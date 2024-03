13:29

Od rana przed ambasadą Rosji w Berlinie gromadziła się bardzo długa kolejka uprawnionych do głosowania. Równolegle z wyborami odbywa się tam demonstracja przeciwników Władimira Putina - poinformował dziennik "Berliner Zeitung". Do protestu wezwała Julia Nawalna, obecna przy lokalu wyborczym w Berlinie.



13:16

Rosja otworzyła w separatystycznej republice Naddniestrza w Mołdawii cztery lokale wyborcze mimo braku zgody na taki krok ze strony władz Mołdawii. Kiszyniów, który zezwolił na głosowanie tylko na terenie ambasady Rosji, "kategorycznie protestuje".

Niedziela jest trzecim i ostatnim dniem głosowania w wyborach prezydenckich w Rosji. Władze Mołdawii wydały zgodę na otwarcie tylko jednego punktu głosowania - na terenie ambasady Rosji w Kiszyniowie.

13:08

Ukraińskie drony dalekiego zasięgu, wystrzelone przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), uderzyły od początku rosyjskiej inwazji w 12 rosyjski rafinerii - poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło w ukraińskim wywiadzie wojskowym.

12:41

Produkt krajowy brutto Ukrainy wzrósł w pierwszych dwóch miesiącach tego roku o 3,6 proc. - poinformowała ukraińska minister gospodarki Julija Swyrydenko.

12:34

Julia Nawalna, żona zmarłego lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, wzięła udział w proteście przeciwko Władimirowi Putinowi w Berlinie.

12:27

Łotewska Państwowa Służba Bezpieczeństwa poinformowała o wszczęciu postępowania karnego wobec eurodeputowanej Tatiany Żdanok w związku z podejrzeniem dotyczącym jej współpracy z Rosją - powiadomiła agencja LETA.

Służby potwierdziły agencji, że wszczęły postępowanie wobec Tatiany Żdanok 22 lutego. Nie podano więcej szczegółów w tej sprawie.

12:20

Ukrainie zaczyna brakować amunicji do tego stopnia, że do końca tego miesiąca zabraknie jej pocisków przeciwlotniczych do obrony miast - powiadomił amerykański dziennik "Washington Post", powołując się na dwóch ukraińskich urzędników.

Oznacza to, że zamiast próbować zestrzelić cztery na pięć rosyjskich pocisków, jak dzieje się obecnie, Ukraina wkrótce będzie musiała ograniczyć aktywność systemów obrony powietrznej do zestrzeliwania tylko jednego na pięć, a to będzie miało "znaczący wpływ na ukraińskie ośrodki miejskie". Urzędnicy przekazali to ostrzeżenie amerykańskiej gazecie w lutym, podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

"Washington Post" przytoczył również opinię wysokiego rangą doradcy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który ostrzegł, że - w przypadku braku nowej pomocy ze strony USA - istnieje duże prawdopodobieństwo znacznych rosyjskich zdobyczy terytorialnych do lata tego roku.

Ludzie nie rozumieją, jak zła jest teraz sytuacja na froncie. Morale jest niskie, impet jest niski. Młodzi mężczyźni boją się, że zostaną zmobilizowani tylko po to, by umrzeć z powodu braku broni - oznajmił informator dziennika.

Jak przypomniała gazeta, Ukraina znajduje się pod coraz większą presją, ponieważ jej zapasy amunicji są na wyczerpaniu, a projekt ustawy o amerykańskiej pomocy zagranicznej, zgodnie z którą Ukraina miałaby otrzymać 60 mld dolarów, utknął w Kongresie USA z powodu sporów politycznych.

12:12

Siły ukraińskie udaremniły trzy próby przedostania się z Rosji grup zwiadowczo-dywersyjnych, które zamierzały przekroczyć granicę w obwodzie sumskim - poinformowała Państwowa Straż Graniczna Ukrainy.

"We wszystkich trzech przypadkach plany przeciwnika zostały zniweczone i wróg się wycofał" - oświadczono w komunikacie straży granicznej, opublikowanym na Telegramie.

Pierwsza grupa, która składała się z kilku osób, została wykryta, gdy nadchodziła z rosyjskiej strony granicy.

"Dywersanci zostali ostrzelani i doszło do wymiany ognia. W pozostałych dwóch przypadkach straż graniczna, wraz z żołnierzami Sił Zbrojnych Ukrainy, z wyprzedzeniem wykryła wrogie dywersyjne grupy zwiadowcze i otworzyła w ich kierunku ogień" - wyjaśniła straż graniczna.

