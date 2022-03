Armia rosyjska ustawiła posterunki na wjazdach do Chersonia, na południu Ukrainy, ale miasto nie zostało poddane - poinformował we wtorek nad ranem na Facebooku mer Chersonia Ihor Kołychajew. "Trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie się dalej rozwijać. (...) Chersoń był i pozostaje ukraiński" - zapewnił. Chersoń to 300-tysięczne miasto położone nad Dnieprem niedaleko jego ujścia do Morza Czarnego.

Zniszczony rosyjski sprzęt w pobliżu Kijowa / ALISA YAKUBOVYCH / PAP/EPA

Mer Chersonia Ihor Kołychajew zaapelował do mieszkańców o zachowanie zimnej krwi.



"Proszę każdego z was o zachowanie spokoju i rozsądku. Nie wychodźcie na zewnątrz podczas godziny policyjnej. Nie wszczynajcie z nikim agresywnych dyskusji i nie prowokujcie wroga do konfliktów. Największą wartością tego miasta jest wasze życie. To nie jest bójka, to wojna. A wojnę wygrywa się rozsądnymi działaniami i opanowaniem. Chersoń przetrwa! Ale dajcie mu na to szansę" - wezwał mer.

Rosyjskie wojsko rozpoczęło w nocy z poniedziałku na wtorek szturm na Chersoń, miasto położone nad Dnieprem na południu Ukrainy - poinformował portal Nexta.



Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało we wtorek na Facebooku, że dzień wcześniej Ukraińcy zniszczyli pięć rosyjskich myśliwców, kolumnę pojazdów opancerzonych, kolumnę kolejową z paliwem, system rakiet przeciwlotniczych i jeden pocisk manewrujący.



"Podczas zuchwałych nalotów okupantów na Wasylków i Browary ukraińscy piloci myśliwscy przechwycili i zestrzelili dwa rosyjskie samoloty. Zdobycze wzbogaciły dywizje rakiet przeciwlotniczych S-300, które uderzyły w trzy samoloty okupantów - Su-30 i Su-35" - twierdzą Siły Powietrzne Ukrainy.



Dodano, że system rakiet przeciwlotniczych Buk M-1 zestrzelił w okolicach Kijowa pocisk manewrujący i wrogi śmigłowiec. Z kolei bombowiec Su-24 przeprowadził skuteczne bombardowania kolumn czołgów, sprzętu zmechanizowanego, konwojów z paliwem i smarami w rejonie Czernihowa i niedaleko Berdiańska.



"Po raz kolejny możemy świętować precyzyjną pracę dronów Bayraktar TB2. Tym razem - trzy cele - czołg wroga i dwa systemy rakiet przeciwlotniczych" - podały Siły Powietrzne Ukrainy.



MSW: Rosyjscy żołnierze dostają przeterminowane o 7 lat racje żywnościowe

"Okupantów karmią przeterminowanymi o siedem lat racjami żywnościowymi" - napisał w komunikatorze Telegram doradca w ukraińskim MSW Anton Heraszczenko.



Przedstawiciel MSW opublikował nagranie, na którym widać jak ukraiński żołnierz wyciąga z kartonu pudełka zawierające racje żywnościowe. Na pudełkach widnieje napis "Wojentorg" - tak nazywa się firma, która jest dostawcą usług dla ministerstwa obrony Rosji. Data ważności zamieszczona z tyłu pudełka to 2015 rok.



"Rosyjscy żołnierze - zwracam się do was i do waszych matek. Jakimi debilami muszą być wasi generałowie, by wyposażać swoją armię przeterminowanymi racjami? Teraz jest luty 2022 roku!



Jesteście na Ukrainie. Giniecie na Ukrainie nie wiadomo za co i jeszcze, k****, dają wam te przeterminowane racje" - mówi żołnierz na nagraniu.



"Rosyjskie matki, zabierzcie stąd swoje dzieci, dopóki ich wszystkich tu nie pobiliśmy!" - wezwał.