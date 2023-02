Nie ma oznak, aby Putin dążył do pokoju i zmienił swoje plany. W kwestii bezpieczeństwa jesteśmy w krytycznym momencie - oświadczył w Helsinkach sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Priorytetem jest, aby Finlandia i Szwecja weszły do NATO "możliwie szybko", ale to i tak jest - zaznaczył - "najszybszy proces akcesyjny w historii" Sojuszu.

Jens Stoltenberg / Kimmo Brandt / PAP/EPA Stoltenberg spotkał się z szefową fińskiego rządu Sanną Marin. Podczas wspólnej konferencji prasowej podkreślił, że NATO czyni wiele starań, aby Finlandia i Szwecja stały się członkami Sojuszu przed zaplanowanym na lipiec szczytem w Wilnie, a "w interesie organizacji jest, aby nastąpiło to w jednym czasie". Finlandia i Szwecja złożyły wnioski w maju ubiegłego roku w odpowiedzi na atak zbrojny Rosji na Ukrainę. Dotychczas 28 spośród 30 krajów ratyfikowało ich protokoły akcesyjne. Nie uczyniły tego tylko Turcja i Węgry. "Nadszedł już jest czas", aby zakończyć ratyfikację - powiedział Stoltenberg, nawiązując do negocjacji z Turcją. Finlandia i Szwecja wypełniają wszelkie kryteria członkowskie i wypełniły swoje zobowiązania - dodał. Według niego, ze strony Budapesztu nie ma żadnych wymagań w stosunku do Finlandii i Szwecji, a chodzi jedynie o harmonogram prac parlamentarnych. Według ostatnich doniesień węgierscy deputowani mają zająć się ratyfikacją w połowie marca. Również trójstronne fińsko-szwedzko-tureckie negocjacje mają być kontynuowane w marcu. Premier Marin wskazała na konieczność dalszego wsparcia militarnego dla Ukrainy. Im więcej i szybciej dostarczymy ciężką broni, tym szybciej wojna się skończy - przyznała. Dodała, że "przyszłość Ukrainy jest w NATO i UE, ale obecnie najważniejsze jest to, aby przetrwała jako niezależne państwo.". Stoltenberg zauważył, że NATO zwiększa swoją obecność na wschodniej flance w krajach członkowskich, aby nie dopuścić do eskalacji wojny i aby Rosja nie rozpoczęła nowych operacji. Sekretarz generalny Sojuszu przybył do Helsinek w związku z dorocznym posiedzeniem nordyckiego komitetu współpracy nordyckiej partii socjaldemokratycznych (SAMAK). Stoltenberg był liderem norweskiej partii pracy oraz premierem w latach 2000-2001 i 2005-2013. Szefem NATO jest od 2014 r. Zobacz również: Boris Johnson chce kandydować na stanowisko szefa NATO