Według szefa jednostki fińskiego urzędu celnego w Tornio Kariego Hannu, służby nie mają możliwości wstrzymania ruchu Rosjan, którym Norwegia honoruje wizy i umożliwia wjazd do strefy Schengen. To do celników na granicy norwesko-rosyjskiej należy sprawdzenie, jakie towary są wywożone - przyznał.

Z kolei zdaniem resortu spraw zagranicznych - zaznacza Yle, sprzedawcy nie powinni dopuścić do sprzedaży produktów, które są na liście sankcji.

Nie mamy w asortymencie takich towarów. Postępujemy zgodnie z regułami, które ktoś wprowadził. Nadzór nie należy do nas. Wystawiamy kwit tax free każdemu zainteresowanemu, a to do celników należy ocena - mówi jeden ze sprzedawców w Naatamo.

Wśród produktów, których co do zasady wywóz do Rosji jest obecnie zabroniony, są m.in. towary uznawane za "luksusowe", tj. o wartości powyżej 300 euro. W okolicach Murmańska jest wiele małych sklepów, które oferują zachodnie produkty dobrej jakości (pochodzące z Finlandii czy Norwegii) - podsumowano w relacji fińskiego radia.