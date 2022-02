UE zdecydowanie potępia apel izby niższej rosyjskiego parlamentu do prezydenta Rosji o uznanie za niezależne podmioty niekontrolowanych przez rząd Ukrainy obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego - napisał we wtorek na Twitterze wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"To uznanie byłoby wyraźnym naruszeniem porozumień mińskich" - ostrzegł Hiszpan.



Duma Państwowa zagłosowała we wtorek za wystosowaniem prośby do prezydenta kraju Władimira Putina o uznanie niepodległości kontrolowanych przez separatystów wschodnich obszarów Ukrainy.



"Wsparcie i zaangażowanie UE na rzecz niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych na szczeblu międzynarodowym pozostaje niezachwiane" - zadeklarował Borrell i wezwał Rosję do "dotrzymania swoich zobowiązań".



Wcześniej we wtorek ambasador USA przy NATO Julie Smith oświadczyła, że uznanie przez Rosję separatystycznych "republik" w Donbasie oznaczałoby wyraźne pogwałcenie suwerenności Ukrainy i zmianę w kierunku eskalacji.