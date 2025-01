Przedstawiciele parlamentu Słowacji spotkali się we wtorek w Moskwie z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem. Rozmawiano o wojnie na Ukrainie i energetyce. Według słowackiej agencji TASR deputowani usłyszeli, że Rosja nie widzi partnera, z którym mogłaby porozumieć się co do zakończenia konfliktu.

Andrej Danko i Sergiej Ławrow / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY HANDOUT / PAP/EPA Szefowie parlamentu Słowacji Tibor Gaszpar i Andrej Danko reprezentują dwie z trzech partii koalicyjnych tworzących gabinet premiera Roberta Ficy. Zdaniem Gaszpara, wiceprzewodniczącego partii Kierunek (Smer), której liderem jest Fico, po naruszeniu przez Zachód kilku wcześniejszych porozumień, Rosja nie widzi wiarygodnego partnera, z którym mogłaby zawrzeć porozumienie kończące konflikt na Ukrainie. Według TASR Ławrow uzasadniał, dlaczego Rosja zdecydowała się militarnie rozwiązać sytuację w Ukrainie. Według szefa rosyjskiego MSZ było to spowodowane m.in. podważaniem praw mniejszości rosyjskiej na wschodzie Ukrainy. Zdaniem słowackich parlamentarzystów Rosjanie są gotowi negocjować zakończenie konfliktu w Ukrainie, ale "nie mają" - według Gaszpara - "wiarygodnego partnera, z którym mogliby zawrzeć takie porozumienie". Według Danki Ławrow mówił na spotkaniu o kwestii przepływu surowców energetycznych do Europy. Powtórzył oskarżenia wobec USA, że chciały zniszczyć gazociąg TurkStream łączący europejską część Turcji z rosyjskim Krajem Krasnodarskim przez Morze Czarne. Delegacja parlamentarzystów Słowacji we wtorek spotkała się też z figurującą na liście sankcji USA przewodniczącą Rady Federacji, wyższej izby rosyjskiego parlamentu, Walentiną Matwijenko. Po spotkaniu Danko powiedział, że uważał za swój obowiązek po latach 2022-2023 w imieniu swoich wyborców przekazać, że na Słowacji są inne poglądy niż te, które prezentują liderzy opozycji. Uznał, że podróż parlamentarzystów przyniesie korzyść dla stosunków handlowych między Słowacją a Rosją. Słowaccy parlamentarzyści w maju ponownie odwiedzą Moskwę W poniedziałek słowacka delegacja spotkała się z przewodniczącym Dumy Państwowej (izby niższej parlamentu Rosji) Wiaczesławem Wołodinem. Danko podziękował za zaproszenie i przekazał "pozdrowienia dla Federacji Rosyjskiej od naszych obywateli". Stwierdził, że bez ich poparcia w ostatnich wyborach słowaccy parlamentarzyści "nie mogliby odbyć tej podróży". Dialog może pomóc w rozwoju wzajemnych stosunków. Widzimy wielki postęp gospodarczy w Federacji Rosyjskiej, widzimy postęp w wielu dziedzinach, rozwój samowystarczalności żywnościowej - powiedział Danko w krótkim materiale wideo opublikowanym na platformie X. Zapowiedział też, że słowacka delegacja w maju ponownie odwiedzi Rosję. Niedawno - 22 grudnia ub.r. - w Moskwie bawił Fico, którego na Kremlu przyjął Władimir Putin. Szef słowackiego rządu po spotkaniu mówił, że rozmowy dotyczyły zaopatrzenia w gaz oraz negocjacji o zakończeniu wojny w Ukrainie. Za tę podróż Fico został ostro skrytykowany przez opozycję. Dialog z Moskwą i towarzysząca mu krytyka Kijowa wywołały też falę demonstracji. W miniony piątek w Bratysławie protestowało 15 tys. osób. Demonstracje odbyły się także w innych miastach. Kolejne protesty zaplanowane są na 24 stycznia. Zobacz również: Zmasowany atak ukraińskich dronów na rosyjską energetykę