Telegram

12:05

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że siły rosyjskie zajęły miejscowość Myrne w obwodzie zaporoskim.

Nie ma możliwości niezależnego zweryfikowania twierdzeń rosyjskiego resortu obrony.

11:59

Rosyjska agencja informacyjna TASS podała, że na kilka godzin przed zakończeniem wyborów prezydenckich frekwencja wyniosła 67,54 proc. Tym samym przekroczona została frekwencja z 2018 roku, kiedy w wyborach zagłosowało 67,5 proc. Rosjan.

11:51

Ponad 47 osób zostało zatrzymanych w 13 rosyjskich miastach w związku z zakłócaniem przebiegu wyborów prezydenckich - poinformowała organizacja broniąca praw człowieka OVD-Info.

11:28

Ambasador Rosji został wezwany do MSZ Rumunii z powodu skandalicznych wypowiedzi przedstawicieli rosyjskich władz dotyczących tzw. rumuńskiego skarbu. Chodzi o rumuńskie złoto i kosztowności, których Moskwa nie chce zwrócić Bukaresztowi.

Sprawa dotyczy m.in. wypowiedzi rzeczniczki MSZ Rosji Marii Zacharowej ws. żądań Bukaresztu dotyczących zwrotu narodowego skarbu Rumunii, który został w latach 1916-17 ewakuowany do Rosji.

11:01

Znamy powody rezygnacji brytyjskiego ministra obrony z wizyty w Odessie. Podczas ubiegłotygodniowej podróży Granta Shappsa do Ukrainy doszło do niebezpiecznego wycieku informacji, co poskutkowało podniesieniem przez brytyjski wywiad zagrożenia ze znaczącego do krytycznego.

10:53

Mężczyzna obrzucił koktajlami Mołotowa dziedziniec rosyjskiej ambasady w stolicy Mołdawii, Kiszyniowie, gdzie odbywa się głosowanie w wyborach prezydenckich w Rosji - podała rosyjska agencja informacyjna TASS.

Mężczyzna został zatrzymany przez mołdawską policję.

10:44

Atak na rafinerię w Sławiańsku w rosyjskim Kraju Krasnodarskim był wspólną operacją Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Sił Operacji Specjalnych i Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy - poinformowały media w tym kraju, powołując się na źródła w SBU.

"Według źródła, można mówić o sukcesie: odnotowano duży pożar w rejonie kolumn atmosferycznych (rafinerii), które były głównym celem ataku" - powiadomił portal Ukraińska Prawda.

Rozmówca serwisu podkreślił, że w ostatnich dniach SBU dokonała udanych ataków na 12 rafinerii w Rosji.

Wcześniej agencja Reutera informowała za lokalnymi władzami rosyjskimi, że w rafinerii ropy naftowej w Sławiańsku wybuchł pożar po nalocie ukraińskich dronów. Według opublikowanego na Telegramie komunikatu, bezzałogowce zostały "zneutralizowane", jednak upadek jednego z nich spowodował pożar, który został wkrótce ugaszony. Jedna osoba, pracownik rafinerii, zginęła. Jako przyczynę zgonu podano zawał serca.

Rosja, która w lutym 2022 roku wprowadziła na Ukrainę swoje wojska i prowadzi przeciwko niej niewypowiedzianą wojnę, oskarża Kijów o "ataki terrorystyczne". W ocenie Kremla celem tych działań jest zakłócenie wyborów prezydenckich, odbywających się w Rosji od piątku do niedzieli.

10:22

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę zwiększył się eksport wielu produktów spożywczych z Rosji do Estonii. Rząd w Tallinie podkreśla, że zakaz importu tych produktów nie wpłynie na bezpieczeństwo żywnościowe Estonii i apeluje o unijne embargo na handel z Rosją - powiadomiła telewizja ERR.

10:14

Komentując apel prezydenta Francji Emmanuela Macrona o zawieszenie broni w Ukrainie podczas igrzysk olimpijskich, rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Maria Zacharowa stwierdziła, że Paryż powinien przestać dostarczać broń Ukraińcom.

10:06

Minionej nocy Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na miejscowość Myrnohrad w obwodzie donieckim. Ranna została jedna osoba.

Telegram

10:00

Ochotnicy z rosyjskiego Batalionu Syberyjskiego oświadczyli, że zajęli budynek administracyjny rejonu gorkowskiego w graniczącym z Ukrainą rosyjskim obwodzie biełgorodzkim.