W maju w Kórniku pod Poznaniem odbędzie się spotkanie ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego z udziałem ukraińskiej wicepremier ds. integracji z UE i NATO Olhi Stefaniszyny. Szczyt będzie poświęcony kwestii rozszerzenia UE - zapowiedział minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szymon Szynkowski vel Sęk / Mateusz Marek / PAP

W poniedziałek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz minister-członek Rady Ministrów Michał Dworczyk złożyli wizytę w Kijowie, gdzie spotkali się m.in. z szefem ukraińskiego MSZ Dmytro Kułebą oraz wicepremier ds. integracji z UE i NATO Olhą Stefaniszyną.

Na środowej konferencji prasowej Szynkowski vel Sęk przekazał, że polska delegacja zaproponowała powstanie dwustronnej inicjatywy na rzecz integracji Ukrainy z UE; miałaby ona funkcjonować na dwóch poziomach: roboczym i politycznym.

Jak mówił minister ds. UE, z jednej strony polskie ministerstwa będą dzielić się z Ukrainą doświadczeniami naszej integracji z UE, a z drugiej strony Polska będzie udzielać Ukrainie politycznego wsparcia. Zabiegamy, żeby opinia ustna KE, która zostanie przedstawiona najprawdopodobniej na przełomie maja i czerwca uwzględniała postępy Ukrainy w realizacji europejskich oczekiwań i żeby pisemna, jesienna opinia KE otwierała drogę do otwarcia negocjacji akcesyjnych - mówił Szynkowski vel Sęk.

Wśród omówionych w Kijowie kwestii minister wymienił także konsultacje ws. inicjatywy dotyczącej uprowadzonych z Ukrainy dzieci. Jak mówił wizyta w Kijowie pozwoliła na zebranie oczekiwań strony ukraińskiej w tej sprawie oraz ustalenie punktów i osób kontaktowych. Wskazał, że kontynuacja tych rozmów będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu w Brukseli.

Szynkowski vel Sęk poinformował ponadto, że podczas wizyty w stolicy Ukrainy przekazał wicepremier Stefaniszynie zaproszenie na spotkanie ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego, który odbędzie się 12 maja w Kórniku pod Poznaniem. Spotkanie będzie poświęcone rozszerzeniu UE ze szczególnym naciskiem na rozszerzenie o Ukrainę. Ale nie tylko do tego będziemy się ograniczać. Chcielibyśmy rozmawiać także szerzej, o perspektywach Mołdawii, krajów Bałkanów Zachodnich - zapowiedział minister.

Szynkowski wspomina wizytę Morawieckiego i Kaczyńskiego

Szynkowski vel Sęk w trakcie konferencji prasowej zwrócił też uwagę, że w środę przypada rocznica wizyty w Kijowie premiera Mateusza Morawieckiego, ówczesnego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefami rządów Czech Petrem Fialą i Słowenii Janezem Janszą. Politycy przekazali polityczne wsparcie walczącym od 24 lutego z rosyjską agresją Ukraińcom.

Ta wizyta rok temu odbywała się w szczególnych okolicznościach - przypomniał minister ds. UE. Jak wskazał Kijów był oblężony i nie wiadomo było czy utrzyma swoją wolność.

Wizyta odbyła się ku zdumieniu całej Europy zastanawiającej się czy Ukraińcy utrzymają swoją wolność i suwerenność. Świat zobaczył, że liderzy trzech państw Europejskich są w Kijowie, przywożą nadzieję na skuteczne przeciwstawienie się rosyjskiej agresji, ale przywożą też pełne przekonanie imieniu całej UE, że Ukrainę należy wesprzeć militarnie, politycznie. Że należy zrobić wszystko, by Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją, bo leży to w interesie długoterminowego bezpieczeństwa Unii - powiedział minister.

Jak dodał, Ukraina pamięta o tej wizycie i o tym, że ta utorowała ona drogę innym, którzy później przybywali do Kijowa. To my tą wizytą otworzyliśmy ścieżkę kolejnych wizyt. Ale też my dalszymi decyzjami i aktywnym zaangażowaniem na wielu forach dyplomatycznych otworzyliśmy możliwość podejmowania ambitnych decyzji, które spowodowały, że Rosja jest przedmiotem twardych sankcji - podkreślił Szynkowski vel Sęk. Dodał, że to również dzięki polskiemu wsparciu na Ukrainę szerokim strumieniem płynie pomoc militarna.