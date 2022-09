Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował w nocy, że w rezultacie wymiany jeńców uzgodnionej za pośrednictwem prezydenta Turcji udało się uwolnić z rosyjskiej niewoli 215 ukraińskich obrońców, w tym 10 cudzoziemców. Wśród uwolnionych są obrońcy Azowstalu. W zamian Ukraina oddała między innymi Wiktora Medwedczuka - prokremlowskiego oligarchę, schwytanego w kwietniu. Teraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie pokazujące, jak ukraińscy obrońcy wracali z rosyjskiej niewoli.

W nocy doszło do największej wymiany jeńców od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Doszło do niej w trzech miejscach, m.in. w obwodzie czernihowskim. Natomiast pięciu najwyższych rangą dowódców pułku "Azow" zostało przetransportowanych do Ankary. Mają pozostać w Turcji do czasu zakończenia wojny.

Uwolniliśmy 215 naszych ludzi z niewoli rosyjskiej, w tym 124 oficerów. Wśród uwolnionych 108 to bojownicy z pułku "Azow", w szczególności Denys Prokopenko "Radis", Serhij Wołyński "Wołyń", Światosław Palamar, Denys Szlega, Oleg Chomenko - dowódcy "Azowa" - którzy znajdują się w Turcji pod osobistymi gwarancjami ochrony i bezpieczeństwa Erdogana - oświadczył szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

Udało się również uwolnić 10 obcokrajowców, którzy bronili Ukrainy. Wśród nich są ci, których okupanci "skazali" na karę śmierci.

Naszych bohaterów wymieniliśmy na Wiktora Medwedczuka, lidera prorosyjskiej frakcji w Radzie Najwyższej i 55 rosyjskich jeńców - powiedział Jermak.

Wyjątkowe nagranie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie pokazujące, jak ukraińscy obrońcy wracali z rosyjskiej niewoli.

"To historyczny moment. Chcemy pokazać unikalny materiał filmowy z tego, jak dokładnie odbyła się wymiana (jeńców - przyp. red.). Pierwsze i najszczersze emocje ukraińskich obrońców, którzy wiedzieli, że nie zostaną zapomniani i na pewno wrócą do domu" - napisano w opisie nagrania.

Wideo youtube

"I będziemy walczyć dalej, aż uwolnimy wszystkich, którzy wciąż są w niewoli i odzyskamy ostatni kawałek naszej ziemi!" - napisała SBU.