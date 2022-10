W Hammerfest w Norwegii zatrzymano mężczyznę z podwójnym: rosyjskim i brytyjskim obywatelstwem. Według tamtejszej prasy, mężczyzna został aresztowany na dwa tygodnie za to, że latał dronem nad Svalbard. "Barents Observer" podaje, że to syn znanego w Rosji oligarchy, a zarazem bliskiego przyjaciela samego Putina.

Hammerfest na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

47-letni obywatel Rosji, mający także brytyjski paszport, został aresztowany za latanie dronem nad Svalbard. Policja podaje, że materiały filmowe, zrejestrowane przez kamerę umieszczoną w dronie, mają "duże znaczenie".

"The Barents Observer" podaje, że zatrzymany Rosjanin to syn znanego oligarchy, przyjaciela Władimira Putina. Po aneksji Krymu w 2014 roku nazwisko biznesmena pojawiło się na liście osób, objętych amerykańskimi sankcjami.

Zatrzymany przedstawił przed sądem aresztowym dokumenty, według których mieszka on we Włoszech. Do wybrzeży Norwegii przypłynął na pokładzie jachtu.

Został zatrzymany w Hammerfest, gdzie znajduje się najbardziej wysunięty na północ Europy zakład przetwarzania ciekłego gazu ziemnego ze złoża Snøhvit na Morzu Barentsa. Większość gazu z Hammerfest trafia do klientów w Europie.

Zatrzymani za latanie dronami w Norwegii - podwyższony alert bezpieczeństwa

Władze Norwegii podwyższyły alert bezpieczeństwa po doniesieniach o przypadkach lotów niezidentyfikowanych dronów nad polami naftowymi i gazowymi. Po wyciekach z gazociągów Nord Stream, spowodowanych najpewniej aktami sabotażu, norweskie siły zbrojne zwiększyły patrole na Morzu Norweskim oraz Morzu Północnym, gdzie znajduje się infrastruktura energetyczna.

14 października zatrzymany przed wyjazdem z Norwegii został 50-letni Rosjanin, u którego znaleziono dwa drony i zakodowane nagrane filmy. Mężczyzna posiada trzy paszporty, dwa rosyjskie i jeden izraelski.

Dzień później norweska policja poinformowała o zatrzymaniu na lotnisku w Tromsoe na północy kraju 51-letniego Rosjanina z dronem oraz zdjęciami m.in. wojskowego helikoptera.

Do kolejnych zatrzymań doszło dwa dni temu. W Mosjoen w północno-zachodniej Norwegii zatrzymano czworo Rosjan, trzech mężczyzn oraz kobieta, pod zarzutem fotografowania obiektów chronionych na północy kraju.