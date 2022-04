Nastoletni syn szefa władz rejonu zaporoskiego w Ukrainie Ołeha Buriaka został uprowadzony przez rosyjskich żołnierzy. Stało się to podczas przejazdu kolumny ewakuacyjnej z Melitopola do Zaporoża - poinformowała w niedzielę agencja Ukrinform, powołując się na Buriaka.

Rosyjski żołnierz / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Buriak powiedział agencji, że do zdarzenia doszło 8 kwietnia. Jego 16-letni syn jechał w samochodzie z dwiema znajomymi kobietami i trojgiem dzieci. Kolumnę pojazdów zatrzymali rosyjscy żołnierze, którzy podchodzili do wszystkich samochodów po kolei, sprawdzając, kto w nich jedzie. Kiedy zobaczyli u chłopca telefon, wyciągnęli go z samochodu.

Według Buriaka samochód był przetrzymywany na posterunku przez trzy godziny, po czym wypuszczeni zostali wszyscy pasażerowie z wyjątkiem jego syna.

Powiedział, że rosyjscy żołnierze mają tablety, i sprawdzili, że chłopiec jest jego synem.

Przez cały czas staraliśmy się rozwiązać tę sprawę samodzielnie, ale się nie udało - dodał Buriak, apelując do wspólnoty europejskiej o pomoc.

Dodał, że nie wie, gdzie znajduje się jego syn.

Apeluję do europejskiej społeczności, do całej ludzkości - pomóżcie mi - powiedział Buriak cytowany przez Nextę.