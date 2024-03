​Znamy powody rezygnacji brytyjskiego ministra obrony z wizyty w Odessie. Podczas ubiegłotygodniowej podróży Granta Shappsa do Ukrainy doszło do niebezpiecznego wycieku informacji, co poskutkowało podniesieniem przez brytyjski wywiad zagrożenia ze znaczącego do krytycznego.

Brytyjski minister obrony Grant Shapps / Tolga Akmen / PAP/EPA

Jak poinformował "The Sunday Times", brytyjski minister obrony Grant Shapps, dowódca sił zbrojnych adm. Tony Radakin i mała grupa urzędników przyjechali 7 marca do Kijowa nocnym pociągiem z Polski, aby spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i innymi członkami ukraińskiej administracji. Stamtąd zamierzali udać się do Odessy na południu kraju.

Wizyta w portowym mieście miała odbyć się dzień po tym, gdy rosyjski pocisk rakietowy uderzył w stosunkowo niewielkiej odległości od przebywających w tym czasie w Odessie ukraińskiego przywódcy i premiera Grecji Kyriakosa Micotakisa . Zginęło wówczas pięć osób.

Choć podróże zagranicznych polityków do Ukrainy nie są ogłaszane z wyprzedzeniem, to Rosja dowiedziała się o wizycie brytyjskiej delegacji. Błyskawicznie zareagował brytyjski wywiad, który ostrzegł delegację i podniósł poziom zagrożenia ze znaczącego do krytycznego.

Brytyjski minister obrony o zmianie planów swojego pobytu w Ukrainie dowiedział się jeszcze w samolocie lecącym z Wielkiej Brytanii do Polski.

(Władimir) Putin pokazał, że jest lekkomyślny, bezwzględny i nierozważny. Fakt jest taki, że był niebezpiecznie blisko, w istocie, zamordowania dwóch zachodnich przywódców. Nie ma znaczenia, czy celowo, czy przypadkowo. Co on, do cholery, robi i dlaczego, u licha, Zachód miałby mu na to pozwalać? - powiedział Grant Shapps w rozmowie z gazetą.

Resort obrony potwierdził doniesienia "The Sunday Times"

Informacje "The Sunday Times" potwierdził brytyjski resort obrony.

"Podczas niedawnej podróży na Ukrainę minister nie złożył planowanej wizyty w Odessie ze względów bezpieczeństwa. Wielka Brytania nadal zapewnia silne wsparcie Ukrainie, a wizyta i zaangażowanie ministra obrony tylko podkreśliły znaczenie tego wsparcia w obliczu agresji Władimira Putina" - oświadczył rzecznik resortu.