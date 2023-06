Pierwsza partia bradleyów trafiła na Ukrainę w styczniu br. amerykańskie wozy opancerzone uważane były za ważny element wsparcia dla operacji ofensywnych Kijowa - podkreśla CNN. Jak jednak zwracali uwagę specjaliści, aby bradleye odegrały skutecznie swoją rolę na polu walki, muszą współdziałać z innymi rodzajami uzbrojenia.

Wsparcie powietrzne jest jednym z obszarów, w którym ramia ukraińska odczuwa braki - wskazuje CNN. W ocenie amerykańskiej stacji, powołującej się na opinie specjalistów w dziedzinie wojskowości, utrata bradleyów "nie musi oznaczać problemów dla ukraińskich wysiłków na rzecz odepchnięcia rosyjskich najeźdźców".

Biorąc pod uwagę rozmiar frontu i intensywność walk, spodziewałbym się takich strat - powiedział CNN Nicholas Drummond, analityk przemysłu obronnego specjalizujący się w wojnie lądowej i były oficer armii brytyjskiej.

Bojowy wóz piechoty Bradley / Shutterstock

Ukraina "atakuje na czterech głównych liniach natarcia, aby zmusić Rosję do zaangażowania swoich rezerw. To konieczne, ale kosztowne podejście" - powiedział Drummond, cytowany przez stację. Nie widać katastrofalnych uszkodzeń. Sugeruje to, że pojazdy wykonują swoją robotę, a załogom udało się uciec - dodał.

Większość z tych pojazdów jest po prostu uszkodzona i porzucona, więc możliwe jest ich odzyskanie i naprawa - powiedział CNN Jakub Janovsky z portalu Oryx.

Holenderski portal, który od początku rosyjskiej agresji prowadzi analizę użycia sprzętu bojowego, ocenia, że Ukraina straciła 3,6 tys. różnego rodzaju uzbrojenia (biorąc pod uwagę czołgi, wozy bojowe, sprzęt artyleryjski i rakietowy oraz śmigłowce i samoloty). Oryx podsumowuje, że straty armii rosyjskiej wyniosły w tym czasie - co wyliczono na podstawie udokumentowanych źródeł - ponad 10,6 tys. sztuk sprzętu wojskowego.