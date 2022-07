Co najmniej 10 tysięcy mieszkańców Mariupola jest przetrzymywanych w więzieniach filtracyjnych, do których zostali skierowani z obozów - oświadczył w sobotę doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Zdj. ilustracyjne / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Mieszkańcy Mariupola jako pierwsi przekonali się osobiście o istnieniu obozów filtracyjnych. Początkowo media światowe odnosiły się do tych informacji z niedowierzaniem, bo w XXI wieku trudno sobie wyobrazić takie nieludzkie działania - napisał Andriuszczenko w Telegramie.

Andriuszczenko odniósł się do publikacji dziennika "The New York Times", potwierdzającej amerykańskie ustalenia na temat utworzenia przez Rosję obozów filtracyjnych dla mieszkańców Ukrainy.

Szefowa misji USA przy OBWE Courtney Austrian oświadczyła, że USA ustaliły dotąd, iż Rosjanie stworzyli co najmniej 18 takich obozów po obu stronach granicy ukraińsko-rosyjskiej. Działania władz Rosji nazwała "praktykami stalinowskimi".

Według niej Moskwa najprawdopodobniej przygotowała większość z nich, zanim jej siły wkroczyły zbrojnie na Ukrainę.

"Filtracją" Rosjanie nazywają proces segregacji i wyławiania spośród mieszkańców zaatakowanych i okupowanych ukraińskich terytoriów osób, które mają nastawienie proukraińskie i nie popierają rosyjskiej agresji. Wielokrotnie o tych działaniach informowały władze i media ukraińskie.

"NYT" pisze, powołując się na swoich rozmówców oraz rozmówców innych mediów, że osoby, które zdołały opuścić Rosję po "przefiltrowaniu", informowały o przesłuchaniach, biciu i torturowaniu podejrzanych o związki z Siłami Zbrojnymi Ukrainy, a także zaginięciach.

Z obozów filtracyjnych Ukraińcy są wysyłani do miast w całej Rosji - często, według relacji, do regionów w pobliżu Chin lub Japonii.

Courtney Austrian nazwała filtrowanie "praktykami stalinowskimi", dodając, że jest to "kolejny w długiej historii Rosji przypadek wykorzystywania masowej deportacji i depopulacji w celu podporządkowania sobie i kontrolowania ludzi".

Przytoczyła również wywiady z ludźmi, którzy przeszli przez obozy infiltracyjne i opowiadali o tym, jak skonfiskowano ich paszporty i jak niektórych z nich zachęcano do ubiegania się o rosyjskie obywatelstwo.