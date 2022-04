"Według danych Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR) ponad 4,4 mln ukraińskich uchodźców uciekło ze swojego kraju od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę" - pisze w sobotę AFP.

Zniszczenia w Buczy / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

"W Buczy pod Kijowem zabitych zostało co najmniej 360 cywilów, w tym 10 dzieci. Kadyrowcy torturowali ludzi" - oświadczyła dziś ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Dodała, że w Mariupolu najeźdźcy palą ciała cywilów w mobilnych krematoriach, by zatrzeć ślady zbrodni.

Przy ulicy Jabłunskiej w Buczy okupujący miasto rosyjscy żołnierze stworzyli "prawdziwą salę tortur", a według ocalałych mieściła się tam kwatera główna kadyrowców, którzy wypalali ludziom oczy, odcinali części ciała i zamęczali na śmierć nie tylko dorosłych, ale również dzieci - podała agencja Ukrinform, cytując wpis Denisowej na Telegramie.

"Według władz miasta dotychczas potwierdzono, że w Buczy zabitych zostało łącznie 360 cywilów, w tym co najmniej 10 dzieci" - przekazała rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy.

Zdaniem Denisowej w oblężonym przez siły rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy Rosjanie intensywnie używają mobilnych krematoriów do spalania ciał zabitych mieszkańców i zacierania śladów swoich zbrodni.

Według rzeczniczki praw człowieka Rosjanie zbierają ciała z ulic, a następnie spalają je w krematoriach. W ten sposób "oczyszczono" już kilka dzielnic.

Krematoria umieszczono w przemysłowej dzielnicy z magazynami, przy szosie Wołodarskiej. "Okupanci wykorzystują wielkie chłodnie magazynów do przechowywania ciał" - napisała Denisowa.

"Zgwałcony na oczach mamy"

Wczoraj Denisowa informowała z kolei o drastycznych przypadkach gwałcenia dzieci przez rosyjskich żołnierzy.

"Dziewczynka, 14 lat, zgwałcona przez pięciu okupantów. Teraz jest w ciąży. Bucza. Chłopiec, 11 lat, zgwałcony na oczach mamy - przywiązali ją do krzesła, żeby patrzyła. Bucza. Kobieta 20 lat, zgwałcona przez trzech okupantów jednocześnie we wszystkie możliwe miejsca. Irpień" - napisała Denisowa.

Rzeczniczka zaapelowała do Komisji ONZ badającej naruszenia praw człowieka podczas wojskowej agresji Rosji na Ukrainę oraz do misji eksperckiej utworzonej przez państwa należące do OBWE, by uwzględniły te fakty rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie.