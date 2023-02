Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron spotkają się w środę w Paryżu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - podaje Reuters.

Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski / Victoria Jones / PAP/EPA

Zełenski jest w drugiej podróży zagranicznej od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Przebywa w Londynie.



Do Paryża Zełenski ma przybyć wieczorem - podaje agencja Reutera.

Zełenski był w Londynie pierwszym od 2012 r. zagranicznym przywódcą wygłaszającym przemówienie w Westminster Hall, najstarszej części budynku brytyjskiego parlamentu.



Ukraiński prezydent zaczynając przemówienie - wygłoszone w całości po angielsku i wiele razy przerywane oklaskami - powiedział, że przybył tu "w imieniu odważnych, w imieniu naszych wojowników, którzy są teraz w okopach pod ostrzałem artylerii wroga, w imieniu naszych lotników i każdego obrońcy nieba, który chroni Ukrainę przed wrogimi samolotami i rakietami".



Podziękował Wielkiej Brytanii za to, że wspiera Ukrainę od samego początku rosyjskiej agresji. Londyn stał z Kijowem od pierwszego dnia, od pierwszych sekund i minut wojny, wyciągnął pomocną dłoń, kiedy świat jeszcze nie zrozumiał, jak reagować - podkreślił ukraiński prezydent. Wyszczególnił byłego premiera Borisa Johnsona, do którego zwracając się bezpośrednio, powiedział: "Boris, zjednoczyłeś innych, kiedy wydawało się to absolutnie, absolutnie niemożliwe - dziękuję".



Podziękował też obecnemu premierowi Rishiemu Sunakowi za niedawną decyzję o przekazaniu 14 czołgów Challenger 2 brytyjskiej produkcji.

