"Pierwsze oddziały Korei Północnej w środę dotrą do obwodu kurskiego w Rosji, gdzie będą pomagać armii rosyjskiej" - powiedział we wtorek wieczorem szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) generał Kyryło Budanow.

/ JUNG YEON-JE/AFP/East News / East News

W środę spodziewamy się pierwszych jednostek w obwodzie kurskim - powiedział Budanow we wtorek „The War Zone”. Zaznaczył, że nie wiadomo, ile ich będzie i jak będą wyposażone. Zobaczymy za kilka dni - dodał.

Tydzień temu, 15 października, źródła ukraińskiego wywiadu wojskowego poinformowały agencję Interfax-Ukraina, że rosyjscy okupanci utworzyli „specjalny batalion buriacki”, w skład którego weszli północnokoreańscy żołnierze. 18 z nich uciekło ze strefy przyfrontowej. Źródła w HUR poinformowały o utworzeniu „specjalnego batalionu buriackiego” złożonego z obywateli KRLD w rosyjskiej armii okupacyjnej. Szacunkowa liczba członków to aż do 3 tys. osób.

Wcześniej Budanow w komentarzu dla „The War Zone” poinformował, że w Rosji szkoli się około 11 tys. północnokoreańskich żołnierzy piechoty do udziału w wojnie z Ukrainą i będą gotowi do 1 listopada. Szef HUR powiedział, że pierwsza grupa 2600 żołnierzy uda się do obwodu kurskiego, gdzie Ukraina utworzyła przyczółek. Nie wiadomo jeszcze, dokąd uda się pozostała część północnokoreańskiego kontyngentu.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha stwierdził, że Kreml chce wykorzystać północnokoreański personel wojskowy jako mięso armatnie w zbrojnej agresji na Ukrainę. Według niego udział wojsk KRLD w wojnie rosyjskiej z Ukrainą stanowi ogromne zagrożenie dalszą eskalacją agresji ze strony Federacji Rosyjskiej.

Przede wszystkim jest to eskalacja - stwierdził w Radiu RMF24 gen. Roman Polko, komentując udział wojsk Korei Północnej w wojnie na Ukrainie. Całą rozmowę z gen. Polko można przeczytać TUTAJ .

Mamy informacje o przygotowaniu dwóch jednostek północnokoreańskiego personelu wojskowego (...). To wyzwanie, ale wiemy, jak sobie z nim poradzić - powiedział we wtorek wieczorem w komunikacie na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.