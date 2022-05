Premier Szwecji Magdalena Andersson i prezydent Finlandii Sauli Niinisto określili jako dobre swoje sobotnie rozmowy telefoniczne z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Ankara ponowiła jednak żądania dotyczące Kurdów, stając na przeszkodzie wejścia krajów nordyckich do NATO.

Recep Tayyip Erdogan / Balkis Press/Abaca / PAP

Premier Magdalena Andersson po rozmowie napisała na Twitterze, że "oczekuje wzmocnienia stosunków dwustronnych z Turcją, w tym na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i walki z terroryzmem". "Finlandia potępia terroryzm we wszystkich jego formach i przejawach. Bliski dialog (z Turcją) trwa" - podkreślił również na Twitterze prezydent Finlandii Sauli Niinisto.

Według tureckiej agencji Anatolia, na którą powołuje się Reuters, prezydent Erdogan w rozmowie z premier Andersson ponownie wezwał Sztokholm do zaprzestania wspierania politycznie, finansowo oraz bronią terrorystów. Turecki przywódca wezwał również władze Szwecji do cofnięcia wprowadzonego w 2019 roku embarga na eksport broni do Turcji.



Kancelaria premier Szwecji poinformowała dziennik "Dagens Nyheter", że rozmowy z Turcją będą kontynuowane na najwyższym szczeblu "w najbliższej przyszłości", być może w Ankarze.



W ubiegłym tygodniu, gdy stało się jasne, że Szwecja i Finlandia złożą wnioski o wejście do NATO, Erdogan stwierdził, że nie uważa, aby było to pozytywne dla jego kraju. Polityk oskarżył Szwecję o zapewnienie schronienia członkom partyzantki separatystycznej Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), uważanej przez Turcję, USA oraz UE za organizację terrorystyczną.