekretarza sił lądowych ds. uzbrojenia Doug Bush. Urzędnik przekazał też, że USA przyspieszają z produkcją amunicji artyleryjskiej. One są już ukończone. Teraz muszą trafić do Europy i na Ukrainę, razem ze wszystkimi dołączonymi do tego rzeczami: amunicją, częściami zamiennymi, paliwem, sprzętem, instalacjami do napraw - powiedział Bush podczas briefingu prasowego, odnosząc się do dostaw 31 czołgów M1A1 Abrams. Jak dodał, termin, w którym maszyny mogą być spodziewane na Ukrainie, to wciąż "wczesna jesień". 18:39 Wyrok pięciu lat pozbawienia wolności za publiczne pochwalanie i usprawiedliwianie inwazji Rosji na Ukrainę usłyszał metropolita Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego (UCP PM) Jonatan - zwierzchnik diecezji tulczyńskiej (obwód winnicki) w środkowo-zachodniej części Ukrainy- poinformowała w poniedziałek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). 17:57 Na osiem lat pozbawienia wolności skazał zaocznie sąd w Moskwie potępiającego wojnę Rosji przeciw Ukrainie pisarza Dmitrija Głuchowskiego. Uznano, że rozpowszechniał "kłamliwe doniesienia o działaniach rosyjskich żołnierzy" - poinformował w poniedziałek niezależny portal rosyjski Mediazona. Sprawa karna przeciw Gołuchowskiemu trafiła do sądu w lutym tego roku. Według śledczych od marca do maja zeszłego roku pisarz, przebywając poza granicami Rosji, "zamieszczał w sieciach społecznościowych teksty i filmiki zawierające kłamliwe doniesienia o działaniach rosyjskich żołnierzy". Adwokatka skazanego, Wieronika Polakowa określiła proces jako polityczny, a przedstawiony akt oskarżenia uznała za nieodpowiadający normom prawa. Głuchowski jest znanym autorem powieści postapokaliptycznych, tłumaczonych na wiele języków. Po polsku ukazały się m.in. jego powieści z serii "Metro" i "Outpost". 17:14 Ukraina zamierza zorganizować kilka szczytów poświęconych ukraińskiej formule pokojowej, przy czym ostatni przewiduje udział Rosji - powiedział w poniedziałek szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak dziennikarzom w Kijowie. Nie omawialiśmy w Dżuddzie żadnych terminów możliwych rozmów z Rosją. Ale w momencie zakończenia wojny trzeba będzie włączyć Rosję - oznajmił, nawiązując do weekendowych rozmów w Arabii Saudyjskiej. 16:24 Siły rosyjskie ostrzelały w poniedziałek z ciężkiej artylerii miasto Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim w centralnej Ukrainie, w wyniku czego zginęła cywilna osoba, a jeszcze jedna została ranna - poinformował szef władz obwodowych Serhij Łysak na Telegramie. Telegram "Niestety ataki wroga po raz kolejny zakończyły się tragedią. Zginął 36-letni mężczyzna. Inny mieszkaniec miasta został poszkodowany. Ma on 68 lat. Jego stan jest zadowalający, wobec czego będzie się leczyć w domu" - oznajmił Łysak. 16:10 Kluczowe frakcje w niemieckim Bundestagu osiągnęły konsens w sprawie dostarczenia Siłom Zbrojnym Ukrainy pocisków manewrujących Taurus - oznajmił w poniedziałek ukraiński deputowany Jehor Czerniew, kierujący delegacją swego kraju przy Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. "Moi przyjaciele w Bundestagu właśnie mi powiedzieli, że kluczowe frakcje parlamentarne osiągnęły konsens w sprawie przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Taurus" - napisał Czerniew na Facebooku. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział w zeszłym tygodniu, że Niemcy nie zamierzają na razie dostarczać tych rakiet i nie są one najpilniejszym priorytetem. Rzecznik resortu powiedział w poniedziałek agencji Reutera, że stanowisko Berlina nie uległo zmianie. 15:53 Siły rosyjskie użyły w ciągu ostatniej doby broni chemicznej w okolicach wsi Nowodanyliwka w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - poinformował dowódca zgrupowania wojsk ukraińskich Tauryda generał Ołeksandr Tarnawski. Tarnawski podał, że żołnierze rosyjscy przeprowadzili dwa ataki artyleryjskie z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych pociskami zawierającymi substancję chemiczną, prawdopodobnie chloropikrynę. Nikt nie został poszkodowany. 