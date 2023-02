Rosja próbuje wprowadzić „scenariusz koreański” w Ukrainie i podzielić kraj na dwie części. To szalony plan Wiktora Medwedczuka, który nigdy nie zostanie zrealizowany – powiedział w rozmowie z ukraińskim oddziałem BBC sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Rosja mierzy się teraz z zadaniem wdrożenia tzw. scenariusza koreańskiego. Na Kremlu zdali sobie sprawę, że nie przejmą całego kraju i teraz rozpoczynają plan B - stworzenie "drugiej Ukrainy". To szalona idea wymyślona przez Wiktora Medwedczuka. Medwedczuk myśli, że jest szanowany w Ukrainie, ale tak nie jest, to zwykły zdrajca - zaznaczył Daniłow.

Wiktor Medwedczuk oskarżony o zdradę stanu został zatrzymany krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. We wrześniu został wymieniony za ukraińskich jeńców i trafił do Rosji.

Przez długi czas nie było wiadomo co dzieje się z Medwedczukiem, ale w styczniu w dzienniku "Izwiestija" ukazał się jego artykuł, w którym oskarżał Zachód i władze Ukrainy o rozpoczęcie wojny z Rosją. Sugerował też, że południowo-wschodnia Ukraina to niezależna część kraju, która zawsze była bardziej związana z Rosją.

Zdaniem Daniłowa Medwedczuk, prorosyjscy politycy i eksperci zaproponują stworzenie dwóch krajów. Podkreślił, że celem Rosji jest zrobienie wszystkiego co możliwe, by zdobyć Donieck, Ługańsk i mieć pod swoją kontrolą korytarz prowadzący do Krymu, a potem podzielić Ukrainę.

Urzędnicy Janukowycza, przedstawiciele Opozycyjnej Platformy- Za Życie w Radzie (Radzie Najwyższej Ukrainy), ich polityczni strategowie, którzy żyją w naszym kraju - oni biorą w tym udział - stwierdził Daniłow.

Dodał, że o podzieleniu kraju rozmawia się też z ludzi, którzy przygotowywali memorandum budapesztańskie, na mocy którego Ukraina zrezygnowała z broni jądrowej. Wzięli ich, strzepali z nich kurz. Ludzie Janukowycza też się tym zajmują. Ci, którzy są za kulisami, pociągają za sznurki - mówił.

Co z nową rosyjską ofensywą?

Daniłow w rozmowie z ukraińskim oddziałem BBC przyznał, że zwiększyła się intensywność działań wojennych w Donbasie.

Następuje intensyfikacja działań, próbują wyczuć słabe punkty naszej obrony. Rosjanie skoncentrowali ogromną liczbę wojsk i broni na terytorium obwodu donieckiego, w okolicach Bachmutu, ale musimy z nimi walczyć, bez względu na to, jak będzie to trudne - podkreślił.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy twierdzi, że rosyjska armia będzie chciała zająć Bachmut przed rocznicą rosyjskiej inwazji.

Obiecali dać Putinowi to miasto na urodziny - 7 października. Ale ten plan nie wypalił. Coś innego się wydarzyło, była eksplozja na krymskim moście. Ten kraj żyje rocznicami i ważnymi datami. Rosja to państwo nekrofilów. Dla nich żywy człowiek nie ma wartości, ale kiedy umrze, zasługuje na szacunek - podkreślił.

Daniłow uważa, że Putin pozwalając na tworzenie najemniczych armii niszczy Rosję. Oni sobie na razie z tego nie zdają sprawy, ale Putin niszczy Federację Rosyjską. Chciał stworzyć nowe imperium, a je zniszczy - podsumował.