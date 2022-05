Wojska rosyjskie podczas inwazji na Ukrainę prowadzą teraz działania bojowe, których celem jest dotarcie do granicy administracyjnej obwodu chersońskiego - ocenia Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie, opublikowanym w niedzielę wieczorem.





"Przeciwnik prowadzi działania bojowe, których celem jest dotarcie do granicy administracyjnej obwodu chersońskiego i stworzenie sprzyjających warunków do ofensywy na Mikołajów i Krzywy Róg" - głosi komunikat. Sztab ocenia, że główne wysiłki skoncentrowano na próbach ofensywy w kierunku Krzywego Rogu. W kierunku Mikołajewa "wróg prowadzi przegrupowanie oddziałów" oraz działania zwiadowcze za pomocą dronów - dodał sztab.



Na terenach okupowanych wojska rosyjskie "kontynuują próby tworzenia systemu tzw. władzy" - ostrzega armia ukraińska. Wezwała obywateli, by "nadal stawiali okupantom totalny opór".

Rubiżne i Popasna pozostają pod kontrolą Ukraińców

Sztab zapewnił, że wojska rosyjskie nie zdołały zająć Rubiżnego i Popasnej - miast w obwodzie ługańskim, o które walki toczą się od tygodni. W obwodzie donieckim, drugim z obwodów ukraińskiego Donbasu, "okupanci bezskutecznie prowadzili działania ofensywne w rejonie miejscowości Ozerne i Marjinka" - czytamy w komunikacie.



"Utrzymuje się zagrożenie uderzeń rakietowych przeciwnika z terytorium Białorusi na obiekty infrastruktury wojskowej i cywilnej znajdujące się na terytorium Ukrainy, jak również zagrożenie dokonania prowokacji w rejonach w pobliżu granicy ukraińskiej, a następnie obciążenia odpowiedzialnością oddziałów naszych sił obrony" - ostrzegły siły zbrojne Ukrainy.



Niewykluczone są też - zdaniem sztabu - "demonstracyjne działania wzdłuż granicy ukraińskiej".