12:40 22 wojskowych, którzy przebywali w rosyjskiej niewoli, powróciło do kraju - ujawnił szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Są to żołnierze ukraińskich sił zbrojnych, w tym dwaj oficerowie, a także szeregowi i podoficerowie. Najstarszy ma 54 lata, najmłodszy - 23. 10:22 Rosyjskie siły powietrzne nadal konsekwentnie wykorzystują znaczne zasoby do wspierania operacji lądowych na Ukrainie, ale bez decydującego efektu operacyjnego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, latem rosyjskie taktyczne samoloty bojowe wykonują zwykle ponad 100 lotów dziennie, ale prawie zawsze ograniczały się one do operacji nad terytorium kontrolowanym przez Rosję ze względu na zagrożenie ze strony ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

08:59 Wojska rosyjskie ostrzelały ośmiopiętrowy blok mieszkalny w Chersoniu. W budynku wybuchł pożar, zginęła kobieta - podał szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Ołeksandr Prokudin, szef władz obwodu wyjaśnił, że budynek mieszkalny znalazł się pod ostrzałem kilkukrotnie w ciągu nocy z niedzieli na poniedziałek. Zginęła 59-letnia kobieta, 11 osób odniosło obrażenia. 07:30 Rosjanie w nocy przeprowadzili atak rakietowy na obwód dniepropietrowski. Serhij Łysak, szef obwodu, przekazał, że do ataku doszło w pobliżu Nikopola. Trwa ustalanie skutków ataku. 07:25 Na kierunku kupiańskim siły ukraińskie skutecznie odparły ataki przeciwnika na wschód od Petropawliwki w obwodzie charkowskim - informuje sztab generalny ukraińskiej armii w porannym komunikacie w poniedziałek. W obwodzie donieckim siły obrony "powstrzymywały przeciwnika" w rejonie Bachmutu - na północny wschód od Dylijiwki, a także w okolicach Marjinki i Krasnohoriwki; w rejonie Awdijiwki skutecznie odparły ataki wojsk przeciwnika. Rosjanie prowadzili również nieskuteczne działania ofensywne w okolicach miejscowości Robotyne w obwodzie zaporoskim. 06:03 W niedzielę 6 sierpnia wojska rosyjskie ostrzeliwały 21 miejscowości w obwodzie sumskim. Zarejestrowano 139 eksplozji. 05:47 W ciągu 24 godzin na froncie doszło do 50 starć między Rosjanami a Ukraińcami. 05:40 We wschodnich regionach Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy. Alert ogłoszono w związku z zagrożeniem użycia wrogiej broni balistycznej. 05:37 Na froncie zginął Serhij Słabenko - były deputowany Rady Najwyższej Ukrainy. Tę informację podano na stronie jednoizbowego parlamentu Ukrainy. 05:30 Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, w opublikowanym w niedzielę przesłaniu z okazji przypadającej 6 sierpnia 78 rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę, zaapelował do społeczności międzynarodowej, aby wyciągnęła wnioski z "nuklearnego kataklizmu", który spadł na to japońskie miasto. "Bębny wojny nuklearnej znów biją; nieufność i podziały narastają" - przestrzegł Guterres w przesłaniu przekazanym przez Wysoką Przedstawiciel ONZ ds. Rozbrojenia Izumi Nakamitsu. "Nuklearny cień, który spadał na świat w okresie zimnej wojny, znów się pojawił. Niektóre kraje ponownie lekkomyślnie potrząsają nuklearną szabelką, grożąc użyciem tego narzędzia zniszczenia" - napisał sekretarz generalny ONZ. 05:20 Federacja Rosyjska straciła podczas walk na Ukrainie co najmniej połowę swoich elitarnych sił powietrzno-desantowych - głosi raport ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii zamieszczony w niedzielę na platformie X (znanej poprzednio jako Twitter), Może chodzić o ok. 15 tys. zabitych lub rannych żołnierzy. Według raportu obchody przypadającego 2 sierpnia Dnia Wojsk Powietrzno-Desantowych Rosji przyćmiło, prawdopodobnie niezamierzone, ujawnienie strat tych elitarnych formacji na Ukrainie.

