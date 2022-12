Deputowani ostatecznie odrzucili plan przedstawiony przez Makarowa, choć dla wielu komentujących ten pomysł dowodzi, iż Rosja chce użyć wszystkich środków, by wygrać wojnę w Ukrainie.

Makarow zapewne sięgnął po pomysł jeszcze sprzed czasów II wojny światowej: psy były szkolone przez Sowietów i używane w walce przeciwko nieprzyjacielskim jednostkom pancernym. Zwierzęta przez kilka dni były głodzone, a następnie pokarm umieszczano pod czołgiem z włączonym silnikiem. Zachęcone podbiegały do pojazdu i wchodziły pod niego, by wyciągnąć jedzenie. Podczas ćwiczeń czołg strzelał z karabinu maszynowego i z działa, aby przyzwyczaić zwierzę do warunków bitewnych. Już na prawdziwym polu bitwy pies wchodził pod czołg i łamał przymocowaną do jego grzbietu antenę. W ten sposób włączał zapalnik detonujący materiał wybuchowy.

Psy przeciwpancerne podczas II wojny światowej miały jednak niewielką skuteczność bojową, choćby z powodu panujących warunków. Hałas i zamieszanie często powodowały dekoncentrację i strach zwierząt. W rezultacie psy znacznie chętniej wbiegały pod pojazdy radzieckie niż niemieckie - w 1942 roku właśnie z tego powodu radziecka dywizja pancerna została zmuszona do wycofania się z bitwy.