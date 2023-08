To nie znaczy, że operacja Kijowa jest skazana na porażkę. Droga na Morze Azowskie może zostać otwarta. Ukraińcy dysponują wystarczającą siłą ognia, by wytrącić z równowagi rosyjską obronę, która cierpiąc na niedostatki sprzętu i nieustannie okopana w miejscu i skupiona na odpieraniu kolejnych ataków może w pewnym momencie złamać się pod presją. Ta jest ciągła i nakierowana na jeden konkretny cel: stworzyć lukę w linii okupanta i bezlitośnie ją wykorzystać do bardziej zdecydowanego ataku.

ISW zwraca też uwagę na inny aspekt toczących się walk. Ukraina wytrzymuje presję oczekiwań Zachodu, który najchętniej widziałby bardziej namacalne efekty kontrofensywy. Armia ukraińska musi działać rozważnie, po to by zminimalizować straty w ludziach.

"Uderzenie nie jest zorientowane przede wszystkim na atakowanie Rosjan, ale raczej na stałe wypychanie okupanta z przygotowanych pozycji obronnych w sposób, który Ukraińcy mogą wykorzystać do poczynienia znaczących postępów operacyjnych. Nadal jest to wojna wolniejsza odsłona wojny manewrowej, a nie na wyniszczenie. Wymaga zatem cierpliwości, ale może się udać" - konkludują analitycy.

To właśnie ten powolny marsz ma przynieść najlepsze rezultaty. Równocześnie, jak podaje "New York Times" strategia ukraińskiej kontrofensywy świadczy o odejściu Kijowa od tej proponowanej przez Amerykanów, a polegającej na połączonych, równoczesnych działaniach sił piechoty, wojsk pancernych i artylerii.