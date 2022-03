Tłumy Ukraińców zgromadziły się w niedzielę na wiecach w Chersoniu, Nowej Kachowce i Nowoołeksijiwce - miastach zajętych przez Rosjan. W Nowej Kachowce siły rosyjskie otworzyły ogień.

Rosjanie strzelali w okupowanej Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, by rozgonić demonstrację przeciwko najeźdźcom - podaje Interfax-Ukraina, powołując się na świadków. Rannych zostało pięć osób.

Świadkowie relacjonują, że Rosjanie strzelają i wykorzystują granaty hukowo-błyskowe, by rozgonić demonstrujących. Bez względu na to ludzie pozostają na ulicy. Wzywają rosyjskich żołnierzy, by opuścili Ukrainę.

Antyrosyjskie wiece w trzech miastach

Wiece przeciw rosyjskiej okupacji odbyły się w niedzielę w trzech zajętych miastach ukraińskiego obwodu chersońskiego - Chersoniu, Nowej Kachowce i Nowoołeksijiwce - poinformowało Radio Swoboda.

W Nowej Kachowce, która od tygodnia znajduje się w rękach wojsk rosyjskich, na wiecu zgromadziło się kilka tysięcy osób - poinformował doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko. "Całe miasto w barwach ukraińskiej flagi. Brawo kachowianie" - napisał Heraszczenko.



W Chersoniu tłum ludzi wypełnił główny plac miasta przed siedzibą administracji. Wielu z nich było owiniętych we flagi ukraińskie lub trzymało je w rękach. Na plakatach można było zobaczyć m.in. napis "Chersoń to Ukraina". Skandowano "Ukraina!" - pokazują na nagraniach lokalne media.

Na filmie z Nowoołeksijiwki widać idący drogą tłum z flagami ukraińskimi oraz flagami Tatarów krymskich. Ludzie skandowali "Chwała Ukrainie!" i - nawiązując do słynnych słów ukraińskich obrońców Wyspy Węży - "Rosyjski okręcie p... się!"

Protesty przeciwko rosyjskiej okupacji odbyły się też w sobotę w Chersoniu i Berdiańsku w obwodzie chersońskim.