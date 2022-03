Szef portalu śledczego Bellingcat Christo Grozew poinfomował na Twitterze, że zastępca dowódcy rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii) generał Roman Gawriłow został zatrzymany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Według Grozewa, doniesienia o zatrzymaniu Gawriłowa potwierdziły trzy niezależne źródła.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przyczyną aresztowania miało być "doprowadzenie do wycieku informacji wojskowej, co skutkowało stratami osobowymi" lub "nierozważne gospodarowanie paliwem". W ocenie Grozewa, coraz częstsze przetasowania kadrowe w rosyjskich strukturach siłowych mogą wskazywać na to, że prezydent Władimir Putin jest świadomy niepowodzeń militarnych na Ukrainie.

Generał Gawriłow miał trafić do Rosgwardii z Federalnej Służby Ochrony, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wyższych urzędników państwowych, w tym głowy państwa.

Rosgwardia, dowodzona przez generała Wiktora Zołotowa, byłego szefa osobistej ochrony Putina, została utworzona w 2016 roku na bazie Wojsk Wewnętrznych MSW Rosji.